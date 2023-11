Inés Martín Rodrigo, escritora y periodista: "Veo a esta ciudad convertida en un lugar hostil"

P. Después de todo un Nadal, ¿cómo sienta un premio kilómetro cero como este?

R. Sienta de maravilla. Para un escritor, el reconocimiento de la crítica es fundamental y, en este caso, sirve, además, para consolidar el recorrido de una novela que, sin duda, supone un antes y un después en mi trayectoria literaria.

P. ¿Un premio de los críticos es un premio que se suda más que los de los libreros o los de las editoriales?

R. Se sudan los libros, y mucho, ya vengan, o no, acompañados de premios. Los galardones se consiguen en función de la valoración de un jurado, y ahí el escritor lo único que puede hacer es escribir siempre el mejor libro posible.

P. ¿Es Madrid una buena ciudad sobre la que escribir?

R. No creo en las ciudades, en los lugares como protagonistas de novelas, no soy ese tipo de escritora. Sí en las atmósferas, pero eso no siempre tiene que ver con una ciudad o un lugar.

P. ¿Y una buena ciudad en la que escribir?

R. A veces pienso que sí y otras que no. Cada vez necesito más silencio y quietud para escribir, y eso es cada vez más difícil de conseguir en Madrid.

P. En sus libros aparece reflejada la ciudad en diferentes épocas y con diferentes humores. ¿Cómo la ve en el momento actual?

R. Veo a Madrid convertida en un lugar muy hostil, que no se parece en nada a la ciudad que me recibió cuando, con 14 años, me vine a vivir aquí desde un pueblo de Cáceres ni, tampoco, a la que me acogió en mi adolescencia, en mis años de universidad… Es triste, pero a veces pienso que terminaré marchándome a vivir a otro lugar, que Madrid acabará expulsándome.

P. ¿Tiene pensado a dónde se iría?

R. Sí, la condición es que la ciudad por la que renunciaríamos a nuestra vida en Madrid, tenga mar, y esa ciudad sería, por vínculos emocionales, Santander. Pero espero que no lleguemos a tener que tomar esa decisión, al menos no de inmediato.

P. Publica a menudo en redes fotos de su ventana y de su barrio, La Latina. ¿Cómo acabó allí?

R. Muy sencillo: es el barrio en el que mi pareja tenía su casa. Y aquí seguimos, siete años después.

P. La Latina ha sido tradicionalmente un barrio de artistas y creadores. Con mucho actor por metro cuadrado, por ejemplo. ¿Lo sigue siendo?

R. Supongo que sí. Ya lo era antes, pero la pandemia hizo que me volviera todavía más casera, por lo que salgo poco y de manera muy selectiva: siempre a los mismos cafés, a los mismos restaurantes. Una de las mejores cosas que tiene este barrio es que sigue siendo eso, un barrio, todo un lujo en el Madrid actual, gentrificado y turistificado.

P. En esa ciudad tan mercantilizada, ¿la cultura goza de buena salud?

R. No tiene una salud tan buena como el turismo, pero resiste. Como dice una buena amiga, la cultura siempre está a la cola, pero estar en la otra orilla siempre es bueno, al menos es el lugar en el que yo prefiero estar. No obstante, da pena pasear por algunos barrios, antes pulmones culturales y, hoy, entregados a la explotación comercial.

P. ¿Cuál es la novela imprescindible sobre Madrid?

R. Cualquiera de Almudena Grandes.

P. Se reconoce fan de las palmeras de chocolate. Seguro que tiene un top 3 de las que se venden en Madrid.

R. Por supuesto, aquí va: Horno La Santiaguesa, La Duquesita y Moulin Chocolat.