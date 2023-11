La llamada de Los Javis

1 Se lee en minutos



Macarena García y Anna Castillo, en un cartel promocional de La llamada. / ARCHIVO

La noche en la que conocí a Los Javis decidí mudarme a Madrid. Acababa de cumplir 21 años y la Granada donde estudiaba se me empezaba a quedar pequeña. Por aquel entonces, Ambrossi y Calvo no despertaban tantas pasiones como ahora con la aclamadísima La Mesías. Aún estaban dando sus primeros pasos en la dirección con La llamada, el musical al que casualmente llegué aquel noviembre de 2013. No tenía pensado ir al teatro, pero compré la entrada en un arrebato por templar un frío que llevaba tiempo arrastrando.

A ritmo de electrolatino católico armaron una historia de monjas lesbianas, vestidos chonis y hostias divinas que, si bien no resucitó mi fe, me descubrió un lugar donde la libertad no se emplea como reproche político. Un universo plástico y diverso en el que no sobra nadie. Así que les esperé a las puertas del Teatro Lara para entender lo que había vivido allí dentro. Les abordé de inmediato y, conmovidos ante tal entusiasmo, me abrieron las puertas de un Madrid que no sabía que buscaba.

Mientras la Corredera Baja de San Pablo se iba oscureciendo, algo dentro de mí se iba alborotando. Me hablaron de la pasión de unas incipientes Anna Castillo y Belén Cuesta. De las canciones de Miss Caffeina y Lori Meyers que tantos pedazos estaban por reconstruir. De las madrugadas cerrando los conciertos de Zahara y Vega. De los atardeceres en el Retiro comentando Operación Triunfo. De los cafés de invierno en El Economato. De todos los sueños que, desde entonces, suelo recordar cuando paseo por aquí.