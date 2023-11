La disyuntiva de Ayuso con la condonación de deuda: usarla contra Sánchez o aceptarla para Madrid

Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid / EFE / Sergio Pérez

Mientras Génova alicata la estrategia del partido frente a los acuerdos del PSOE con los independentistas, los barones autonómicos del PP echan cuentas de cómo puede afectar a cada una de ellas la extensión de la condonación de la deuda prometida a Cataluña. También Madrid, que aun siendo la única que no tiene una deuda pendiente con el Estado por no haberse acogido nunca al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), tendrá la opción de acogerse a la propuesta que finalmente salga del Ministerio de Hacienda a pesar de haber encabezado la oposición a esta medida desde que se empezó a hablar de ella el pasado verano.

Cuando la letra pequeña llegue, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que ver qué pesa más en la balanza: el bolsillo o la política. Es decir, aprovecharse de una vía de compensación financiera que alivie las cuentas de la región y, por tanto, pueda beneficiar a los madrileños, o continuar sin aceptar ese dinero adicional para seguir echando en cara a Sánchez que "vende la democracia", como dijo en su cuenta de X (antes twitter) al conocerse el acuerdo de la quita del 20% de la deuda de Cataluña.

Quieren que los españoles se peleen por dinero, al margen de la ley, el sentido común, el patriotismo…



Y por la pobreza, a continuación. ¿Cómo van a quedar Madrid y España?



¿Quién va a traer aquí su empresa? ¿Quién se va a fiar de nuestra palabra y prestarnos nada? pic.twitter.com/Fo9fQ40AbB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 3 de noviembre de 2023

A la espera de la letra pequeña

Desde el Gobierno de la nación se muestran convencidos de que el cheque que se extenderá a cada comunidad, también a Madrid, será "difícil" de rechazar. La propuesta del PSOE incluye la posibilidad de que se puedan sufragar las deudas con terceros precisamente para que la dirigente madrileña no pueda decir que han dejado fuera a Madrid. Ayuso reniega frontalmente la condonación de la deuda a Cataluña, pero antes de rechazar también la oferta concreta sobre financiación en la Real Casa de Correos quieren leer primero la letra pequeña. "Primero habrá que tener una propuesta, por ahora no hay nada".

Tras conocer el primer acuerdo entre PSOE y ERC, la presidenta madrileña instaba desde la sede del Gobierno regional a evitar entrar en el marco que propone el gobierno en funciones: "No caigamos en el primer error de qué hay de lo mío porque es lo de todos". Es la misma línea que se ha impuesto desde Génova, contener este debate sobre la financiación que tiene muchas aristas para las comunidades del PP y centrarse de momento en la amnistía. Así, entrar en el juego, insistía Ayuso, supone "dinamitar el país" y "repartir la miseria". En su entorno explican que el mensaje de la presidenta va más allá de la cuestión económica, ella está convencida de que en esta negociación entre socialistas e independentistas lo que está en juego "son cosas más importantes". "No habrá españoles" o "España se rompe", en resumen. "Esto no va de dinero", decía Ayuso, pero cuando se pregunta expresamente por la cuestión económica, desde Sol subrayan que no se ha afirmado en ningún momento que "se vayan a rechazar compensaciones".

Todos los presidentes autonómicos del PP ya apuntaron en el Senado que rechazarían una condonación solo para Cataluña y acudirían a los tribunales si fuera necesario. Pero a la señal del Gobierno de que era extensible a otras regiones, Andalucía ya ha sacado su calculadora y habla ya de cifras muy concretas. Aún rechazando la quita del FLA, la Junta ha calculado que le corresponderían cerca de 17.800 millones de euros si se compensa a cada andaluz por lo que recibe cada catalán con esa condonación. Siguiendo esos mismos cálcuos, a Madrid le corresponderían unos 14,2 mil millones de euros, lo que reduciría considerablemente su deuda, que según los datos del Banco de España asciende a 37.495 millones de euros.

En la Comunidad de Madrid están a la espera de ver cerrado el acuerdo de Sánchez con Junts y de que la propuesta sobre financiación, que recuerdan que "solo" conocen por los medios, se formalice de alguna manera. En el PP, en Madrid y en Génova, insisten en que este es un asunto que solo debe tratarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde debe alcanzarse una solución de forma conjunta, hablan de la "multilateralidad" de este foro, pero también es cierto que lo ven poco realista en estos momentos.

Postura de la oposición en Madrid

Noticias relacionadas

El debate sobre qué hacer cuando se conozca cuál será la compensación concreta que le corresponda a Madrid excede también al PP. Vox ha pedido allá donde condiciona la política autonómica una reacción urgente de los gobiernos regionales por el global de los acuerdos del PSOE con los independentistas; en Madrid, de momento, se ha limitado a pedir una declaración institucional en contra de la amnistía en la Asamblea.

Pero en la izquierda se espera también con expectación hasta dónde llega la iniciativa de Hacienda sobre la condonación de la deuda para ver cómo afecta a su vez a su posicionamiento en la región: "Si el Estado le paga a Ayuso sus deudas con terceros y esos terceros son entidades privadas a las que (la presidenta) les ha entregado los servicios de la Comunidad, al final aquello que critica la izquierda, la cesión de los servicios públicos a entidades privadas se va a pagar con dinero del Estado", explica un diputado que no oculta que les condiciona la falta de información.