Una luz en la Gran Vía

Primero, las puertas. Los grafitis de Zésar ze Carrión animan la entrada cuando es de noche y esta librería centenaria se toma un descanso. Transeúntes ingeniosos solían dejar sus huellas en las antiguas puertas hasta que Planeta, la actual propietaria, encargó a aquel artista que hiciera a las claras lo que otros hacían con nocturnidad. Ahora el colorido ampara la entrada de la Casa del Libro de Madrid. La pintura simula cubiertas de libros, entre otros de Umberto Eco, el gran amante de este objeto que anima el mundo. Es como un cuadro que siempre estuviera ahí, como si la librería estuviera abierta y fuera en tecnicolor.

Esta es la vieja Casa del Libro de la Gran Vía, un siglo la contempla. Ha pasado por todas las tonalidades de la luz que demandan los edificios, y ahora es luminosa, desde las puertas hasta lo más recóndito. En cierto modo, lo más recóndito es también lo mejor iluminado, porque en este espacio que parece el estudio de un sabio fue donde el gran filósofo español del siglo XX, José Ortega y Gasset, diseñó cómo debía ser aquel espacio que Espasa, la editorial que fue antecedente inmediato de la Casa del Libro, abría a uno de los comercios más nobles de la vida: la venta de libros. Ahora esta casa es muy grande: 58 librerías en capitales de provincias, la última de las cuales abierta hace nada en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta mesa, estos sillones, situados como si fueran el estudio de un viejo (o de un nuevo) profesor, evocan la presencia del fundador de la Revista de Occidente, impulsor del diario El Sol y creador de una de las grandes frases políticas de nuestra historia: «No es esto, no es esto». En este espacio dos apasionados del lugar y de su proyección literaria y humana le contaron a este periodista cómo se mantiene el amor por los libros en épocas en las que, no hace más de diez años, parecía que libro y futuro se iban a llevar tan mal como hubiera deseado cualquiera que prefiriera la ignorancia a la lectura.

Pero el libro, amenazado por el uso sin piedad de las nuevas tecnologías, consiguió salir ileso y ahora está como aquella bebida, tan campante. La Feria de Fráncfort, que es la que establece la esperanza o el desasosiego en torno al negocio de los libros, preparó por entonces un funeral que no llegó a celebrarse, al contrario. El negocio del libro sigue adelante y este edificio de la Gran Vía, el único que se mantiene de la misma naturaleza, y del mismo nombre, entre todos los que subsisten en la importante calle, sigue dedicado al saber que hay en las páginas, y ahora, además, con una luz que domina cada una de sus cuatro plantas, en contraste con lo que hace años parecía ser el tenor de negocios así.

Ahora todo es luminoso, pues, desde la puerta de Zésar ze Carrión. Lo único que es tenue, pues, es este cuarto en el que a don José Ortega se le ocurrían sus ideas de intelectual librero. Las compartía con Gregorio Marañón, por ejemplo. De siempre (o de casi siempre), aquí los lectores han podido tocar los libros, nunca se dio por vencida la Casa del Libro. Ni siquiera en la muy cruenta guerra ni en la ominosa posguerra, ni en la incólume dictadura, la librería ha dejado de tener el ADN con el que nació. «Un libro es una idea», decía este martes el director general de las librerías que llevan este emblema, la Casa del Libro. Javier Arrevola Velasco, que tuvo muchos oficios y que ahora no cambiaría este por ningún otro, añade a ese eslogan, que blande como una pancarta, este otro: «El ADN es el mismo que una vez acogió la colección Austral, en la que tantos han leído para ser, sucesivamente, quienes han sido».

Imagen de la tienda de La Casa del Libro en la Gran Vía de Madrid. / Alba Vigaray

Pasillos como pasadizos

No hay nada como un buen librero, dicen, y los que aquí trabajan (llegan a ser cien libreros en esta Casa del Libro en temporadas altas) saben que estos muros son testigos de que este espíritu lleva ya presente cien años. «Cien años haciendo lo mismo», señala Arrevola. Por estos pasillos, que en un tiempo parecían pasadizos, se pierde la gente «solo porque quiere seguir mirando libros, preparándose para leerlos, y para comprarlos. Y no se pierden además porque, al contrario de lo que sucedía con los antepasados, que entraban y buscaban sin saber por dónde desplazarse, ahora hay un mapa horizontal, que pende sobre la caja de pagar. Ese mapa explica con detalle el contenido de cada una de las cuatro plantas que siguen siendo el envase global de esta librería centenaria.

La Casa del Libro, recuerda Blanca Asuero, directora de Digital y Marketing de las librerías de la cadena, ha tenido nombres propios que son señeros, y emocionantes, para quien venga por aquí también en busca de la nostalgia, o de la rabia, que marca el recuerdo de lo que no tuvo remedio y que fue atroz. Aquí, por ejemplo, trabajó Miguel Hernández, unos meses de su vida, cuando Cossío estaba con su Enciclopedia… La naturaleza de los libreros es el amor a los libros, son lectores, por tanto, luces que van encendiéndose a medida que un lector busca por su cuenta el libro que requieren sus gustos o, incluso, su estado de ánimo.

Para los que trabajan aquí, esta secuela de Espasa, de la Casa del Libro y de la Gran Vía de Madrid, el que llega no es tan solo un cliente, sino que es un lector que requiere asistencia para su pasión o para su ánimo. Por ejemplo, este librero, Arrevola, se encariñó con Los ingratos de Pedro Simón, «y lo he recomendado muchísimo, porque me llegó al corazón». A Blanca Asuero le ha chiflado, eso dice, Retrato de casada, de Maggie O’Farrell, y Fortuna, de Herán Díaz, «ah, y Hamett, de la propia O’Farrell, qué gran libro, un libro que me ha marcado los últimos años».

Imagen de la tienda de La Casa del Libro en la Gran Vía de Madrid. / Alba Vigaray

Por ellos habla una pasión que es común a la que siente María Teresa Castro, la directora de la librería, y Raúl Sagospe, que es técnico de comunicación y aquí es el que más contacto tiene con los autores que vienen a presentar su libros… Dice María Teresa: «Muchas veces los lectores nos recomiendan lectura a nosotros. Algunos vienen a preguntarnos por lectura que les mejore la vida… Aquí tenemos lectores que lo son, con nosotros, desde niños. Conversar sobre libros es nuestra tarea, también». ¿Y si tú tuvieras que elegir un destino en esta librería de tantos apartados, adónde querrías ir? «A narrativa. Soy politóloga, hice mucha lectura de libros políticos, pero hoy lo que elegiría sería ser librera de narrativa».

Noticias relacionadas

Y aquí está Raúl Sagospe. ¿Qué se necesita para ser feliz en una librería? «He pasado 23 años aquí. Soy un privilegiado. Cuando empecé recibía los libros por la mañana y los iba colocando. Era como abrir el paquete de los Reyes Magos y esperar a que vinieran clientes a los que esos libros les sedujeran tanto como a mí. Los gustos han cambiado, como los míos, como los ajenos. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo los de Pablo D’Ors. Y cuando vine me gustaba la novela histórica». Y ahora, ¿qué echas de menos en el gusto ajeno? «Hecho de menos que haya tan poca demanda de los clásicos. Ahora para mí los Reyes Magos serían los clásicos». Cuando nos vamos y es media mañana, la vieja Casa del Libro, ahora centenaria, tiene las puertas abiertas de par en par. Algo en el periodista hace añorar los grafitis que la guardan de noche, de madrugada y hasta que amanece en la Gran Vía. Dentro la mercancía es de oro: son libros.

El pintor, grafitero, que se llama Zésar ze Carrión, es el que firma esta luz que sustituye a las puertas cuando ya no hay libreros dentro. Se lo pidieron, lo hizo usando su propia biblioteca, y de hecho así, Mi biblioteca, se llama esta pieza singular. Incluye La historia de la fealdad, de Eco, o La teoría de la relatividad, de Einstein… Sus propios libros. Zésar tiene 38 años, un hijo, da clases; viene de un barrio humilde, y a él mismo le costó entrar en galerías, así que se fue con sus pinturas a la calle. La Casa del Libro lo reclutó para darle luz a sus noches y él, dice, «hice lo que me apeteció, y pinté mi propia estantería». Estos días está pintando una fachada y anima su economía dando clases de dibujo artístico porque ahora no puede cumplir con su pasión, el viaje. Él es responsable de la luz de la noche en la librería más vieja de Madrid.