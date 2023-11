Acaba octubre sin todos los bonos al alquiler pagados: la Comunidad requiere más información a 3.645 solicitantes

Bono joven al alquiler.

A finales de septiembre, la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar todas las ayudas al alquiler para jóvenes pendientes de 2022 antes de que acabase octubre. La fecha ha llegado y miles de los beneficiarios siguen sin haber cobrado. De acuerdo con el Gobierno regional, 3.645 personas han sido requeridas a subsanar por no presentar la documentación de forma correcta.

Así lo ha asegurado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de Madrid, Jorge Rodrigo, durante la sesión de control al Gobierno que se celebra esta mañana en la Asamblea de Madrid, en la pregunta realizada por el grupo parlamentario de Más Madrid sobre la concesión de estas ayudas. Según Rodrigo, la Comunidad ha concedido 11.476 bonos, de los cuales se ha pagado 7.107 expedientes correspondientes al ejercicio del 2022 con una dotación de 15,7 millones de euros.

De estas cifras generales, el consejero ha desgranado que "a 97 no le corresponde cobrar cantidades de 2022, lo tiene que cobrar en 2023; 333 no pueden cobrar porque hay que presentar la concesión y entregar los recibos; y 301 han perdido el derecho al cobro por no atender los requerimientos".

Rodrigo ha subrayado que la administración ha tenido que requerir documentación a 3.645 beneficiarios que no la presentaron de forma correcta: "Seguridad jurídica por encima de todo", ha destacado el consejero. Asimismo, ha insistido una vez más en que la “tramitación farragosa” de esta ayuda es culpa de la “tramitación del Real Decreto” del Gobierno central.

Los jóvenes afectados se manifestarán este sábado

El de este jueves es el último episodio de una ayuda que lleva más de un año acumulando retrasos y quejas. Dicha ayuda, bonificada con 250 euros mensuales para jóvenes trabajadores de entre 18 y 35 años, fue aprobada por el Gobierno central en enero de 2022 y su gestión transferida a las comunidades autónomas. Madrid fue la comunidad que más tarde abrió la convocatoria de la ayuda, en septiembre de ese año.

Transcurrido más de un año desde entonces, miles de jóvenes siguen sin haber recibido el importe correspondiente a 2022 ni el de 2023. Los 'Afectadxs por el Bono Alquiler Joven', un grupo de más 2.000 jóvenes que se han organizado por redes para ayudarse entre sí y reclamar el dinero que se les debe, junto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, han decidido convocar una manifestación para el próximo sábado 4 de noviembre a las 12 horas en la Puerta del Sol, frente al Gobierno de la Comunidad.

El 4 de noviembre, estaremos en la concentración para protestar contra la nefasta gestión de la CAM 🪧 con los bonos de alquiler joven



Ayuso vuelve a abandonar a los jóvenes en Madrid a su suerte. La Comunidad y sus jóvenes merecen más#AyusoPAGAME#madridnopagaelbonoalquiler pic.twitter.com/MDrtFTQ3dB — Juventudes Socialistas de Madrid Centro /❤️ (@JSMCentro) 1 de noviembre de 2023

Además del retraso en los pagos y la dificultad general de acceso a la vivienda, los afectados también critican el "maltrato institucional" por parte de la Comunidad, a quien acusan de no dar una información clara sobre el estado el estado de las ayudas y de incumplir reiteradamente los plazos prometidos. Por todo ello, este grupo de jóvenes residentes en Madrid, cansados de "no poder emanciparnos" y de ver cómo "nuestros salarios cada vez valen menos", ha decidido pasar a la acción y hacer un llamamiento a la movilización: "Porque exigimos medidas urgentes e inmediatas para paliar la escalada de precios incontrolada. Porque no queremos subvenciones, queremos alquileres dignos y estables. Por una vivienda de calidad. Por un futuro vivible para todos", remata el manifiesto de los 'Afectadxs por el Bono Alquiler Joven'.