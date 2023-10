"¡No votéis a favor, es mi casa!": Madrid ignora a las dueñas de un suelo en favor de una promotora

Beatriz Picos (delante), que acompaña a su madre en la lucha para evitar perder su casa

El Ayuntamiento de Madrid ha desestimado las alegaciones de las propietarias del terreno millonario de Aravaca que luchan desde hace veinte años para que no se lo quite una empresa y ha aprobado el convenio de ejecución de la parcela a manos de dicha empresa en condición de "agente urbanizador". Sucedió en el pleno de este lunes con los votos en contra de todos los grupos —Más Madrid, PSOE y Vox— menos del PP. Beatriz Primo, una de las afectadas, acudió a la votación y en el momento de ejecutarse gritó "¡El punto 18 es mi casa! ¡No votéis a favor!", pero de nada le sirvió: el PP tiene mayoría absoluta y con sus votos a favor quedó ratificado el texto definitivo.

Primo es hija de Beatriz Prados. Ambas son dueñas de un terreno en el centro de Aravaca, uno de los barrios más cotizados de Madrid. El Plan General de Ordenación Urbana de 1997 declaró ese suelo urbanizable, así que poco después (en 2004) la familia lo intentó urbanizar. Para su sorpresa, el Ayuntamiento les informó de que su terreno había sido escogido por un "agente urbanizador" y que si querían optar a construirlo debían competir en concurso público con él. Este agente era la empresa Iniciativas en Áreas de Planeamiento S.L (Inaplan).

El "agente urbanizador" es una figura legal que ya no existe. Se inventó en la Comunidad Valenciana en la década de los años 90 del siglo pasado y llegó después a Madrid. Su objetivo era dinamizar los suelos de propietarios privados que no quisieran hacerlo. Sin embargo, y de acuerdo a la propia legislación de la Comunidad de Madrid que lo suprimió en 2007, no resultó una figura eficaz. Sus funciones, dijo la ley que la derogó, "podrían entrar en colisión con el derecho de propiedad de numerosos ciudadanos".

Enrique Climent, el economista que lideró la lucha contra esta figura en la Comunidad Valenciana, lo define así: "El agente urbanizador, empresario privado, que en la mayor parte de los casos promueve y construye con la inestimable ayuda del Ayuntamiento, pasa por encima del propietario histórico del suelo, que como supuesto beneficiario de las bondades del urbanismo corre con todos los costes, sea en metálico, sea con una parte de sus propiedades. Se produce un curioso fenómeno que recuerda al milagro de los panes y los peces: el agente urbanizador, que cuando comenzó su andadura no tenía un solo metro cuadrado del suelo en el área a urbanizar, es el mayor propietario de la misma cuando llega la reparcelación". También en Valencia fue derogada esta figura en 2005.

La empresa ganó el concurso gracias a dicha figura y la familia lleva desde entonces metida en un periplo judicial, administrativo y empresarial. Dado que el suelo es suyo pero ya no tienen derecho a edificarlo, intentan al menos recibir la mayor cantidad de dinero posible por él. Alguna promotora les ha hecho ofertas, pero incluyendo una parte del pago a la empresa ganadora.

En sus 88 páginas de alegaciones, madre e hija se muestran en desacuerdo con el concurso público, los plazos —"desde el inicio del expediente hasta la fecha han transcurrido casi veinte años"— y la propuesta de la empresa.

"El expediente carece de justificación y reglamentación trascendental que garantice los derechos de la propiedad (...) quedando configurado claramente en favor de los intereses de Inaplan", escriben. "No existe justificación del reparto del aprovechamiento, ni una cuenta de resultados que razone el conjunto de costes de la operación, dejando a criterio de Inaplan la valoración de su retribución como gestor en el momento de la operación, lo que le convierte en verdadero promotor a cuenta de la propiedad del suelo".

"El convenio participa de la vulneración de numerosos derechos, pero especialmente el derecho de propiedad consagrado en la Constitución al reconocer a un tercero derechos de una cuantía económica muy superior al titular de la totalidad del suelo", exponen. "De una propiedad valorada en más de quince millones de euros resulta finalmente para el propietario una monetización inferior al 24%, cuando los costes de urbanización son mínimos, resultando al urbanizador un beneficio multiplicado por seis con respecto al propietario del suelo".

La familia solicita al Ayuntamiento que archive el expediente, bien declarando la caducidad del procedimiento, bien por incumplimiento de la normativa o bien por vulnerar los principios de actuación rectores de la administración. Según explicaron las afectadas a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA en su momento, las alegaciones eran su esperanza para recuperar el control de su terreno, donde poseen una pequeña casita en la que siguen viviendo.

Dado que no han prosperado, ahora sus alternativas son aceptar la oferta que les haga Inaplan (que consideran insuficiente porque el suelo es suyo y según su tasación vale más de lo que les ofrecen) o enfrentarse a un proceso de expropiación.