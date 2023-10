Los impuestos siguen a la baja en Madrid: cerca de 30 euros menos por IBI en las viviendas de menor valor catastral

José Luis Martínez Almeida en el Global Mobility Call en Madrid / EFE / David Fernández

Sin obstáculos a la vista, el alcalde de Madrid ya puede echar a rodar sus presupuestos. José Luis Martínez Almeida ha empezado contando cuál es su plan de ingresos, ha aprobado este jueves las ordenanzas fiscales para 2024, y a mediados de noviembre, saldrá adelante el proyecto de presupuestos, en el que se consigna la previsión de gastos, ingresos y, en definitiva, cuánto valen las políticas que quiere poner en marcha. Por fin, va a poder hacerlo como él quiera, con las reglas y principios del PP, sin condicionantes de socios fijos o puntuales como en la legislatura pasada.

La bajada de impuestos va en el adn del PP y Almeida no ha dudado en aplicarlo. Hace unas semanas se quejaba de que desde el Gobierno de la nación no han informado aún del techo de gasto para 2024 ni de las aportaciones del sistema de financiación que corresponden a cada municipio, es decir, las entregas a cuenta que la administración central debe efectuar a las locales. Sin embargo, con las estimaciones en mano, el gobierno municipal considera que puede reducir impuestos por valor de 40 millones y aumentar hasta un 7% el presupuesto municipal, hasta alcanzar 5.940 millones de euros. A falta de ver cómo cuadran los gastos con los ingresos, desde el equipo municipal reconocen que parte de esta operación se debe a que "aumentan los ingresos por nuevas viviendas" y que los ingresos se verán beneficiados por las "tranferencias del Estado", donde la recaudación de la cesta de impuestos gestionada por el Gobierno de Sánchez se ha visto incrementada de forma importante este año.

Aplicación del IBI

De momento, en cualquier caso, en su primera ordenanza fiscal en solitario no rematará la reducción del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) hasta dónde pretendía llevarlo. El mínimo permitido por ley está en el 0,4% sobre el valor catastral del inmueble, y a día de hoy ese tributo se sitúa en el 0,45%. Esa reducción al máximo para todos los madrileños ha sido la promesa del alcalde hasta ahora, y en ese camino prometió también el año pasado bajarlo otro poco, pero en 2023 las alianzas en el Ayuntamiento saltaron por los aires ante la cercanía de las elecciones municipales. Sin acuerdo ni con Vox ni con Recupera Madrid, un aliado inesperado para Almeida, el alcalde se quedó sin poder bajar más este impuesto.

Ahora puede hacerlo. Su mayoría absoluta en el pleno le permite sacar adelante todas sus iniciativas y Vox, con sus 5 ediles, que no ha querido valor el texto hasta estudiarlo, tendrá que decidir si apoya o no una rebaja fiscal que le ha reclamado desde el primer día del mandato anterior, solo que esta vez no sacará probablemente nada a cambio.

Pero el Ayuntamiento ha echado cuentas y ha preferido ralentizar esa bajada del IBI. Será progresiva durante los próximos cuatro años y un hecho solo al finalizar la legislatura, promete el PP. Necesitan cuadrar las cuentas y han dado prioridad a la devolución del impuesto de plusvalía, por el que el Ayuntamiento recaudaba unos 500 millones al año y que hace dos años el Tribunal Constitucional tumbó en toda España. A Madrid aún le quedan 160 millones por devolver.

Así pues, el IBI se queda de momento en el 0,442% para 2024. No es poco, dicen en el consistorio, que recuerdan que ni Barcelona, Sevilla o Valencia llegan de lejos a esos porcentajes. Solo Zaragoza y Santander, ambos gobernados por el PP, alcanzan el mínimo legal. Con lo que apruebe a final de año el equipo municipal, las rebajas para los ciudadanos se traducen en cerca de 30 euros menos de IBI al año en las viviendas con menor valor catastral. Ahí van los ejemplos: "Un inmueble con valor catastral de 200.367 euros hubiera pagado en 2024 un recibo de 913,6 euros" si no se tocar el impuesto. Sin embargo, con la bajada aprobada por el Ayuntamiento "abonará 885 euros (28 euros menos)". Siguente ejemplo que ofrece el equipo de Economía y Hacienda: "Un inmueble con valor catastral de 121.472 euros que hubiera pagado un recibo de 619 euros con el tipo vigente en 2019. Sin embargo, gracias a esta tercera bajada del tipo, abonará en 2024, 537 euros (82,60 euros menos)".

Las cuentas de la oposición

Como la rebaja es proporcional al valor del inmueble pero no progresiva, a mayor precio del inmueble, mayor será la cantidad que los propietarios dejarán de pagar. Este fue uno de los mayores escollos para sacar adelante los últimos presupuestos. Almeida y Begoña Villacís habían pactado en 2022 una reducción progresiva, de forma que los inmuebles con valor inferior a 300.000 euros tendrían una ayuda superior y las grandes superficies e inmuebles, algo menos. Quienes apoyaron esta medida para que los presupuestos salieran adelante fueron los cuatro ediles de Recupera Madrid. Pero el equipo municipal no cumplió con esta medida progresiva, por imposibilidad técnica, según explicaron a finales de año, y estos cuatro concejales se negaron a aprobar unos nuevos presupuestos en los que la coalición PP-Ciudadanos abogaba para 2023 por la misma reducción para todos los madrileños.

En esta aplicación no progresiva precisamente ha basado su principal crítica el grupo municipal socialista. Su portavoz de Hacienda, Enma López, ha calificado de "humo" y "regresivas" estas ordenanzas fiscales, explicando que la rebaja del IBI es apenas de 21 euros para las viviendas con un valor catastral de 150.000 euros y que supone "solamente entre 4 y 11 euros al año" para los vecinos de Villaverde pero que "puede llegar a los 89 euros" para quienes viven en el barrio de Valdemarín, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

La líder de la oposición, Rita Maestre, ha insistido también en la idea de que las políticas fiscales de Almeida solo benefician a los barrios más acomodados de la ciudad. Su propuesta y su gestión son "irresponsables", ha dicho la portavoz de Más Madrid, señalando que deja las cuentas del ayuntamiento en "números rojos" y que solo lo notan los vecinos del barrio Salamanca.

Por otro lado, desde el consistorio han explicado que se aplicará una bonificación del 50% de este tributo para los 176 locales centenarios de la capital y se mantendrán aquellas del 90% del valor catastral del IBI para las familias numerosas, medida que se introdujo en sus primeros presupuestos para 2020.

Impuesto de plusvalía

Por otro lado, el equipo municipal ha aprobado mantener la bonificación del impuesto de plusvalía "por transmisiones mortis causa a favor de ascendientes, descendientes y cónyuge hasta el 95 % del valor catastral para vivienda habitual y local de negocio". Esta es también una de las medidas que introdujo el gobierno de coalición en sus primeros presupuestos, en el primer año de la legislatura pasada, entonces sí con el apoyo de Vox.

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pidió en el debate de su investidura el pasado mes de agosto a todos los gobiernos municipales que se aplique una rebaja en el impuesto de plusvalía con el fin, decía ella, de aumentar el ahorro de las familias. De momento, el Ayuntamiento de Madrid mantiene esta bonificación prácticamente al máximo en los casos de fallecimiento desde hace cuatro años y a lo largo de la legislatura "verán" si las cuentas les permiten ampliar la bonificación a los casos de compra venta, donde el vendedor tiene ya la opción de "elegir entre valor catastral o precio venta", explican en el equipo municipal.