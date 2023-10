La 'aventura' de los agentes de tráfico de Madrid: inundaciones de excrementos, sin agua caliente ni calefacción

Ni la de Norte, ni la de Centro ni la de Sur. Ninguna de las Unidades de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid se salva. La de Centro, después de sufrir una avería eléctrica, lleva sin agua caliente ni climatización para el verano y el invierno desde el mes de marzo. La de Norte, por un fallo en unas tuberías antiguas, tampoco tiene agua caliente desde antes del verano. Y, en la de Sur, las arquetas del bloque se llenan de excrementos y rebosan en los vestuarios.

El Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, SPAM, federado en CSIT Unión Profesional, lleva meses denunciando que estos agentes, que operan en todos los territorios que rodea la M-30, tienen que cambiarse de ropa en unas condiciones poco deseables. En total, son más de 500 agentes de tráfico municipales afectados, según sus propios cálculos.

Se reparten en más de 200 en la unidad de Centro, que gestiona gran parte del eje de la capital, además de Moncloa y los bulevares de Argüelles y se sitúa en un edificio de Casa de Campo; alrededor de 160 en la de Norte, que se ubica en la calle Guatemala, 24, y que desarrolla su labor en Chamartín y Salamanca; y otros 140 en la Sur, que trabajan desde el límite de Gran Vía, Cibeles y el eje de O'Donnell hasta el punto más meridional de la M-30 y cuya sede se localiza en Pontones.

Esta última unidad sufre los trastornos más llamativos, desde inundaciones de excrementos en sus vestuarios hasta las visitas de cucarachas. "El problema que tenemos en la unidad es que estamos en una planta baja en el paseo de Pontones y tenemos encima bloques de edificios de 10 y 15 plantas de viviendas. Todas las bajantes van a desembocar en nuestra unidad y cada dos por tres tenemos atascos en los que salen los excrementos flotando por los baños y las duchas. Tienen que venir con camiones desatascadores para meter las mangueras a presión y que eso circule", explica uno de los trabajadores de la unidad.

Trampillas de los vestuarios de la Unidad Sur de Movilidad que dan a las tuberías atascadas del edificio con papel higiénico y excrementos. / CEDIDA A EPE

La periodicidad de esas inundaciones "no depende de nosotros", dice este agente, "sino de lo que echen todos los vecinos por el baño". "A veces se atasca muy de vez en cuando y otras tarda en volver a atascarse entre 10 días y un mes" desde que el Ayuntamiento manda el camión para parchear el problema. Este empleado municipal asegura que, hasta que el consistorio actúa, ellos pasan "tres o cuatro días con las mierdas flotando" en el vestuario.

"Es terrible, hay unas tardes en las que eso es infumable. Hay olores de cocinas, de tortilla, pescado, frituras; las ventanas de los vestuarios, que dan a patios interiores, están precintadas por orden judicial, porque los vecinos se quejaban de que hacíamos ruido cuando nos cambiábamos y retumbaba en los patios. No se pueden abrir las ventanas y ya no se van los olores", refleja. Esta situación se repite "desde siempre" y, para desencallar la situación "habría que acometer una obra muy grande: tendrían que abrir bajantes y ver dónde desembocan, porque cuando esos edificios se hicieron, igual no había tantos baños que desembocaban ahí y el tamaño de la tubería quizás no es el que debiese ser", zanja.

Cucaracha en la fuente de la Unidad de Sur de Movilidad de Madrid. / CEDIDA A EPE

Sin agua caliente ni climatización

Esta semana en Madrid se registrarán temperaturas mínimas de 10°C, según la Aemet. Irán bajando, previsiblemente, conforme se acerque el invierno. Los trabajadores de las unidades del Centro y del Norte de Movilidad no podrán ducharse con agua caliente y tendrán que cambiarse en unos vestuarios con "temperaturas próximas a los 0ºC", indican desde SPAM.

Los que se ubican en Casa de Campo llevan así desde marzo, cuando se produjo una avería en una de las fases de la luz. Ellos cuentan con dos edificios, que se encuentran separados por unos 100 metros. En el edificio principal, donde se encontraba la oficina antes y donde se ubican los vestuarios, es el lugar en el que se dio la avería. "Sólo hay luz para la iluminación, no para agua caliente, calefacción o aire acondicionado", dice un empleado municipal de la Unidad de Centro.

"En el verano ha hecho calor, hemos estado a 40 grados y pusimos varias denuncias en la Comisión de Salud Laboral y bajaron las oficinas al otro edificio. Ahí funciona todo, pero es muy pequeño. Se puede usar para guardar los vehículos y poco más. Se han podido meter las oficinas apretadas, pero los vestuarios continúan en el otro edificio", refleja.

Este trabajador defiende que en la época estival podían aguantar el calor, pero en invierno "no tenemos agua caliente a las 6:30 horas, cuando llegan los primeros agentes y cambiarse a temperaturas como las de esta mañana no es agradable", insiste.

En la Unidad de Norte, la avería se produjo antes del verano. En el edificio en el que se encuentra su sede "ya se han roto varias veces las cañerías", afirma un agente de Guatemala, 24. "Es antiguo, lo lleva Patrimonio del Ayuntamiento y se hicieron las reformas para que la Unidad Norte trabajase ahí, pero se hicieron sólo por fuera, el saneado de tuberías sigue siendo antiguo", expresa.

El volumen de consumo que tienen hace que se revienten las tuberías. "Ha habido dos veces que se ha inundado la unidad, porque los bidones de agua se ubican en la parte alta del edificio, se rompen las tuberías y cae todo hacia las plantas de abajo, rompiendo los techos y mojando el vestuario, donde está toda la ropa de los agentes", declara.

Madrid sin agentes de Movilidad

Actualmente, en las unidades de Centro y Norte "no hay duchas para que los agentes se puedan asear después del trabajo", indica el trabajador de Norte, que avisa de que ya enviaron cartas al Ayuntamiento explicando la situación.

La Unidad de Centro trasladó a la Comisión de Salud Laboral su problema y lo que han visto es, como les ocurre también a sus compañeros del norte, cómo "se echan las culpas unos a otros", entre Patrimonio y la Secretaría General Técnica. "Lo último que nos han dicho, que es que ya tienen al arquitecto responsable asignado, pero hace un mes de esto y no sabemos nada más". El Ayuntamiento de Madrid traslada a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "se está tramitando un contrato para analizar dónde está la avería y, posteriormente, solucionarlo", pero no especifica en qué tiempos lo hará.

"Llegará un momento en el que los trabajadores no se querrán cambiar y se quedará Madrid sin agentes de Movilidad", amenazan, a la vez que piden que Salud Laboral "meta mano en este caso para que funcione la climatización. Que pongan calentadores, radiadores, un generador de energía temporal... hay muchas vías y hay que querer buscar alternativas", concluye.