Los vecinos de los cantones de limpieza de Madrid no se rinden: registran una ubicación alternativa y volverán a protestar

Manifestación de los vecinos de Vicálvaro contra el cantón de limpieza del Parque Forestal. / NO AL CANTÓN DE VICÁLVARO

La polémica en torno a los nuevos cantones de limpieza proyectados por el Ayuntamiento de Madrid no ha escrito todavía su última página. Hasta la fecha, la postura del Consistorio no ha variado un ápice a pesar de la oposición frontal de los barrios afectados a las ubicaciones escogidas para estas instalaciones. Sin embargo, las plataformas vecinales se resisten a tirar la toalla y han vuelto a la carga con nuevas iniciativas para frenar las obras: por un lado, los vecinos de Vicálvaro ha convocado una nueva manifestación para este domingo y, por otro, los vecinos de Montecarmelo han registrado en el Ayuntamiento una ubicación alternativa para el cantón.

Aunque cada caso presenta sus particularidades, las reclamaciones de ambos barrios resultan muy parecidas: los residentes están de acuerdo con que los nuevos cantones son necesarios para mejorar la limpieza, pero no quieren que estos se sitúen próximos a viviendas, colegios y zonas verdes, tal y como sucede en los actuales proyectos. El Gobierno municipal, por su parte, sostiene que las ubicaciones escogidas son técnicamente adecuadas y que cuentan con el respaldo de los sindicatos y los trabajadores.

Vicálvaro convoca una segunda manifestación

Los representantes de la plataforma contra el cantón de Vicálvaro afirman que ya "no confían" en el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento, Borja Carabante, ya que "no ha acudido a presenciar las obras del Parque Forestal" y ha rechazado reunirse con ellos en persona. No entienden la decisión de situar la instalación afectando parcialmente a una zona verde, habiendo otra parcela en un polígono industrial a "menos de 100 metros" en la que el Gobierno municipal ya está construyendo otro cantón. Además, no están satifeschos ni con las explicaciones ni con el trato recibido por parte de la administración.

Por ello, piden reunirse directamente con el alcade de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y han hecho un llamamiento para una nueva movilización ciudadana. Dicha manifestación, la segunda que convocan, está prevista para el próximo domingo 22 de octubre a las 12 horas. El recorrido comenzará en las obras del Parque Forestal, en la calle Juan Abad Juan Catalán, y discurrirá hasta la Junta de Distrito de Vicálvaro, en la Plaza Don Antonio de Andrés. En su escrito, la asociación vecinal "invita públicamente a acudir a la manifestación" a todos los barrios de Madrid "afectados por esta prepotencia y falta de diálogo de un Ayuntamiento que incumple sus promesas preelectorales con los vecinos, tras ganar las elecciones con mayoría".

Montecarmelo registra una ubicación alternativa

Por su parte, la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo ha presentado este miércoles en el Ayuntamiento un documento técnico con una ubicación alternativa para la instalación que, en palabras de su representante, Rafael Llanos, cuenta con "mejores condiciones técnicas" y "un impacto social cero". En dicho informe, la asociación vecinal plantea como zona alternativa la parcela situada en la Zona Norte de Las Tablas, al norte de Madrid, junto a la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería.

Entre otros motivos, el documento alude a la morfología y características urbanísticas de esta parcela; su ubicación lejos de viviendas y colegios, y su mejor conexión con las carreteras y medios de transporte. Según la plataforma, esta ubicación es la "idónea" para el "mega-cantón" de Montecarmelo - suma de un cantón de limpieza y una base del SELUR (el Servicio de Limpieza Urgente municipal) de 10.000 metros cuadrados-, ya que "es la zona perfecta para la implementación de las dotaciones Metropolitanos que se proponen y porque dispone de una cantidad de metros de suelo suficientes".

Además de esta propuesta, y como ya hicieran previamente los vecinos de Vicálvaro, la plataforma de Montecarmelo solicitará al Defensor del Pueblo su pleno respaldo contra el proyecto municipal que atenta contra los vecinos, el entorno urbano, así como el medioambiente.

Meses de lucha vecinal infructuosa

En octubre de 2021, el Ayuntamiento adjudicó la construcción de 15 nuevos parques de limpieza y una base del SELUR (el Servicio de Limpieza Urgente municipal) en distintos distritos periféricos de Madrid. Meses después, y ante las múltiples protestas vecinales durante el periodo pre-electoral de las municipales del 28 de mayo, anunció que paralizaba las obras de 12 de los 15 cantones proyectados y que estudiaría alternativas para alejarlos de las zonas de viviendas.

Pasadas las elecciones, el Gobierno de Almeida retomó la ejecución de las obras sin haberse sentado con las plataformas vecinales. Desde entonces, los vecinos de varios de estos barrios, especialmente de Vicálvaro y Montecarmelo, mantienen una lucha abierta contra el Consistorio para exigir la reubicación de los cantones en parcelas alejadas de viviendas, colegios y zonas verdes. Durante este tiempo, el área que dirige Borja Carabante se ha reunido en distintas ocasiones con las asociaciones vecinales para dar "todas las explicaciones". Sin embargo, la postura municipal no ha variado: las instalaciones son necesarias y las ubicaciones elegidas cumplen con los criterios técnicos. Por lo tanto, el plan del Ayuntamiento es continuar adelante con las obras iniciadas. Un objetivo que, además, cuenta con el apoyo de los sindicatos CCOO y UGT, quienes a principios de mes firmaron un comunicado de prensa conjunto con los responsables municipales para pedir que los cantones de limpieza se ejecuten “con celeridad” en las ubicaciones determinadas por los servicios técnicos.

Ahora, además, creen haber encontrado el respaldo del Defensor del Pueblo, al que han acudido vecinos afectados por los distintos cantones. En respuesta a los residentes de La Elipa, Ángel Gabilondo afirma en un escrito que “comprende que la instalación de un cantón junto a una vivienda puede no ser del agrado de su morador”, pero “no puede servir como justificación” para un cambio de emplazamiento porque “afectaría a otros vecinos” que podrían utilizar el mismo argumento y hacer “inviable” la ubicación. Así, entiende que “el interés general de la prestación del servicio ha de primar sobre los posibles intereses particulares". En el equipo de gobierno se ven también apoyados cuando el documento apunta que "la decisión de ubicar los cantones de limpieza es una potestad discrecional del ayuntamiento”.