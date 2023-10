Jóvenes de Madrid convocan una manifestación por el retraso en las ayudas al alquiler

Presidencia de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. / COMUNIDAD DE MADRID

Un año después del lanzamiento de la convocatoria, miles de jóvenes siguen sin haber recibido las ayudas al alquiler de la Comunidad de Madrid. Por ello, los 'Afectadxs por el Bono Alquiler Joven', un grupo de más 2.000 jóvenes que se han organizado por redes para ayudarse entre sí y reclamar el dinero que se les debe, junto con el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, han decidido convocar una manifestación para el próximo 4 de noviembre a las 12 horas en la Puerta del Sol, frente a la Presidencia de la Comunidad.

"El acceso a la vivienda, un derecho básico reconocido por la Constitución, se ha convertido en un privilegio que ya no está al alcance de los jóvenes", comienza el manifiesto con el que el grupo llama a la movilización para reclamar el pago de las ayudas y una regulación de los precios del alquiler. Los afectados denuncian la situación de "precariedad insostenible" de un sistema que provoca que los jóvenes deban dedicar más de un 80% del salario neto a sufragar el coste del alquiler de una vivienda, según el último informe elaborado por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE).

Un sistema, señala el manifiesto, que les empuja a "tener varios trabajos precarios, a aceptar prácticas no remuneradas, a compartir piso por imposición hasta los 40 y a sufrir las consecuencias mentales que supone aceptar discursos meritocráticos en un mundo injusto para las que menos tenemos". Si esta situación, de la que señalan como principales culpables a "la especulación y el rentismo", no fuera suficiente, denuncian, la Comunidad ha "decidido ahogarnos" con su "nefasta gestión" del Bono Alquiler Joven. Dicha ayuda, bonificada con 250 euros mensuales para jóvenes trabajadores de entre 18 y 35 años, fue aprobada por el Gobierno central en enero de 2022 y su gestión transferida a las comunidades autónomas. El resto de regiones, a excepción de Madrid y Andalucía, gobernadas ambas por el PP con mayoría absoluta, sí están al día con los pagos.

Además del retraso en los pagos y la dificultad general de acceso a la vivienda, los afectados también critican el "maltrato institucional" por parte de la Comunidad, a quien acusan de no dar una información clara sobre el estado el estado de las ayudas y de incumplir reiteradamente los plazos prometidos. Por todo ello, este grupo de jóvenes residentes en Madrid, cansados de "no poder emanciparnos" y de ver cómo "nuestros salarios cada vez valen menos", ha decidido pasar a la acción y hacer un llamamiento a la movilización: "Porque exigimos medidas urgentes e inmediatas para paliar la escalada de precios incontrolada. Porque no queremos subvenciones, queremos alquileres dignos y estables. Por una vivienda de calidad. Por un futuro vivible para todos", remata el manifiesto de los 'Afectadxs por el Bono Alquiler Joven'.

Una ayuda que no termina de llegar

A finales de septiembre, la Comunidad de Madrid reconoció que alrededor del 80% de los 11.147 beneficiarios de la ayuda seguía sin recibirla por aquel entonces - última cifra oficial que se conoce-, y se comprometió a resolver los pagos del 2022 antes de finales de octubre de este año. La fecha se acerca y la situación está, al menos de momento, lejos de resolverse, tal y como atestigua el grupo de afectados.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso culpa al Gobierno central de este retraso, por el "mal planteamiendo" de la medida, y alude al alto número de demandas y la "complejidad" de gestionar un trámite que "exige pagos periódicos y con fecha de concesiones diferentes". De acuerdo con la Consejería de Vivienda, ya se ha abonado la cantidad correspondiente a 2022 de los tres primeros listados de beneficiarios y el resto se encuentran "remitidos a intervención" de la Comunidad para que todos puedan cobrar las cantidades del 2022 antes del 31 de octubre.

En estos últimas semanas, varios de los jóvenes organizados a través del grupo de Telegram están recibiendo mensajes que dicen que su expediente "está en tramitación estando previstas nuevas publicaciones de listados de beneficiarios requeridos de cobro". Otros muchos siguen sin ningún tipo de respuesta y algunos otros están comenzado a recibir los pagos. Mientras tanto, la Comunidad presidida por Ayuso aprobó el pasado miércoles duplicar el presupuesto destinado a los programas de ayuda al alquiler a menores de 35 años, mayores de 65 y población con nivel bajo de renta, con una inversión de más de 21 millones para sufragar las ayudas del ejercicio de 2024.