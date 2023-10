Segundo round: La bronca entre Más Madrid y Vox vuelve a frustrar la solidaridad unánime por las víctimas de Israel y Gaza

Mónica García en el pleno ordinario de la Asamblea de Madrid / EFE / Daniel González

Por segunda semana consecutiva, el conflicto entre Israel y Palestina vuelve a ocupar la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid y otra vez los principales protagonistas son Vox y Más Madrid, otra vez con un nuevo choque. La portavoz ultra, Rocío Monasterio, ha vuelto a solicitar un minuto de silencio para el próximo pleno, esta vez por "las víctimas inocentes de Gaza", con la intención de condenar que el grupo terrorista Hamas utilice a los civiles que viven en la franja "como escudos humanos". Al presentarlo, Monasterio sabía que la propuesta iba a generar el rechazo de Más Madrid, tal y como ella misma ha reconocido en la rueda de prensa posterior, y sin ese apoyo, la propuesta se queda apenas en una anuncio con intencionalidad política pero que no saldrá adelante, ya que la unanimidad es necesaria para que la Asamblea de Madrid proponga ese minuto de silencio.

"Los grupos de la izquierda radical no van a querer a apoyarlo, como Más Madrid", ha apuntado Monasterio, que una semana más se ha referido a Mónica García, como “la escoria de la izquierda que tenemos en España”, que defiende los ataques terroristas a los israelíes. Estas declaraciones y esta propuesta llegan después de que este domingo la portavoz de Más Madrid haya participado junto con otros compañeros de partido, de Sumar y de Podemos en una manifestación en favor rde la causa palestina y en defensa del derecho internacional, como ha ocurrido en otras ciudades extranjeras.

Noticias relacionadas

Y también después de una polémica semana en el parlamento autonómico en torno a este asunto. Más Madrid propuso la semana pasada que el minuto de silencio en favor de las víctimas israelíes por el ataque de Hamás se ampliara a las víctimas inocentes de Gaza que sufrieron los bombardeos del ejército israelí. No hubo manera porque PP y Vox lo rechazaron, así que García aprovechó su intervención en la sesión de control al Gobierno para solicitar a los diputados que se pusieran en pie y añadir así en su turno un minuto de silencio también por los gazatíes. Este capítulo, organizado por su cuenta sin previo anuncio, provocó el malestar del PSOE, que aunque apoyó el minuto de silencio improvisado por los diputados de Más Madrid, fue calificado de "show" por parte del portavoz socialista, Juan Lobato, y que dejó patente que la relación entre los dos grupos de la izquierda es cada vez más distante. Hoy, la portavoz adjunta del PSOE, Llanos Castellanos, ha defendido que los socialistas apoyan "cualquier gesto de condena y de horror" ya que "no admite ni adjetivos ni posesivos", pero ha deslizado también que no están ni "en la agitación" ni en "maniobras para salir en titulares".

"Esto no es una guerra, es una masacre fruto de la venganza", ha señalado este lunes García tras la reunión de la junta, alegando que la respuesta de Israel se puede ya considerar un "genocidio programado" que ha terminado con la vida de cientos de niños. El desplazamiento que exige Israel dentro de la franja, ha añadido, incluye a "ancianos, mujeres lactantes, madres, niños" y no es permisible. Para su partido "solo hay un bando posible, el de los derechos humanos", ha reiterado antes de cargar contra "la derecha española" y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber mencionado aún "en ningún momento a los palestinos". Su rechazo a la propuesta de Vox se debe a que la semana pasada ya propusieron un recuerdo unánime para todas las víctimas que los conservadores rechazaron y a que en esta propuesta de Monasterio la portavoz ultra excluye expresamente a las víctimas palestinas. "Por supuesto, Israel es víctima de un ataque terrorista", ha sentenciado la dirigente de Vox para dejar claro lo que pedía. En el otro lado, García ha ido más allá: "Pedimos al Gobierno de España que lidere una posición firme en Europa (...). Estamos obligados a hacer lo que moralmente es correcto, la historia nos está juzgando". Ha quedado claro que las posturas son irreconciliables.