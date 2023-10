Ayuso cree que la foto de Sánchez con Bildu "es muy dañina" para la imagen internacional de España

Ayuso comienza su visita a Nueva York con un discurso en defensa de la Hispanidad / Angel Colmenares

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido que la reciente foto entre el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con miembros de Bildu en el marco de las negociaciones para la investidura es "muy dañina" para la imagen internacional del Ejecutivo y para "todos los españoles".

En el marco de su visita a la Columbia Business School, donde se han reunido españoles que estudian en las principales universidades estadounidenses, Díaz Ayuso ha asegurado que le han preguntado por esa foto y sobre "cómo es posible" ver a personas "que han representado a ETA de la mano del presidente del Gobierno".

"Eso a la inversión, a la empresa, a la gente que nos ve desde fuera les llama la atención, nos da la imagen de un país en el que no se puede confiar", ha aseverado la presidenta de la capital, que considera que las negociaciones de Sánchez con la formación vasca para una futura investidura supone no respetar a las víctimas del grupo terrorista ni tampoco "al Estado de Derecho ni a los jueces".

Acusa a Podemos de ponerse del lado de los violentos

Pero no solo se ha referido a las negociaciones de la investidura, sino que Díaz Ayuso también ha tenido tiempo para valorar el conflicto internacional entre Israel y Palestina.

Más concretamente, sobre las diferentes posiciones con respecto al conflicto mantenidas en el Gobierno de coalición, ya que la ministra de Derechos Sociales en funciones, Ione Belarra, ha instado a la parte socialista del Ejecutivo a denunciar a Israel en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Por su parte, Pedro Sánchez ha apoyado el derecho de Israel a defenderse, pero dentro del Derecho Internacional.

Al hilo de este panorama, Díaz Ayuso ha insistido en que el reciente ataque de Hamás a Israel fue un "genocidio", que la población palestina "importa como todas" y ha acusado a Podemos, liderado por Belarra, de ponerse "siempre que tienen oportunidad del lado de la violencia".

"Que nadie en Podemos lo puedan ni siquiera condenar o que lo hagan siempre con un pero, me parece que es la lucha constante a la que se enfrenta Israel con el relato", ha agregado la presidenta.

En este sentido, ha subrayado que los actos de Hamás se enmarcan en un "atentado salvaje" que es "lo primero que hay que condenar" y luego "reconocer el derecho legítimo que tiene el Estado de Israel a defenderse como lo haría cualquier nación del mundo en la misma circunstancia". Ayuso ha explicado que otra cosa diferente es la población palestina, que a su juicio "importa como todas, porque todas las vidas valen lo mismo".

"Lo que hay que hacer es poner a disposición de la población palestina esos corredores y toda la ayuda humana que haga falta, pero no seguir entregados a la propaganda de siempre de los terroristas, que es lo que hace totalmente sin fisuras Podemos", ha dicho Ayuso para aseverar que la formación morada "siempre que tiene oportunidad se pone de parte de la violencia".

"Lo hace siempre, en todas sus formas, con la kale borroka, con quien asalta cajeros, apalea policías, hace escraches, promueve en las calles incendiadas, como hemos visto en Barcelona o en otros lugares siempre", ha concluido