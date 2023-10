"En Madrid hay que ir siempre mirando hacia arriba"

Álvaro Llorente, fundador de Madrid en la palma de tu mano. / Alba Vigaray

Casi 5.000 personas, principalmente madrileños con interés en su ciudad, acuden cada mes a las visitas guiadas que realizan los guías de 'Madrid en la palma de tu mano', una empresa fundada hace 17 años por el historiador Álvaro Llorente. Rutas desde el 'Madrid oculto' al 'Madrid de Ava Gadner', 'de la Guerra Civil' o visitas literarias. "Nos han llegado a pedir rutas de Larra de la Universidad de Zúrich", cuenta Llorente, autor del libro 'Madrid no apto para guiris', que nos cita en el precioso y desconocido Huerto de las Monjas, a un paso de la Plaza de la Villa.

Pregunta.- Estamos al lado de la calle del Codo, de la que Quevedo dijo aquello de "no se pone una cruz donde se mea", ¿seguimos siendo tan incívicos?

Respuesta.- Muchísimo, y de siempre lo hemos sido. Hay una anécdota muy curiosa, que justo en una de las esquinas del Convento de la Encarnación se tuvo que poner un cartel a mediados del siglo XIX que pone "Multas por hacer aguas menores y aguas mayores". ¿Cuándo has visto algo así en una ciudad grande? Madrid tiene mucho tránsito. Aquí ya sabes que vienen muchos equipos de fútbol, y sus aficionados, ya te imaginarás... también te digo algo de esa frase: la misma historia de Quevedo te la cuentan los guías de Sevilla o de otras ciudades españolas. Con ese mismo personaje. Exactamente igual.

P. ¿Quedan cosas por descubrir de Madrid?

R. Muchas. De hecho, yo cada día descubro cosas y eso que llevo 17 años haciendo de guía. Este año he hecho una ruta del barrio de Prosperidad, que seguramente no es una ruta turística, y tiene cosas curiosísimas y tiene calles que parecen del siglo XIX, del siglo XVIII, antiguas corralas, una que hay maravillosa al lado de López de Hoyos...

P. ¿Cuáles son las rutas más demandadas?

R. Las de misterios. 'Madrid oculto', el 'Madrid de la Inquisición'. Ha habido otra que ha gustado mucho que es el Madrid de las tres culturas, que es por todo el centro. A mí me encanta una que es 'Cotilleos de palacios', que es ir pasando por los palacios más chulos, y contar quién vivía ahí, quién había detrás de todo esto.

P. Usted ha ido viendo como la esencia del centro se ha ido perdiendo. Cuesta encontrar una cafetería de las de toda la vida, por ejemplo.

R. Madrid centro está colapsado. Es el mal de las grandes ciudades. En el centro es todo folclórico y todo para los extranjeros [...] El centro debía ser para gente que ama Madrid. A mí me hubiera gustado vivir en el centro, pero no puedo. Económicamente nadie puede vivir en el centro. Es más rentable hacerlo turístico. Estamos haciendo un modelo cultural tendente hacia lo turístico. Todo va hacia qué quiere el turista, pero ¿queremos el modelo de barra libre y tapas? No creo que ese sea el camino.

P. A los turistas extranjeros les llevan de verdad a ver los sitios más emblemáticos.

R. El problema es que siempre les enseñan las mismas cosas. Les llevan al restaurante Botín y les cuentan que es el restaurante más antiguo, y ahí se quedan. Pero no les hablan de que ahí se basa una de las novelas principales de Pérez Galdós, Fortunata y Jacinta. Tampoco hablan de Luis Candelas. Hay muchas cosas donde no se profundiza y se va solo a lo folclórico.

P. ¿Crees que la Gran Vía es la gran infravalorada? ¿Que la gente la tiene para ir de compras y ocio y ya está?

R. Por supuesto. Mira, el piropo más bonito que me han dicho a mí como guía es "desde que estoy contigo visitando Madrid voy siempre mirando hacia arriba y no hacia los escaparates". En Gran Vía pasa eso, vas mirando para no chocarte con la gente o los coches, pero hay que mirar hacia arriba. Gran Vía es una pasada, espectacular, sobre todo desde la calle Alcalá en adelante. [...] De todas formas, en Madrid siempre hay que ir mirando hacia arriba, pasear sin prisa. En vez de ir por calles principales está bien ir por las calles secundarias, siempre hay algo que te llama la atención.

P. De Madrid se decía que es "invierno nueve meses e infierno otros tres". Ahora el infierno son nueve. ¿Os afecta a la hora de trabajar?

R. Muchísimo. Siempre ponemos al cliente para que esté a gusto. Pones al cliente a la sombra y tú te pones al sol y en invierno al revés. Hay veces que vas a enseñar un detalle concreto de un edificio e igual hace una solanera tremenda y la gente se va porque no aguanta. Las temperaturas extremas son un problema básico que tenemos.

P. ¿Cuál es el barrio más desconocido?

R. Ahora es más popular, pero hasta hace poco era Lavapiés. Era un barrio que solo parecía de inmigración, degradación, y ahora está muy chulo, y tiene muchas historias y muchos secretos. Las leyendas más chulas son de ese barrio. Lavapiés por ejemplo tiene una cárcel. Está en un centro cultural. Bajas abajo y ves la cárcel de la Corona del siglo XVII y se puede visitar. Está La Corrala, el Mercado de San Fernando, que está muy chulo, La Filmoteca española, Las Escuelas Pías... hay muchas cosas interesantes.

P. ¿Su calle favorita de Madrid?

R. [Se lo piensa unos segundos] Francisco de Rojas. Es una calle entre Sagasta y Luchana. Muy cortita. Termina justo en el monumento a los Chisperos. Y esa calle tiene cuatro edificios hechos por el mismo arquitecto Jesús Carrasco que hizo el Hotel Reina Victoria, en la Plaza Santa Ana, que son completamente diferentes. Son los cuatro espectaculares. Yo cada vez que paso me pongo en un lateral y me pongo a mirar los detallitos.