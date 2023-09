Esta es la Colonia de San Cristóbal, el barrio de Madrid donde "siempre es de noche"

Las Cuatro Torres de Madrid / AGENCIAS

Las espectaculares edificaciones de las Cuatro Torres son sin duda uno de los iconos de Madrid y parada turística para aquellos turistas que vengan a la capital. Sin embargo, el barrio situado en la zona, la Colonia de San Cristóbal, lucha constantemente para recibir los pocos rayos de sol que llegan durante el día a consecuencia de estos colosales edificios.

La Colonia de San Cristóbal ya ha pasado a ser conocida como el barrio de Madrid en el que es siempre de noche, y es que al estar situado junto a las Cuatro Torres, la llegada de luz solar natural se dificulta.

El barrio se sitúa entre el Paseo de la Castellana y Madrid Nuevo Norte, y resulta curioso el cometido inicial de este barrio y de las viviendas que se construyeron el él. Inicialmente, todo se contruyó pensando en la comodidad de los trabajadores de la EMT (Empresa Municipal de Transportes) en 1954.

¿Cómo es vivir en la Colonia de San Cristóbal?

Secondino Zuazo fue el responsable de la creación de este barrio, quien es ya una figura conocida debido su cometido en construcciones como Nuevos Ministerios (que no deja de estar cerca de la zona) y la Casa de las Flores.

La Colonia de San Cristóbal se encuentra en un constante eclipse solar frente a la luz cegadora que reciben las Cuatro Torres. Y es que la altura de las viviendas no compensa la de las torres y sus habitantes han tenido que acostumbrarse a vivir en la penumbra en su día a día, lo que no quiere decir que no echen de menos la fuerza y calor del sol para revitalizarse.

No es un secreto que el barrio siga teniendo una importante relevancia en Madrid por ambas: por ser un barrio clásico desde la segunda mitad del siglo XX y por la ya famosa penumbra que rige sus calles día y noche.