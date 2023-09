Montecarmelo, feudo del PP, se rebela contra el "mega-cantón" del Ayuntamiento: "Nadie lo entiende y ellos no parecen capaces de explicarlo"

Carteles de No al cantón junto a la tapia del cementerio de Fuencarral.

Dos colegios y una guardería en las inmediaciones que aglutinan alrededor de 5.800 niños y niñas; un cementerio a menos de 20 metros de la ruta de entrada proyectada, un tramo del anillo ciclista en uno de los extremos y decenas de viviendas colindantes. Son los principales argumentos que esgrimen los vecinos de Montecarmelo contra la instalación del nuevo cantón de limpieza en la parcela elegida por el Ayuntamiento de Madrid. Un terreno que, además, lleva años funcionando como zona verde y recreativa oficiosa del barrio, cuyos ciudadanos votaron por mayoría en 2021 convertirla en un parque lineal a través de Decide Madrid.

"Queremos y necesitamos un cantón de limpieza", asegura Rafel Llanes, el representante de la Plataforma No al cantón de Montecarmelo, "pero en un lugar donde no impacte en la vida de todo el barrio". Con menos de dos semanas de actividad, el movimiento ciudadano, que se declara apolítico, aunque tremendamente descontento con los representantes que escogieron - el PP ganó por mayoría absoluta en las pasadas municipales-, agrupa a los más de 16.000 residentes de Montecarmelo y a las instituciones educativas del distrito, así como a la Asociación de Vecinos de Las Tablas, con otros 37.000 vecinos a sus espaldas, y a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de los barrios de Montecarmelo y Las Tablas (ACEMTA), que se han solidarizado con la causa.

Mientras Llanes y otros miembros de la plataforma detallan sus reivindaciones, un camión de basura se para a unos metros y por el cielo sobrevuelan varios cazas y aviones del ejército de maniobras para el Desfile Nacional del próximo 12 de octubre, trastocando la habitual tranquilidad de este barrio residencial al noroeste de Madrid perteneciente al distrito de Fuencarral-El Pardo. "En los últimos días están pasando más camiones de lo normal, tenemos el barrio más limpio que nunca", comenta uno de los movilizados. Todos coinciden en señalar que el cantón es necesario, pues "la limpieza es deficitaria", pero no en la parcela seleccionada.

Por ello, han planteado al Ayuntamiento otras ubicaciones alternativas que consideran más adecuadas, aunque, por el momento, este las ha rechazado. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, se reunió el lunes de la semana pasada (18 de septiembre) con los vecinos para informarles sobre el nuevo cantón de limpieza, aunque estos no quedaron satisfechos con las explicaciones. "Se limitaron a dar argumentos técnicos, pero no tienen en cuenta los motivos sociales y humanos", denuncian desde la plataforma. Los representantes vecinales son conscientes de la importancia de la viabilidad técnica de un proyecto como este, pero consideran que el Ejecutivo municipal no está tomando en consideración lo que califican como la "destrucción de la esencia de un barrio residencial".

Antes de la reunión, Carabante ya había manifestado que las quejas de vecinos no pueden ser un elemento decisivo sobre su ubicación, sino su viabilidad técnica. Tras la misma, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmó que la alternativa vecinal no es válida "porque es una zona verde y en una zona verde no se puede colocar un cantón”. El regidor cerró la puerta a una reubicación, negó que se vayan a tratar residuos y garantizó que los vecinos de Montecarmelo “pueden estar tranquilos” con el cantón que se va a instalar. Desde entonces, ni el alcade ni el delegado de Urbanismo se han vuelto a pronunciar sobre este tema.

Un camión de basura para delante de varios mensajes contra el cantón de limpieza. / Héctor González

Varios cantones en uno tras las elecciones

Antes de llegar al emplazamiento actual del cantón y la polémica que ha desatado, el proyecto licitado era diferente. En octubre de 2021, el Ayuntamiento de Madrid adjudicó a la empresa Urbaser el lote 3 del nuevo contrato de servicios de limpieza, que abarca el distrito de Fuencarral-El Pardo. Dicho lote incluye la construcción de dos cantones de limpieza en los PAUs de Montecarmelo y Las Tablas, así como una base del SELUR en Arroyo del Fresno (Mirasierra).

Originalmente, el cantón de Montecarmelo iba a situarse al otro extremo del barrio, en un terreno municipal de 5.810 m2 junto a la carretera de Colmenar, entre el colegio público Infanta Leonor, un McDonald´s y un Mercadona. Por su parte, el de Las Tablas iba a ubicarse en una parcela junto a la calle Isabel Colbrand que, si bien no está cerca de ninguna vivienda ni comercio, sí se encuentra en una zona de salida de vehículos que ya sufre a diario importantes retenciones.

Ubicación original del cantón de Montecarmelo (izq.) y de Las Tablas (der.). / PORTAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Por otro, la base del SELUR, el Servicio de Limpieza Urgente municipal que actúa en caso de emergencias (como actos terroristas, catástrofes naturales, accidentes graves, grandes eventos o la retirada de residuos peligrosos, entre otros), de 5.044,00 m2, iba a levantarse en una parcela dotacional en Arroyo del Fresno (Mirasierra), frente a la calle de María de Maeztu.

Parcela donde iba a ubicarse originalmente la base del SELUR en Arroyo del Fresno. / SEDE ELECTRÓNICA DEL CATASTRO

Los tres proyectos desataron una ola de protestas y exigencias de reubicación por parte de los vecinos de los barrios afectados, coincidente con el periodo pre-electoral de las pasadas municipales. El 18 de abril, a apenas un mes de las elecciones, la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo aprobó por unanimidad reubicar el cantón de Montecarmelo, así como el del limítrofe barrio de Las Tablas, y se comprometió a consultar con los residentes la elección de los nuevos emplazamientos, tal y como queda reflejado en el acta del día del BOAM (Boletín Oficial del Ayuntamiento). Asimismo, el 8 de mayo, el departamento de Borja Carabante remitió un correo electrónico, al que este diario ha tenido acceso, en el que afirmaba textualmente que: "El Ayuntamiento de Madrid no iniciará las obras de ninguna de las instalaciones de limpieza que no han comenzado a ejecutarse hasta que acuerde con los vecinos la mejor ubicación posible".

Sin embargo, el 22 de agosto, una vez pasadas las elecciones, los vecinos de Montecarmelo se encontraron con una sorpresa en forma modificación del contrato original que unificaba los dos cantones y la base del SELUR en un "mega-cantón" de 10.000 m2 proyectado en una nueva parcela en el centro de su barrio. Este proyecto implicará el tránsito continuo de hasta 38 camiones de basura, tres muelles de descarga, dos plantas de fabricación de salmuera, gasinera y un punto limpio, entre otros elementos que preocupan a los vecinos. "También supondrá el tratamiento de residuos, aunque el Ayuntamiento lo niegue, ya que lo dice la documentación", alerta Rafael Llanos.

Vista aérea de la nueva parcela escogida por el Ayuntamiento para el 'mega-cantón' de Montecarmelo. / PLATAFORMA NO AL CANTÓN DE MONTECARMELO

La alternativa que proponen los vecinos

"La ubicación del primer cantón no era la ideal, pero era mucho mejor que la actual", sostiene la plataforma. No se explican que el Ayuntamiendo parase la instalación en la primera parcela a raíz de las quejas por su proximidad con un colegio y ahora haya escogido otra pegada a dos colegios y una guardería. Tampoco ven lógico que sumen la base del SELUR, algo que no sucede en ningún otro distrito de Madrid. "Nadie lo entiende y ellos no parecen capaces de explicarlo", lamentan.

Preocupados por los olores, los posibles problemas de salubridad, la seguridad de los miles de niños que pasan a diario por la zona y, en general, la calidad de vida del barrio, la recién constituida asociación vecinal se ha puesto manos a la obra para buscar alternativas válidas que proponer al Ayuntamiento. Entre las 11 ubicaciones que dicen haber encontrado, consideran una de ellas como la idónea: una gran parcela al norte de Las Tablas, pegada a la Carretera de Fuencarral a Alcobendas y que en su interior solo alberga la Escuela de Aplicación y Tiro de Artillería del Ejército de Tierra.

Parcelas (2 y 3) propuestas por la plataforma en la ubicación alternativa al norte de Las Tablas. En azul, el espacio proyectado para las cocheras de la EMT. / PLATAFORMA NO AL CANTÓN DE MONTECARMELO

Con una superficie dotacional de 135.000 m2, el terreno cuenta con espacio "más que suficiente" para el cantón, defiende la plataforma, que afirma haber llevado a cabo un estudio de viabilidad técnica. Se encuentra alejada de los barrios residenciales y "cumple con los requisitos de tránsito", ya que está a 800 metros de Montecarmelo, por debajo del kilómetro que imponen las prescripciones técnicas, y permite el acceso a Arroyo del Fresno, Las Tablas y San Chinarro "sin pasar por ningún otro barrio". Además, esta parcela "ya la usó Sacyr en 2017 para compactar basuras", detallan.

Una de las razones esgrimidas por el Consistorio para negar la adecuación de esta ubicación es que se trata de una zona verde. Sin embargo, la asociación vecinal niega la mayor y asegura que la zona verde se encuentra alrededor de la parcela y no en su interior; así como que los accesos ya están creados, por lo que "no supondría un problema". Asimismo, la plataforma justifica que, junto a los dos solares que proponen dentro de este terreno, uno de 9.000 m2 y otro de 5.000, se van a construir cocheras de la EMT, unas instalaciones que “solo pueden ir en suelo dotacional de servicios públicos”.

A la espera de que el Ayuntamiento mueva ficha

Por el momento, el Consistorio municipal ha rechazado esta y las demás alternativas presentadas. “De poco sirven las propuestas alternativas para el cantón, si no hay voluntad de diálogo por parte del Ayuntamiento”, se lamenta Rafael Llanes. Según el representante de la plataforma, los vecinos del barrio están abiertos a nuevas reuniones con los responsables de Urbanismo, pero estos deben "mostrar voluntad de actuación".

La plataforma tiene claro que no van a aceptar la instalación del cantón en el corazón de su barrio y que es el turno de la administración de buscar una alternativa satisfactoria para todos. Mientras tanto, han convocado para este domingo a las 11 de la mañana una nueva manifestación por las calles de Montecarmelo contra el "mega-cantón" que amenaza la tranquilidad de la zona. "No lo queremos cerca de ningún barrio ni de ningún colegio, no solo del nuestro", remata Llanes.