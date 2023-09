Un concejal del PSOE, expulsado del Pleno por tocarle la cara a Almeida: "Es un violento, no lo voy a permitir"

El momento en el que un concejal del PSOE se levanta en el Pleno de Madrid para palmearle la cara a Almeida / Ayuntamiento de Madrid

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Daniel Viondi, ha sido expulsado esta tarde del pleno municipal por acercarse al escaño del alcalde y tocarle la cara en un gesto que en el PP entienden que ha sido despectivo. Viondi se encontraba en la tribuna defendiendo la proposición de su partido para ponerle a un centro deportivo madrileño el nombre de Jenni Hermoso y al finalizar se ha desplazado al lugar que ocupa José Luis Martínez Almeida para entregarle una documento relacionado con las declaraciones de la futbolista. En ese momento es cuando le ha dado estas palmadas.

El alcalde se ha levantado molesto y ha pedido la palabra. Viondi ha vuelto a su escaño justo al otro lado y desde allí ha seguido hablando en alto sin micrófono, lo que ha provocado que el presidente del Pleno le haya llamado al orden hasta en tres ocasiones. A la tercera, ha sido expulsado y Viondi ha cogido sus cosas y se ha marchado fuera.

Lamentable acto de Daniel Viondi @Viondi solo queda su DIMISIÓN.



Agrede en la cara al Alcalde de Madrid @AlmeidaPP_ @psoe_m @MarotoReyes tiene que dimitir es una agresión en toda regla. pic.twitter.com/SOPTHdB6Jr — Carlos Segura (@seguragc) 28 de septiembre de 2023

Reincidente

Tras ese gesto, Almeida ha censurado el "tono amenazante" con el que Viondi le ha "tocado la cara tres veces" y ha recordado enfadado que cuando el ahora concejal era diputado en la Asamblea de Madrid amenazó con "arrancar la cabeza" a otro diputado de Podemos, hoy en Más Madrid y a quien también agarró del cuello al decirle aquello, según fuentes del partido de Mónica García. "Es usted un violento (...). No me vuelva a tocar la cara jamás", ha espetado el alcalde al concejal socialista mientras este ya cogía sus cosas.

Esto ha sucedido justo al final de la proposición sobre la asignación del nombre de Jenni Hermoso al Centro Deportivo Municipal Antiguo Canódromo, situado en el distrito de Carabanchel, que el grupo popular ya adelantó hace unos días que no apoyaría. Al finalizar y comenzar el siguiente punto, el delegado del Area de Movilidad, Borja Carabante ha censurado que nunca antes se ha producido un hecho como este en un pleno y ha pedido al PSOE que Viondi sea expulsado del partido socialista y del pleno municipal.

Pido disculpas al Sr. @AlmeidaPP_ por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos.



Ya se las he transmitido a través del Sr. Carabante al no poder hacerlo directamente.



Ha sido un error que lamento mucho. — Dani Viondi (@Viondi) 28 de septiembre de 2023

Disculpas

Poco después circulaban por esa misma tribuna los concejales de Más Madrid y Vox, que inmediatamente han condenado lo ocurrido, y poco después le ha llegado el turno a Reyes Maroto. Con voz algo compungida ha pedido disculpas al alcalde "en nombre del PSOE por lo ocurrido" y ha mostrado su "máximo respeto a esta cámara" y a todos sus concejales. Casi al mismo tiempo, el protagonista lanzaba un tuit desde fuera ya del pleno municipal: "Pido disculpas al Sr. Almeida por lo sucedido al final de mi intervención, al entregarle un documento y el intercambio verbal entre ambos. Ya se las he transmitido a través del Sr. Carabante al no poder hacerlo directamente. Ha sido un error que lamento mucho".

Pero no ha sido suficiente para el alcalde. En la antesala del Pleno, Almeida ha relatado los hechos en declaraciones a los medios. Ha explicado que le ha propinado "tres cachetes" mientras le decía "te estás equivocando". "La violencia verbal y física es inadmisible" y ha exigido a Maroto que pida a Viondi su acta de concejal para expulsarle del Pleno: "Si no lo admite, pido que le expulse del grupo municipal y pase a ser concejal no adscrito". En opinión del alcalde, la dirigente socialista "no puede amparar amenazas e intimidaciones" ni la actitude "chulesca y matonil" de este concejal socialista.