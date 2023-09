Ayuso invertirá 1.300 millones en la compra de 80 trenes para la renovación de la flota de Metro

Imagen de la estación Aeropuerto en el metro de Madrid

Metro de Madrid ya tiene permiso para comprar nuevos trenes. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado este miércoles una ampliación de la deuda a la empresa pública por un importe de 1.378 millones de euros, que servirán para comprar 80 nuevos trenes y renovar así el parque móvil que da servicio a toda la red suburbana.

Los trenes no llegarán a Madrid hasta dentro de "3 o 4 años", según han informado desde el gobierno regional, porque deben ser primero construidos "a medida" y este es "un proceso largo", ha explicado el portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, que ha señalado que están siendo "previsores", ya que parte de ellos serán para dar cobertura a las ampliaciones previstas en las líneas 3, 5 y 11 de Metro y el nuevo trazado que está en construcción y dará servicio al ámbito de Madrid Nuevo Norte. Sin embargo, la mayor parte de estos 80 nuevos trenes serán para renovar el material rodante. La información facilitada por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, detalla que 40 de ellos serán "unidades de gálibo estrecho –que circularán por la línea 1- y otras 40, de gálibo ancho, que darán servicio a los viajeros de las líneas 6, 8 y 11".

La renovación de la flota de la red de Metro de Madrid es algo que se lleva arrastrando años, pero se ha convertido ya en necesidad, según señalan fuentes que conocen la situación interna de la empresa pública. En la actualidad, son más de 300 los trenes que circulan cada día por toda la red, y la compra de estos 80 nuevos trenes servirá para sustituir a algunos de ellos. Según ha explicado García en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno que de forma extraordinaria se ha celebrado en Villamanta (municipio afectado por la DANA), estos 80 trenes constarán de "seis coches con pasillos de comunicación entre ellos, de los cuales cuatro serán motores y los otros dos remolques con cabina de conducción en cada extremo".

Noticias relacionadas

Esta adquisición se suma a la que se produjo en marzo de este año no sin polémica. Metro de Madrid tiene varios trenes en régimen de alquiler que si pasado un tiempo no adquiere, pierde. En esa situación se encontraba la empresa la pasada primavera, que alertaba del colapso que se avistaba si esa operación no se producía.

Pero con los presupuestos prorrogados, la partida destinada a la empresa pública no pudo renovarse para hacer frente a la compra de los trenes cuyo alquiler vencía antes de finalizar el año. Y en tan poco tiempo tampoco era imposible licitar la construcción de nuevo material rodante para que llegara a tiempo. Por eso fue necesario solicitar en la Asamblea de Madrid, ya casi al límite de que las cortes se disolvieran, la autorización para superar el límite de endeudamiento de la compañía y así acceder a la compra, que estuvo a punto de no producirse porque ya en aquella fecha de precampaña Vox no estaba por la labor de apoyar prácticamente en nada al PP. El PSOE dijo que lo haría solo si eran imprescindibles sus votos y Más Madrid y Podemos rechazaban la fórmula del endeudamiento, siguen optando también hoy por una ampliación del capital de Metro para mejorar la situación financiera de la empresa. Finalmente, Vox hizo una jugada extraña, rechazando participar en la votación pero sin ausentarse de la sala y el permiso para el endeudamiento se aprobó con lo votos del PP.