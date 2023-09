Ayuso y García chocan en su primera reunión: desconfianza y reproches mutuos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), durante una reunión con la portavoz de Más Madrid, Mónica García (i), en la Real Casa de Correos, a 12 de septiembre de 2023, en Madrid (España). / Comunidad de Madrid

El entendimiento entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la formación que lidera Mónica García, Más Madrid, no tiene visos de que vaya a producirse en ningún ámbito concreto en esta legislatura. Las dos dirigentes se han reunido esta tarde en el marco de la ronda de contactos que ha abierto la presidenta regional con los portavoces de los grupos parlamentarios. El tono ha sido "cordial", según han reconocido ambas partes, pero la cosa no ha pasado de ahí. Si García ha lamentado que ha visto al gobierno "muy verde" en cuanto a "proyectos y soluciones" para los madrileños, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha contestado que quienes los madrileños han considerado que "está muy verde" es al partido de García, según ha quedado demostrado en los resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

La portavoz del principal grupo de la oposición ha valorado la reunión positivamente por el tono, pero ha quedado claro que van a seguir sin alcanzar puntos de encuentro cuando ha revelado que el equipo de la presidenta "ha tomado notas", pero "no hay reconocimiento real de sintonía". Si García ha advertido que en su formación han salido de la reunión "más preocupados" de lo que han entrado por la falta de concreción de las propuestas de Ayuso y ha señalado que "el PP cree que todo está bien, que hacen muchas cosas, pero la cadena de su bici se ha roto y hace tiempo que siguen pedaleando en falso”, el portavoz del Gobierno no se ha quedado atrás al criticar que no han recibido propuestas concretas para los problemas de los madrileños y ha deslizado hasta en dos ocasiones que "Más Madrid se mueve por los titulares".

Retos para Más Madrid

García advertía este martes antes del encuentro que estas reuniones protocolarías podrían "quedarse en charlatanería" o "propaganda" si el diálogo "no va acompañado de escucha", por eso su formación se ha presentado en la reunión con la idea de pedir al ejecutivo autonómico que avance en tres ejes que García considera estratégicos para Madrid. Los "tres retos" que debe abordar el gobierno regional en esta legislatura, según la líder de la oposición, son la "emergencia climática", "la igualdad efectiva entre hombres y mujeres" y el "encarecimiento de la vida".

Desde Más Madrid lamentan que se haya "tenido que sufrir en carne propia" los efectos de la DANA hace apenas una semana para que "algunos (en referencia a Vox) se hayan dado cuenta por fin" de que "hay que enfrentar la emergencia climática" con medidas de prevención, por eso García pide a la presidenta de la Comunidad un "plan de adaptación al cambio climático" en la región.

Por otro lado, García ha solicitado a la presidenta de la Comunidad, también en su calidad de presidenta del PP de Madrid, que allí donde gobierne el partido conservador "se mantengan los puntos violeta", ya que este verano se ha visto cómo en algunos municipios gobernados por PP y Vox se han querido suprimir. García ha señalado que estos puntos de atención a las mujeres que sufren algún ataque de violencia machista "nacían de un consenso social" y "que ha roto Ayuso". El argumento que ha utilizado la portavoz progresista para solicitar esto a la presidenta es que "igual que dio orden para que los ayuntamientos gobernados por el PP bajaran los impuestos, les diga ahora también que matenga estos puntos violeta, sobre todo en grandes aglomeraciones".

Respecto al encarecimiento de la vida, donde García ha señalado que se incluyen el incremento del precio de la vivienda, de la cesta de la compra, o la educación, entre otros, Más Madrid pide al Gobierno que se haga cargo del incremento de los precios en los comedores escolares o resuelva ya la concesión de los bonos del alquiler joven.