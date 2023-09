Madrid y su 'terracismo' extremo: una terraza entre el carril bici y la calzada

VÍDEO | La invasión de las terrazas en Madrid

La invasión de terrazas en Madrid no deja de sorprender. No hay hueco, por insólito que resulte, que no pueda ser susceptible de acoger una terraza. El último estandarte de esta proliferación incontenible de sillas, mesas y sombrillas en las calles de la capital es un bar que ha decidido colocar una terraza entre el carril bici y la calzada.

El local en cuestión está en la intersección entre Doctor Esquerdo y la calle Cavanilles, en la zona de Pacífico. Varios usuarios de X (anteriormente Twitter), entre ellos el periodista Alfredo Pascual (@Guyb), han denunciado esta semana en la red social esta nueva aberración urbanística. "No me lo puto creo", resume Pascual.

No me lo puto creo: un bar ha puesto terraza entre el carril bici y la calzada.



Madrid at his best. pic.twitter.com/BGytxROnoZ — Alfredo Pascual ⚡️ (@Guyb) 6 de septiembre de 2023

Denuncia que no ha pasado desapercibida. Más Madrid Retiro ha entrado en juego este jueves señalando que, según la ordenanza, el espacio "no reúne el ancho suficiente para admitir la instalación de una terraza". Además, tampoco cumple las distancias mínimas que debe respetar respecto al paso de peatones, el bordillo y de las mesas entre sí.

La cuenta de la organización remata su publicación mencionando a la Policía Municipal y la Junta Municipal del Distrito de Retiro para reclamar una inspección.

El espacio no reúne el ancho suficiente para admitir la instalación de una terraza.



Además, deben dejar 2m de distancia con respecto a los pasos de peatones; 0,5m con respecto a bordillos y 1,5m entre mesas.@JMDretiro @policiademadrid toca inspección. — Más Madrid | Retiro (@MasRetiro_) 7 de septiembre de 2023

Colonización del espacio público

Este es solo un ejemplo más de la invasión creciente del espacio público por parte de terrazas privadas. Si bien la mayoría de terrazas que se instalaron durante la pandemia en aparcamientos han ido desapareciendo, los hosteleros no han dejado de encontrar nuevas y creativas formas de colonizar la vía pública.

Noticias relacionadas

Con cada vez menos árboles y más mesas, Madrid cada vez resulta más hostil para los peatones, tal y como denuncian las asociaciones vecinales de muchos barrios. En este sentido, los vecinos de Ponzano se han hecho famosos por sus protestas contra los ruidos de las terrazas de hostelería y los bares de copas que se han instalado en esta calle del distrito de Chamberí después de la pandemia.

Pero no son los únicos: los de Ibiza, también en el distrito Retiro, llevan también años de protestas porque "nos han cambiado la hostelería a un modelo de franquicia cutre, con terrazas abarrotadas y sin espacio público para pasear", tal y como explicaba Félix Sánchez, secretario de la Asociación Vecinal Retiro Norte, a este periódico el pasado verano.