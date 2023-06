Las 3 fechas para los campamentos de niños y adolescentes con actividades acuáticas para julio y agosto en Madrid

Un campamento de verano acuático con Kayaks en Madrid para el disfrute de los más pequeños durante sus vacaciones de verano / Comunidad de Madrid

Entre el 11 de julio y el 11 de agosto, la Comunidad de Madrid ha anunciado una serie de campamentos acuáticos para los más pequeños de la casa. Dependiendo de su fecha de nacimiento podrá asistir a una de las tres fechas convocadas para disfrutar de 10 días de diversión conociendo en interactuando a más niños.

Ya ha comenzado el verano y con ello las clases para los más pequeños de la casa han puesto fin hasta el próximo mes de septiembre. Son tres meses de descanso entre junio, julio y agosto que tendrán libres para disfrutar del tiempo libre y poder realizar actividades que no hayan podido hacer durante el curso escolar. Por ello, los campamentos de verano siempre son una de las primeras opciones para llevar a los niños y adolescentes.

Necesarios los campamentos de verano

Además, ya no solo por el disfrute de los niños, sino porque además la conciliación laboral entre los niños y los padres muchas veces es complicada. Muchos progenitores tienen las vacaciones en julio o disponen de solo unas semanas de descanso en agosto, pero no el mes completo, por tanto tienen que sopesar apuntar a sus hijos a campamentos de verano.

La Comunidad de Madrid ofrece varios campamentos durante los meses de julio y agosto donde los más pequeños podrán disfrutar de actividades acuáticas. Este es el campamento de verano que cuenta con tres fechas diferentes.

Campamento de náutica

Si a tu hijo le gusta la actividad, el deporte y el agua, este es su campamento. Disfrutará de actividades náuticas en el Embalse de La Pinilla como piragüismo individual o en piraguas dobles, canoas dragón, paddle SUP, kayak polo, yoga SUP, big SUP y slalom. Y también de actividades de aventura en la naturaleza como senderismo, supervivencia y orientación, escape room y gymkanas con retos. Además, tendrás excursiones:

Al Parque de Atracciones y ruta por el Madrid histórico

A Segovia u otro lugar turístico de interés

Piscinas naturales Las Presillas en Rascafría

Alguna de las actividades se desarrollarán en inglés pero no necesitas un nivel mínimo para participar. Este campamento cuenta con tres fechas disponibles, dependiendo del año de nacimiento de tu hijo.

Campamento de verano de náutica para niños y adolescentes en Madrid en los meses de julio y agosto. Hay diferentes fechas / Comunidad de Madrid

Del 11 al 21 de julio

Edad : nacidos desde el 22 de julio de 2005 al 31 diciembre de 2009.

Plazas : 60 participantes de Madrid y de otras comunidades autónomas náuticas.

Precio : 150,25 euros. Todo incluido.

Lugar : Albergue Juvenil Los Batanes, Ctra. de Cotos, s/n. Finca los Batanes. 28740 Rascafría.

Salida: 11 de julio a las 10 horas Llegada: 21 de julio a las 11.30 horas aprox.

Del 22 al 31 de julio

Edad : nacidos desde el 1 de agosto de 2005 al 31 diciembre de 2009.

Plazas : 60 participantes de Madrid y de otras comunidades autónomas náutica.

Precio : 150,25 euros. Todo incluido.

Lugar : Albergue Juvenil Los Batanes, Ctra. de Cotos, s/n. Finca los Batanes. 28740 Rascafría.

Salida: 22 de julio a las 10 horas Llegada: 31 de julio a las 11.30 horas aprox.

Del 1 al 11 de agosto