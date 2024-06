Fiestas y verbenas de barrio para superar el verano en Madrid

El verano en Madrid es sinónimo de calor. Pero también de fiestas de barrio, verbenas y diversión popular en las calles y plazas madrileñas. Desde la celebración, mezcla de reivindicación y festividad, del Orgullo de Madrid, a las naumaquias de Vallecas, evocadoras del refrescante mar que tan lejos queda. Estas son las mejores fiestas de barrio de Madrid de este 2024 para aliviar la canícula del verano entre brindis y bailes.

Madrid es una ciudad que nunca se aburre, y menos en verano. Durante los meses de junio, julio y agosto, la capital se llena de color, música y diversión con las fiestas de sus distritos y barrios, que ofrecen una amplia variedad de actividades culturales, deportivas y lúdicas para todos los gustos y edades.

Fiestas de San Juan (Retiro- Sur)

Del 21 al 23 de junio

En el Retiro no hay playa, pero esa no es razón para no celebrar San Juan por todo lo alto. Esta festividad es la escogida por el barrio de Retiro para celebrar sus fiestas, incluyendo la tradicional hoguera en la que se quema todo lo malo que se quiere dejar atrás. Además, también habrá verbena, conciertos y puestos de comida y bebida. Todo ello en dos escenarios principales: en el puente Pedro Bosch, conocido como el puente de Pacífico, y en la calle Narváez.