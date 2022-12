Madrid central volverá a los tribunales tras el último recorte medioambiental de Almeida

Hoy se aprueba en comisión una enmienda que prorrogará la entrada de los vehículos comerciales con etiqueta B al centro de la capital

Más Madrid anuncia que llevará la moratoria al TSJ en cuanto se apruebe en el pleno del 20 de diciembre y Recupera Madrid propone primero un recurso administrativo antes de acudir a los tribunales

La batalla medioambiental vuelve a ser objeto de campaña electoral en la capital

Madrid central vuelve a los tribunales. Y a la campaña electoral. Hace cuatro años, tumbar el Madrid central de Manuela Carmena fue un caballo de batalla para el entonces candidato popular José Luis Martínez Almeida. Lo consiguió en los tribunales. Pero en octubre de 2021, hace solo un año, ya como alcalde aprobó una Ordenanza de Movilidad Sostenible que asumía como propias gran parte de las limitaciones del proyecto original de la exalcaldesa. Hoy, tras la última modificación anunciada para esa ordenanza y a seis meses de las elecciones municipales, la oposición anuncia que va a llevar el Madrid central de Almeida de nuevo a los tribunales.

Más Madrid directamente va a acudir al Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ). Su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ya advirtió que no está de acuerdo con la prórroga anunciada por el alcalde para que los vehículos de mercancías con etiqueta B, es decir, los camiones ligeros de mercancías (de hasta 3.500 kilos), puedan acceder al distrito centro durante 2023, cuando en la ordenanza de movilidad sostenible se preveía que esto ya no sucediera a partir del 1 de enero del próximo año. Para hacerlo, el alcalde anunció que se incluiría una enmienda en la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos, Gestión de Residuos y Economía Circular que se aprueba hoy en comisión y tendrá que ser ratificada en el Pleno del próximo martes 20 de diciembre. Hasta que no esté aprobada definitivamente y se conozca el texto, la denuncia no podrá redactarse y ni presentarse en los tribunales.

Diferente estrategia

En Recupera Madrid la estrategia será diferente, pero el final probablemente el mismo, acudir a los tribunales. Los cuatro ediles del grupo mixto facilitaron hace un año que el equipo de gobierno aprobara la ordenanza de movilidad sostenible que incluía la zona de bajas emisiones. El Tribunal Supremos tumbó la ordenanza de Carmena en mayo de 2021, pero el equipo de Almeida, a pesar de las denuncias iniciales del PP, se vio obligado a redactar una nueva norma municipal que se adaptara a las exigencias de la nueva Ley de Cambio Climático aprobada por el Gobierno de la nación, que establece precisamente zonas de bajas emisiones en ciudades de más de 50.000 habitantes.

La apuesta de Recupera Madrid será presentar un recurso administrativo, pero el edil José Manuel Calvo es consciente de que este procedimiento puede tener un recorrido limitado y ser rechazado, por lo que es muy probable que terminen también presentando un recurso en el TSJ. Sin embargo, considera que no se pierde nada por intentar agotar esta vía administrativa. Serán los servicios jurídicos del Ayuntamiento los que tengan que valorarlo y, en su opinión, es "tal la chapuza de Almeida que puede que no tengan argumentos para rechazarlo", y si lo hacen, esa misma argumentación puede favorecer el recurso ante los tribunales.

Intercambio fallido

En lo que están de acuerdo Más Madrid y Recupera Madrid es en que esto supone una modificación "por la puerta de atrás". Cambiar una ley a través de una enmienda de otra ley no es de recibo, dicen, y ambos coinciden en que es una artimaña para lograr el apoyo de Vox a los presupuestos, ya que esta moratoria para los vehículos comerciales era una reivindicación de Javier Ortega Smith. Maestre aseguraba hace unos días que esta es “una primera concesión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a Vox a cambio del presupuesto” y dentro de una operación de “mercadeo”.

Sin embargo, tras el anuncio de Almeida, Vox ha vuelto a decir no a sentarse con el alcalde para negociar las cuentas municipales, y visto lo que está ocurriendo también en la Comunidad, donde Rocío Monasterio también ha anunciado su no a los presupuestos de Ayuso, no parece que la estrategia de la formación de ultraderecha vaya a cambiar.

"Fue un guiño a Vox", apuntan fuentes de Más Madrid, "pero les ha salido mal", convencidos de que el rechazo a cualquier acuerdo con el equipo municipal ya no solo es una decisión personal de Ortega Smith sino de la dirección nacional de su partido. La "autoenmienda", dicen en Recupera Madrid, solo se entiende desde el punto de vista político de intentar un acercamiento a Vox, pero insisten en que harán lo posible para que den marcha atrás: "Madrid no se puede permitir retrocesos en materia de medioambiente, la salud de los madrileños está en juego".