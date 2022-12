El espectáculo de luz más esperado de Madrid llega a los Jardines de Sabatini: fecha, hora y entradas

SPARK, el espectáculo de luz más esperado de Madrid, llega a los Jardines de Sabatini. / Ayuntamiento de Madrid

‘Tu Navidad está en Madrid’ es el lema escogido por el Ayuntamiento para celebrar estas fiestas con pistas de hielo, belenes, música, mercadillos y espectáculos de luz en la plaza de la Armería y en los jardines de Sabatini, y, como "colofón", la Cabalgata de Reyes, que regresa sin restricciones tras dos años limitada por la pandemia del coronavirus.

Así lo ha destacado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en la presentación del programa de Navidad 2022-2023 (que se puede consultar de forma íntegra en este enlace: www.navidadmadrid.com) celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde ha estado acompañado por la delegada de Cultura, Andrea Levy, y representantes de los grupos de la oposición.

El alcalde ha recordado que los dos años de pandemia no impidieron celebrar la Cabalgata, aunque no con normalidad, y ha celebrado que en esta ocasión no habrá limitaciones para volver a celebrar al uso un día "mágico" para niños y para mayores.

'SPARK', un espectáculo burbujas de luz flotando sobre los Jardines de Sabatini

3 y 4 de enero, de 19 a 23 h

En estas dos noches de comienzo de año, Madrid será testigo de SPARK, un espectáculo lumínico sin precedentes. A través de una combinación de diseño y tecnología, miles de burbujas de luz hechas con materiales biodegradables flotan en silencio, movidas por el viento, siempre cambiante. La instalación está inspirada en las luciérnagas y en la galaxia de Estrella. La dinámica nube de SPARK inspira a los visitantes a preguntarse y reflexionar sobre su conexión entre ellos mismos y la naturaleza.

El artista Daan Roosegaarde está intrínsecamente motivado para transformar nuestro miedo al futuro en curiosidad, diseñando alternativas realistas. Gracias a la creciente colaboración entre Studio Roosegaarde, Draiflessen Collection y The Wellbeing Summit, el artista ha llegado a desarrollar esta obra de arte paisajística innovadora y encantadora.

SPARK invita a todos a formar parte del viaje hacia una ciudad respetuosa con el medioambiente futuro. Se celebra la interconexión entre los humanos y la naturaleza, y nos enseña que las tradiciones se pueden mantener de una manera nueva y sostenible.