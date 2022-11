Estos son los barrios de Madrid donde más ha subido el alquiler en el último año

El coste de alquilar una vivienda en la capital ha aumentado de media un 13%, frente al 11% a nivel nacional

Los distritos de Salamanca y Villaverde son en los que más sube el alquiler, mientras que Hortaleza y Villa de Vallecas los que menos

El alquiler sube a doble dígito en Madrid. Desde septiembre de 2021 hasta el mismo mes de este año, el arrendamiento de una vivienda se ha encarecido en el municipio un 13%. Mientras un piso de 80 metros cuadrados costaba alquilarlo de media 1.168 euros al mes hace un año, ahora hay que destinar 1.320 euros; según los datos de portales inmobiliarios, facilitados por la plataforma de big data de Brainsre. Madrid ha mostrado un desempeño superior a la media nacional y la regional. Mientras el alquiler ha subido en la ciudad un 13%, lo ha hecho en un 10,6% en la Comunidad y un 11,1% en todo las comunidades.

Esta subida del alquiler se ha producido, al menos, desde marzo de este año, con una limitación por parte del Gobierno de elevar el alquiler a los inquilinos más de un 2%, una medida que ha sido prorrogada hasta diciembre del próximo año. Sin embargo, que no haya revisiones al alza, no quita que cuando se firman nuevos contratos el importe de estos se hagan acoplándolo a mercado.

¿Cuáles son los distritos donde más sube el alquiler?

Una peculiaridad de los últimos doce meses es que en ningún distrito de la capital ha caído el precio de alquilar una vivienda. A pesar de esto, algunos han tenido mayores incrementos que otros. En el que más ha subido es Salamanca, que además es el más caro para arrendar una vivienda en toda la capital. Un piso de 80 metros cuadrados cuesta aquí de media 1.648 euros al mes, un 15,73% más que hace un año. Colindante con este, el alquiler en Retiro ha aumentado un 11,53%, desde los 15,6 euros hasta los 17,4 por metro cuadrado al mes.

Sin salirse de la zona más boyante, aparece el distrito Centro, con un aumento del 11,86%. Aquí, en septiembre de 2021 costaba 1.416 euros al mes y ahora 1.584. También Chamartín y Chamberí muestra un comportamiento similar, con crecimientos del 11,44%, ambos por igual. Según un experto inmobiliario consultado, la explicación a estos aumentos en las zonas más céntricas es el fin de las restricciones al turismo durante la pandemia. "Cuando estalló la crisis sanitaria, todos los pisos turísticos que operaban como Airbnb se reconvirtieron a alquiler tradicional. Ahora, solo tienes que mirar como están las calles de Madrid el fin de semana, todos han vuelto a ser Airbnb porque es mucho más rentable que alquilar a una familia", señala.

En el ránking de los seis barrios donde más sube el alquiler en la capital se cuela uno que no es céntrico, Villaverde. Aquí se ha registrado el segundo mayor aumento, un total del 12,62%. Una vivienda como la antes mencionada costaba 824 euros al mes y ahora ha subido hasta los 928 euros. El comportamiento del arrendamiento en esta zona de Madrid es de subida constante, con una estabilización de precios durante los meses de pandemia para seguir recuperando la tendencia una vez se solventó la situación. También es cierto que el tiempo medio que se tarda en alquilar una vivienda ha pasado de un mes en 2019 a dos en la actualidad. Uno de los factores que podrían impulsar los precios es que, mientras en Madrid el 47% de los inmuebles están en el mercado del alquiler, en Villaverde es solo el 27%, según Brainsre. Una falta de oferta y una demanda constante es uno de los causantes de aumento de precios.

Completan el ránking de las subidas de doble dígito Moratalaz (11,42%), Usera (11,20%), Carabanchel (10,90%), Arganzuela (10,56%) y San Blas-Canillejas (10,09%).

¿Cuáles son los distritos donde menos sube el alquiler?

Los dos distritos de Vallecas, tanto Villa como Puente, son el primer y tercer distrito donde menos suben los precios. En Villa de Vallecas solo ha subido un 5,76%, mientras en Puente de Vallecas un 4,50%. El segundo sigue siendo más caro que el primero. En Puente, un alquiler medio de 80 metros cuadrados cuesta 928 euros al mes, mientras en Villa vale 880. Hortaleza, a pesar de estar en la parte alta de la tabla con los precios de arrendamiento más caros, ha tenido un desempeño en los últimos meses inferior a la media. El alquiler ha aumentado solo un 5,6%, desde los 12,5 a los 13,2 euros por metro cuadrado al mes. Completan las subidas de un solo dígito Moncloa-Aravaca (7,29%), Barajas (8,10%), Fuencarral-El Pardo (8,47%), Latina (8,54%), Tetuán (9,09%), Ciudad Lineal (9,6%) y Vicálvaro (9,90%).

Problemática del alquiler

España no cuenta con un mercado del alquiler profesionalizado, como sí existe en otros países como Alemania. En este, hay una compañía profesional y privada dedicada al arrendamiento, con más de medio millón de viviendas en cartera. En España, el que más tiene no supera las 25.000, según un ránking publicado por Atlas Real Estate. Además, los grandes tenedores no suman más del 5% de la oferta de viviendas en este mercado, mientras que el 95% restante está operado por particulares. Unido a esto, el parque de viviendas en alquiler está muy envejecido y los propietarios no profesionales no suelen invertir en exceso en sus viviendas. Esto provoca una escasez de producto de calidad.

La descompensación de la oferta y la demanda es alta. "Frente a un 15% de ofertantes, hay un 81% de demandantes", reconocía un estudio de Fotocasa Research, elaborado a principios de año. Un desequilibrio en favor de la demanda y en contra de la demanda provoca una subida de precios. De esta subida son conscientes desde el portal inmobiliario: "La percepción de los inquilinos siempre ha sido que los precios están altos, pero nunca se había alcanzado el nivel actual: el 72% que cree que el alquiler está muy caro".

