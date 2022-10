Ayuso presenta unos presupuestos con limitado margen de negociación económica con Vox

El 87% de las partidas están destinadas a políticas sociales e infraestructuras, que difícilmente se podrán reducir

Ayuso vuelve a subir el presupuesto de Telemadrid a pesar de haber pactado su reducción el año pasado con Vox

Isabel Díaz Ayuso y Javier Fernández-Lasquetty en rueda de prensa en la Puerta del Sol.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado hoy sus presupuestos para 2023, que suman un total de 25.738 millones de euros, un 11,7% más que el año anterior, y que se destinarán en su mayor parte, hasta el 87%, a Sanidad, Educación, Políticas Sociales y Transportes. El consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández Lasquetty, llevará mañana el proyecto a la Asamblea de Madrid para que comience allí su tramitación parlamentaria y, a su vez, se retomarán las conversaciones con Vox para llegar a un acuerdo que facilite su aprobación antes de que finalice el año.

Siendo casi el 90% del presupuesto para gasto social e infraestructuras, el margen que queda para la negociación económica con Vox no es muy amplio. Preguntado por esto, Lasquetty se limitó a decir que los presupuestos son “la expresión numérica de los compromisos adquiridos por la presidenta en su investidura” y que, por tanto, confía en que quienes la apoyaron entonces salven también estos presupuestos. La alternativa a negociar grandes cantidades, en cualquier caso, puede pasar por ceder en aspectos más ideológicos que no supongan un gasto excesivo.

El año pasado, Vox consiguió arrancar al equipo de Ayuso la gratuidad progresiva de los centros infantiles de 0 a 3 años, pero gran parte de los acuerdos se limitaban a cuestiones más ideológicas como la fiscalización de las ayudas que reciben los centros de menores no acompañados, auditorías a todo tipo de subvenciones, la reducción de 7,5 millones del presupuesto de Telemadrid y que ahora, en año electoral, Ayuso ha vuelto a subir 6 millones, o mantener un principio de igualdad en las convocatorias de ayudas o incentivos para el empleo. Vox tiene el borrador de este presupuesto desde hace mes y medio aproximadamente, según han desvelado fuentes de Hacienda, pero será en los próximos días cuando empiece la negociación.

Choque de datos y modelos

"Son unos presupuestos que traerán progreso, pero no son unos presupuestos socialistas", ha apuntado Lasquetty durante la presentación junto al vicepresidente del Gobierno, Enrique Ossorio. El consejero de Hacienda ha basado la explicación de las cuentas de la Comunidad en el contraste permanente con la credibilidad que le merecen los Presupuestos Generales del Estado que se discuten precisamente hoy en el Congreso de los Diputados. Los de Madrid, ha dicho, "están basados en previsiones económicas reales", en cambio, el cuadro macroeconómico de los nacionales "no es real". Y lo ha explicado así: el proyecto de Madrid incluye "toda la información sobre gastos e ingresos" y los de Pedro Sánchez, en cambio, ya han sido criticados por la Airef por no incorporar toda la información; el crecimiento previsto en las cuentas madrileñas son "ajustadas a la realidad" porque se basan en informes realizados por organismos independientes, pero los nacionales "no son creíbles" porque ya han sido desmentidos por el propio Banco de España.

Respecto a la previsión de ingresos, sin embargo, ha explicado que se basan principalmente en lo que les corresponde por el sistema de financiación autonómica, 18.355 millones que suponen un 20,2% más que en 2022. Pero esta cantidad que Lasquetty ha dado por veraz proviene de los cálculos que hace el Gobierno de la nación basándose en la previsión de crecimiento y que son, precisamente, las que el consejero ha dicho que no son creíbles. Durante la rueda de prensa, al ser preguntado por este asunto, ha desvinculado ingresos de crecimiento, pero posteriormente, desde Sol se insistía en esta misma idea: “La estimación de ingresos de los Presupuestos de Madrid es real (suben un 16,9%), mientras que el Gobierno de España realiza una previsión muy poco creíble.

Lasquetty ha insistido en que estos presupuestos, con el incremento de gasto en políticas sociales y las rebajas de impuestos que se incorporan, "ayudan a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre". Las cuentas presentadas incluyen las últimas rebajas en impuestos aprobadas por el Gobierno regional como la deflactación del IRPF o la ampliación hasta el 25% de la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos y entre tíos y sobrinos. Basándose en eso, Lasquetty ha apuntado que Madrid es la región "con los impuestos más bajos y por eso somos la comunidad más dinámica económicamente y la que mejor persiste".

Casi la mitad del presupuestos de la Comunidad, el 46%, se destinará a la Sanidad, como ya se adelantó ayer: 9.789,6 millones de euros, un crecimiento del +11,4%. A su vez, casi la mitad se dedica a los gastos de personal, pero desde Sol apuntan que el mayor esfuerzo presupuestario se realiza en la Atención Primaria. Detrás, la Vicepresidencia y Consejería de Educación y Universidades con 6.279,9 millones de euros, un 9,1% más que en el anterior ejercicio. Igual que en Sanidad, la mitad se dedica a los gastos de personal. Los 150 millones que Ayuso prometió para la atención de los mayores, se incluyen en los 2.450 millones de euros del presupuesto de Familias, Juventud y Políticas Sociales.

En la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Agricultura el incremento es del 55% respecto al año anterior, pero con la información facilitada por el Gobierno hasta que las cuentas se presenten en la Asamblea no es fácil determinar qué porcentaje de los 828 millones se destina a cada una de las áreas de este departamento. El Partido Popular de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso dedicó la semana pasada dos jornadas, viernes y sábado, a hablar del medioambiente y de cómo su formación quiere buscar el equilibrio entre la conservación del medioambiente y el progreso económico.

En su investidura de hace año y medio dedicó buena parte de su intervención a decir que su Gobierno trabajaría en esta línea y que era, sin duda, uno de los asuntos a los que dedicaría parte de sus preocupaciones. Sin embargo, según los datos facilitados, de los 295 millones más que se han destinado a esta consejería, hasta 241 se han destinado al Plan de Vivienda estatal y regional, siendo gran parte de este dinero procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Y en Transportes e Infraestructuras se produce un fuerte incremento de 22,5%, hasta llegar a los 2.415 millones de euros, que estarán destinados principalmente a la ampliación de las líneas 3 y 11 de la red de Metro.

