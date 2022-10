El abono transporte será gratuito para los mayores de 65 años y el resto de las tarifas se mantienen

Lasquetty asegura que los presupuestos de Madrid son "responsables" y "ayudan a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre"

Isabel Díaz Ayuso esta semana en la entrega de los nuevos Premios de Digitalización. / CAM

Junto con las inversiones y gasto en Sanidad y otras políticas sociales, la Comunidad de Madrid ha anunciado hoy en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2023 que el abono de transporte será gratuito para los mayores de 65 años. El consejero de Hacienda y Economía, Javier Fernández Lasquetty, llevará mañana el proyecto a la Asamblea de Madrid para que comience allí su tramitación parlamentaria y, a su vez, se retomarán las conversaciones con Vox para llegar a un acuerdo que facilite su aprobación antes de que finalice el año.

El proyecto aprobado hoy asciende a 25.738 millones de euros, un 11,7% más que el año anterior, ha basado la explicación de las cuentas de la Comunidad en el contraste permanente con la credibilidad que le merecen los Presupuestos Generales del Estado que se discuten precisamente hoy en el Congreso de los Diputados. Los de Madrid, ha dicho, "están basado en previsiones económicas reales", en cambio, el cuadro macroeconómico de los nacionales "no es real". Y así, con todo: las previsiones de ingresos son reales en los presupuestos de la Comunidad porque están basadas en "informes de organismos independientes", pero los nacionales "no son creíbles" porque ya han sido desmentidos por el propio Banco de España, el proyecto de Madrid incluye "toda la información sobre gastos e ingresos" y los de Pedro Sánchez, en cambio, ya han sido criticados por la Airef por no incorporar toda la información.

Lasquetty ha insistido en que estos presupuestos, con el incremento de gasto en políticas sociales y las rebajas de impuestos que se incorporan, "ayudan a los ciudadanos en tiempos de incertidumbre": "Somos los que tenemos los impuestos más bajos y por eso somos la comunidad más dinámica económicamente y la que mejor persiste".

Transporte público

Respecto a las medidas concretas sobre el abono y los billetes de transporte, desde la Consejería de Transportes han aclarado que para el resto de los ciudadanos, la tarifa de transporte público se congelará según los presupuestos iniciales de 2022, es decir, que a partir de enero de 2023 no se aplicará la subvención de hasta el 50% que se ha venido aplicando desde el 1 de septiembre tras la decisión del Gobierno central de financiar parte de este gasto de los ciudadanos. Desde el final del verano, el Ejecutivo central financia el 30% de la tarifa y el Gobierno autonómico decidió subir la subvención hasta el 50%. Pero a partir de enero, y salvo que haya una decisión del equipo de Pedro Sánchez en sentido contrario, los abonos vuelven al precio que tenían en el primer semestre del año. Según los datos de la Comunidad de Madrid, la congelación de las tarifas durante diez años consecutivos ha supuesto un “ahorro de 190 millones de euros para los usuarios de este servicio público”.

Los más jóvenes, por su parte, mantendrán la tarifa plana de 20 euros para el abono mensual. Los beneficiarios son cerca de 1,2 millones de jóvenes de entre 7 y 26 años. “Además, se mantiene la unificación tarifaria de las zonas C1 y C2 con la B3, aprobada a principios de este año, con un precio de 82 euros mensuales. Y en todos los tipos de abono existen descuentos para familias numerosas de categoría general, que cuentan con una rebaja adicional del 20%, y de categoría especial, con un 50%; en el caso de las personas con una discapacidad de más del 65%, alcanza un 20%”, ha completan desde la Consejería de Transportes que dirige David Pérez.

Por otro lado, Lasquetty ha informado de que las inversiones subirán un 53% en 2023, con un total de 2.500 millones entre todas las consejerías, que se destinarán principalmente a la ampliación de la línea de metro y la construcción de hospitales, así como a los centros escolares y centros médicos.

