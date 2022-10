PSOE y Más Madrid piden a Almeida que revoque el nombre de 6 calles con denominación franquista

El equipo municipal compuesto por PP y Ciudadanos evita revelar si apoyará o no la propuesta

La iniciativa se presenta el mismo día que entra en vigor la Ley de Memoria Democrática

La oposición pide a Almeida que cambie el nombre de la Avda. de los Hermanos García Noblejas por Avenida de la Institución Libre de la Enseñanza. / EFE / Chema Moya

El mismo día que la Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez entra en vigor, en el Ayuntamiento de Madrid los partidos de izquierdas se han aliado para recordarle al alcalde José Luis Martínez Almeida que algunas calles de Madrid siguen evocando al franquismo. En concreto, seis.

Los grupos municipales de Más Madrid y el PSOE han presentado esta mañana una propuesta conjunta para exigir al equipo municipal que retome el acuerdo aprobado por el Pleno hace 6 años, en 2017, y borre del callejero madrileño seis nombres que no responden "a los valores cívicos y democráticos de libertad y tolerancia" que representan a la ciudad. La propuesta será debatida en el próximo Pleno del día 25 de octubre y PP y Ciudadanos tendrán que decidir si votan a favor o en contra.

La iniciativa se presenta para revertir lo que la Justicia sí ha permitido, aunque fuera en contra del criterio de los grupos municipales. En abril de 2017, explican las formaciones proponentes en su exposición de motivos, salió adelante por mayoría el cambio de nombres de 52 calles con simbología franquista por el de otras personas e instituciones que representan valores educativos, de paz y democráticos. Más Madrid, Psoe y Ciudadanos votaron a favor y el PP decidió abstenerse.

Sentencias judiciales en contra

Sin embargo, no se produjo el cambio en todas ellas, pues los tribunales revocaron los cambios en seis de ellas bajo el argumento de que "no estaba suficientemente demostrada la participación de dichas personas o entidades en la sublevación militar", de forma que no les era de aplicación la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento. Hoy, PSOE y Más Madrid piden que se aplique el espíritu de lo acordado por mayoría: “Aunque el actual equipo de Gobierno municipal no quiso recurrir aquellas sentencias, parece estar fuera de duda la vinculación de aquellos nombres, ahora repuestos, con el régimen dictatorial impuesto por la sublevación del general Franco”.

En el gobierno municipal, en cambio, evitan entrar en el debate pero recuerdan que si esas seis calles siguen con los nombres originales es porque diversas sentencias judiciales así lo han indicado, advirtiendo que fueron los partidos que gobernaban entonces, precisamente Más Madrid con el apoyo del PSOE, los que no acertaron con su medida. “Lejos de rectificar y de reconocer que no hicieron las cosas como debían en la aplicación o en su visión de cómo debía aplicarse la Ley de Memoria (Histórica), en vez de reconocer que se equivocaron y erraron, ahora siguen con este debate permanente que, en fin, ellos sabrán si les da algún tipo de rédito político”, ha replicado la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz. De momento, su posición respecto a la iniciativa llega hasta ahí, sin adelantar su voto.

"No abrir heridas"

La proposición registrada por la oposición, basada en la petición realizada por la plataforma Justa Freire, recoge que la intención no es "abrir heridas o volver al pasado" pero apunta que la "reposición de las anteriores placas" hace que la ciudad retroceda a las "épocas más negras y trágicas de la historia española y europea, ensalzando a quienes fueron responsables directos de dictaduras sangrientas".

La propuesta concreta que llevan al pleno de la próxima semana incluye las siguientes modificaciones en las placas callejeras: calle del General Millán Astray por calle de la Maestra Justa Freire; calle Crucero de Baleares por calle Barco Sinaia; Avenida de los Hermanos García Noblejas por Avenida de la Institución Libre de Enseñanza; calle Caídos de la División Azul por calle Memorial 11 de marzo de 2004; Glorieta de Cirilo Martín Martin por Glorieta de Ramón Gaya; y calle de Algabeno por calle de José Rizal.

