El PSOE reclama a Almeida aumentar las plazas de alojamiento para las personas sin hogar

Los socialistas exigen integrar en la red estable del Ayuntamiento al menos las más de 400 plazas extra que se ofrecieron inicialmente en la última campaña de frío

El consistorio cuenta con cerca de 1.500 plazas durante todo el año

Detalles del mercadillo de personas sin hogar frente a las colas del hambre del comedor Ave María, en Madrid. / ALBA VIGARAY

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid va a solicitar al equipo de gobierno municipal un incremento de las plazas que se destinan a dar cobijo a las personas sin hogar. En concreto, esta formación exigirá al equipo de gobierno municipal que incluya en la red estable de alojamientos para personas vulnerables, al menos, las 412 plazas iniciales que el invierno pasado se sumaron de forma extraordinaria durante los meses de más frío.

El Ayuntamiento de Madrid coordina, a través del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social que dirige José Aniorte los dispositivos que reúnen diferentes centros de la ciudad y que, según la información publicada en la propia página web del Ayuntamiento, suman un total de 1.017 plazas estables para la atención de personas sin hogar, aunque desde el departamento aseguran que se ha superado esa cifra hasta las 1.576. La incorporación de las más 400 plazas (más las que puedan incorporarse como alternativa solo diurna) supone, explican fuentes socialistas, un coste de 1.588.716 euros, que es precisamente lo que gastó el ayuntamiento el invierno pasado para la campaña de frío.

Cierto es que según lo duros que resulten los meses de invierno y en función de las necesidades, el Ayuntamiento puede ir incorporando nuevos recursos, como ocurrió en 2021 tras las nevadas que dejó Filomena, cuando ampliaron el número de plazas en los días previos al temporal y, como soporte adicional, mantuvieron abiertas varias paradas de la red de Metro (competencia de la Comunidad de Madrid) en el centro de la ciudad para que el SAMUR Social pudiera ofrecer su ayuda. De hecho, desde el equipo municipal recuerdan que la campaña de frío se ha reforzado ya “por primera vez” con una capacidad “de hasta 601 personas en caso de emergencia”, lo que supone un máximo histórico.

Los socialistas van más allá de la cifra, lo relevante, dicen, es no tener recursos que solo se utilizan durante unos meses al año. "Lo más importante es garantizar la dignidad de las personas más vulnerables", explica Mar Espinar, la portavoz del grupo socialista, que ironiza y dice que "ya hemos visto que a golpe de tuit les cuesta", en relación con las publicaciones en redes sociales de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante los desalojos de asentamientos de chabolas. "Almeida puede ayudar a los sin techo este invierno, es solo cuestión de voluntad", apunta la dirigente socialista municipal, e indica que su propuesta es económicamente viable: "Hablamos de doblar el presupuesto destino el año pasado, de 3.177.432 euros, para no dejar a nadie en la calle. Es solo una cuestión de política, de buenas ideas frente a malas ideas".

Esta petición de los socialistas que ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, se produce el mismo día que se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, que tuvo lugar el lunes 10 de octubre y a escasas semanas de que, previsiblemente, el gobierno municipal ponga en marcha la campaña de frío de este invierno. Con este programa, el consistorio refuerza la respuesta de emergencia social para las personas que se encuentran en la calle y que ven cómo su situación empeora cuando las temperaturas bajan con termómetro.

Abrir recursos cerrados

En el Ayuntamiento de Madrid trabajan con la idea de ir un paso más allá de los albergues que hasta ahora han servido para dar cobijo a estas personas cuando lo han querido o necesitado. Las diferentes ONGs que trabajan con estos colectivos hablan de nuevos conceptos que sugieren olvidar las camas y empezar a pensar en viviendas, al menos para una parte de las personas vulnerables que en un momento dado de su vida pueden encontrarse sin un techo donde albergarse.

El equipo que gestiona estas ayudas en el consistorio, de hecho, pone especial énfasis en esta nueva estrategia y recuerdan que, entre otro tipo de plazas innovadoras, han incorporado “100 nuevas plazas en Housing First en 2022, con lo que el total de 210 plazas en la red”. Estos son pisos individuales para las personas que más tiempo llevan en la calle y con más dificultades para recuperarse.

En el grupo socialista conocen estas tendencias y las aplauden, pero ahora apuntan a lo urgente y a no malgastar los recursos existentes. "Queremos que Madrid utilice sus recursos durante todo el año para ayudar a aquel que está en la calle, ya sea porque no tiene hogar, ya sea porque acaba de llegar a Barajas y está esperando que se regularice su situación y que se le dote de la condición de refugiado", explican en el grupo, quejosos de que nunca hay plazas suficientes: "No podemos permitir que se deje a gente en la calle y se hable de que no tenemos plazas si durante bastantes meses directamente tenemos esos recursos cerrados".

