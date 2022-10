Vox renuncia a la comisión de estudio de residencias en Madrid y la izquierda lo vincula a la negociación presupuestaria

La Mesa de la Asamblea, con mayoría de PP y Vox, veta la reprobación de Ossorio argumentando que ni el reglamento de la Cámara ni el Estatuto de Autonomía recogen esta posibilidad. Sin embargo, se han votado en el pasado varias reprobaciones en la cámara regional, alguna de ellas promovida por el propio PP de Isabel Díaz Ayuso.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, ha dado marcha atrás y recula con su propuesta sobre la comisión de estudio sobre las residencias de mayores en la Asamblea de Madrid. Lo hace solo a dos días de que los grupos voten en el Pleno y decidan si sale o no adelante, y aunque las formaciones de izquierda no tenían del todo claro si aprovecharían esta propuesta, el PP sí había anunciado su renuncia a participar en ella, por lo que Vox evita así cualquier riesgo de que la comisión salga adelante.

Monasterio argumenta que esta marcha atrás se debe al "bochornoso espectáculo" protagonizado por el resto de los grupos políticos, y que solo volverá a ponerlo de nuevo sobre la mesa "cuando los políticos tengan madurez suficiente para hablar" de este asunto. Por el contrario, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han apuntado a una posible negociación entre Vox y el PP de cara a los Presupuestos de 2023.

Tanto desde el Partido Popular en la Asamblea como desde el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso han negado que hubiera ningún intercambio de cromos y en ambos lados han asegurado que no ha habido conversaciones con Vox para que retirara la propuesta desde que la presentó. Pero en la formación popular sí reconocen que las hubo, al menos, antes de que formalizaran la iniciativa y les advirtieron de que solo serviría para que la izquierda lo utilizara a su favor.

Aunque las distintas formaciones de izquierda han manifestado su malestar por el hecho de que Vox haya anunciado la renuncia a esta comisión en una comparecencia ante los medios de comunicación pero no media hora antes en el órgano que establece el orden del día de los plenos, la Junta de portavoces, lo cierto es que cualquier formación puede solicitar la retirada de un asunto del orden del día sin que esto suponga un problema, según explican fuentes jurídicas a este periódico.

Las acusaciones a la actuación de ambos partidos en la dinámica de la Asamblea se han repetido hoy también por otra razón. La Mesa de la Asamblea ha vetado esta semana que la cámara pueda votar las iniciativas en torno a la reprobación del vicepresidente del Gobierno, Enrique Ossorio, que habían sido solicitada por los tres grupos de izquierdas tras sus palabras de la semana pasada, cuando dijo que las familias de los fallecidos en las residencias ya habían "superado" lo sucedido durante la primera ola de la pandemia.

PP y Vox hicieron uso de su mayoría en la Mesa para evitar que esto llegara al Pleno con una argumentación que, según las distintas formaciones, dificultará que en un futuro cualquier formación pueda presentar una reprobación ante los miembros del Gobierno. Según explican fuentes que participan en las reuniones de este órgano de gobierno de la Asamblea, los populares apuntaron que no se puede permitir una votación contra la reprobación de un único miembro del Ejecutivo autonómico porque ni el reglamento de la cámara ni el Estatuto de Autonomía recogen expresamente esa posibilidad.

"Nos dijeron que no existe la figura", explica un miembro de la Mesa, "pero aducen cuestiones que ellos mismos aprobaron en su día". Se refiere, en concreto, y por no ir más allá en el tiempo, a la reprobación que el propio grupo popular presentó en la legislatura pasada, en julio de 2020, contra José Manuel Franco, entonces delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid: "Ante esa paradoja, supongo que ahora le llamarán para pedirle perdón".

No hubo documento escrito alguno que explicara la argumentación de los populares en la Mesa, explican fuentes presentes en la reunión, que indican que se obviaron los precedentes de derecho y los usos y costumbres de la cámara, que suelen utilizarse como "elementos de criterio".

El portavoz popular, Pedro Muñoz Abrines, ante la pregunta de cómo es posible que hoy se argumente lo contrario que en ocasiones pasadas, como la reprobación de la consejera Concepción Dancausa este mismo año, explicó que "si hay precedentes que no se ajustan a la norma no hay por qué seguirlos", e incidió en la argumentación que recibieron los distintos miembros de la mesa, que según el Estatuto de autonomía, la responsabilidad política de los miembros del Gobierno se responde "de manera solidaria, no individualizada", y por eso no cabe la solicitud de cese de un consejero. Lo que sí hizo Abrines es confirmar los temores de los grupos de izquierda al decir que "lo más lógico" es que la Mesa "tenga que adoptar decisiones similares en el futuro" si se vuelven a presentar iniciativas para reprobar a los miembros del Gobierno.

Desde Más Madrid, por su parte, su portavoz Mónica García anunció que ya han solicitado un informe jurídico para saber cómo es posible que la Mesa haya rechazado una reprobación con la misma forma que tenían las aprobadas anteriormente y está dispuesta a llevarlo al Tribunal Constitucional una vez que obtenga el informe. García denunció que no es posible que un órgano de la cámara pueda "interponerse, boicotear y censurar" el debate de las iniciativas de los grupos en la cámara.

Noticias relacionadas