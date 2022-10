Almeida renuncia a las ayudas de emergencia al alquiler y las dedica solo a pagar la calefacción de vivienda social

Las ayudas al alquiler dirigidas a la emergencia habitacional fueron acordadas entre PP, Ciudadanos y Recupera Madrid en 2021

José Luis Martínez Almeida en el Palacio de Cibeles en Madrid durante la rueda de prensa que dio sobre la supuesta contratación de un detective desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso. / Miguel Osés

Los inquilinos de las viviendas sociales de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) recibirán una ayuda para pagar la factura del gas este invierno. Ante la previsión de que con el frío el gasto de la calefacción puede dejar en una situación muy vulnerable a muchos de los arrendatarios de estas viviendas, la empresa municipal ha aprobado en su último Consejo de Administración una dotación de dos millones de euros adicionales a sus 154 millones de presupuesto para facilitar que las casas puedan calentarse. Pero esto se hará, según distintas fuentes que han participado en la reunión, a costa de los dos millones que en los Presupuestos de 2022 se acordaron entre PP, Ciudadanos y Recupera Madrid como fondo para el alquiler de emergencia dotacional, previsto para sufragar las cuotas del alquiler de personas en situación de vulnerabilidad, principalmente aquellas en riesgo de desahucio.

Esta medida se ha aprobado tras varios días de negociaciones entre el equipo de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y los concejales de Recupera Madrid y ha sido finalmente aprobada por unanimidad por todo el Consejo de Administración, en el que están representados todos los grupos municipales.

Acuerdo presupuestario

José Manuel Calvo, portavoz de Recupera Madrid, explica que el equipo de gobierno no ha completado la tramitación de las ayudas de emergencia habitacional, pero en su grupo municipal entienden que este fondo no podía desperdiciarse cuando hay madrileños en situación de vulnerabilidad que pueden beneficiarse de él. Sin embargo, aclara: "No supone renunciar a nada, esta partida puede quedar nuevamente dotada con parte de los casi 700 millones de remanente que tendrá Hacienda tras la liquidación presupuestaria".

Aunque fue Recupera Madrid quien logró incluir esta ayuda en los presupuestos del Ayuntamiento el año pasado, desde el grupo socialista, el concejal y miembro del Consejo de Administración de la EMVS, Pedro Barrero, recuerda que en su día se incluyó en los pactos de la Villa y pide que se mantengan y ahora se sufrague mediante transferencia de los fondos de contingencia del Consistorio.

Evitar el agravio comparativo

La EMVS ha entendido que una parte de los inquilinos de sus viviendas se encuentra en una situación de "agravio comparativo" con el resto de los arrendatarios y por eso ha decidido actuar. En concreto, estas nuevas ayudas aprobadas estarán destinadas a reducir la factura del gas de aquellos inquilinos de viviendas de la EMVS que tengan una instalación centralizada de calefacción y agua caliente sanitaria. Los que tienen acceso a contratos individuales pueden ser beneficiarios del bono social térmico o el bono para familias numerosas (si cumplen con los requisitos). Además, estos consumidores pueden aprovecharse también de la bajada del IVA del gas natural aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que desde este sábado 1 de octubre ha bajado del 21% al 5%. Sin embargo, esto no sucede con los que dependen de un sistema centralizado.

"El suministro de gas para las instalaciones comunitarias no puede acogerse a las tarifas reguladas sino que su coste es el del mercado", se explica en el acuerdo adoptado. Es decir, que el coste por kw de un contrato de instalación centralizada tiene consideración de uso industrial, y en consecuencia, tiene un precio hasta 3 veces mayor al del gas para suministro individual de uso doméstico.

Destinatarios de la ayuda

Los beneficiarios de esta ayuda aprobada por el Consejo de Administración la EMVS se dividen en cuatro grupos, todos ellos usuarios adscritos a un sistema de calefacción centralizada, y el objetivo es equipararlos a los que pueden suscribirse a los sistemas individualizados o acceder al bono social. De este modo, lo que hará el Ayuntamiento, a través de la EMVS, es asumir la diferencia de lo que pagarían estos arrendatarios si se les cobrase el consumo realizado a los precios establecidos para los contratos individuales y lo que realmente pagan por el gas.

Según el documento presentado en el Consejo de Administración, entre los beneficiarios se encuentran, por un lado, 640 viviendas del llamado "District Heating", que es un sistema de distribución de calefacción y agua caliente que se genera en una única central para después distribuirla a la zona de viviendas adherida al programa y que sirve tanta para ahorrar gastos como para producir de manera sostenible. La previsión de la empresa es que la cifra de este tipo de viviendas crezca según se vayan incorporando el resto de promociones que utilizan este mismo sistema.

En segundo lugar se encuentran aquellas viviendas que son 100% propiedad de la EMVS, que suman 939. Tanto en este caso como el anterior, al ser la EMVS la compradora del gas, la empresa tendría ahora que actualizar los precios y repercutírselos al usuario, pero eso supondría, según sus cálculos, un incremento de cerca del 300% y lo que se pretende evitar con esta ayuda es, precisamente, que los inquilinos no tengan ese gasto extra. También se beneficiarán los inquilinos que habitan en edificios de los que la EMVS no es la única propietaria tanto si la calefacción centralizada se gestiona a través de la Comunidad como con contratación directa con el gestor energético.

