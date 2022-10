Nuevas aceras en Madrid: estas serán las zonas renovadas de aquí al verano

Autobús urbano de Madrid a su paso por delante de la sede principal del Ayuntamiento, el Palacio de las Telecomunicaciones. / Ayuntamiento de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este lunes que en el Paisaje de la Luz se deberán acometer obras "con visión integral" y no "parches", así como ha incidido en la importancia de ensanchar aceras como la del Museo Thyssen o la que conecta la Puerta de Alcalá con la avenida de Menéndez Pelayo aneja al parque de El Retiro.

En estos términos se ha expresado el primer edil madrileño ante los periodistas, desde Cibeles, tras inaugurar el 'Encuentro internacional de Paisajes Culturales', que acoge la capital del 3 al 7 de octubre de 2022 un año después de haber recibido su primera distinción como Patrimonio Mundial gracias al Paisaje de la Luz.

Martínez-Almeida ha destacado que el Palacio de Cibeles "es el epicentro del Paisaje de la Luz, de esta primera alameda urbana, que con el paso del tiempo se fue enriqueciendo desde el punto de vista natural, urbano, que supone un gran reto para los próximos años".

También ha hecho referencia a la importancia de estos paisajes urbanos, pues "significan lo mejor de la historia, de la cultura, el mejor legado que se puede dejar" pero "también es una oportunidad de futuro, sobre todo ante los retos que desafían, tanto en sostenibilidad ambiental como turística".

En este punto, ha incidido en que el Paisaje de la Luz "es el gran reto para la próxima legislatura", por lo que "conviene no hacer obras que sean parches, sino una visión integral que se acomode a las exigencias". Lo ha ejemplificado con las recientes obras en la calle Alcalá desde Cedaceros hasta Cibeles. "Tenemos ese reto pendiente, que es tener una visión integral de este extraordinario entorno urbano", ha valorado.

Para el regidor madrileño, "las aceras del Thyssen no son las adecuadas, la de Alfonso XII no es adecuada, o la que sube Menéndez Pelayo" pero "no se pueden hacer actuaciones fragmentarias". Así, ha reiterado que en la posible construcción del macroparking del Hospital Niño Jesús (de 808 plazas de rotación) "pasará todos los filtros" y "se aplicarán todos los criterios al hablar de Patrimonio Mundial".

