Todos contra Ayuso: primer round electoral en la Asamblea

La campaña electoral en Madrid camina por derroteros muy distintos según se esté en el gobierno o en la oposición. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con todas las encuestas a favor para la próxima cita electoral, podía permitirse ayer incluir en su agenda un solo acto lúdico, festivo y en el que la confrontación política se hace comedia. Hizo política desde el atril de una parodia. Los partidos de la oposición, en cambio, aprovechan todos los huecos que encuentran para intentar colocar su mensaje. Así, oficialmente, ayer se celebraba algo tan rutinario como la primera reunión de la Junta de portavoces de la Asamblea de Madrid. Pero fue la previa al primer gran acto de este periodo de sesiones, el debate del estado de la región, que se celebra los próximos 12 y 13 de septiembre, y el primer round del año electoral en la cámara regional. Y no hubo dudas: todos contra Ayuso.

Ensayo electoral

Las posibilidades de que la presidenta se anote todos los tantos mediáticos con las propuestas y anuncios durante el debate el próximo lunes e incluso el martes, día en el que le tocará el turno a la oposición, obligan a la oposición a marcar posición en cualquier momento e incidir en las propuestas que terminarán imprimiéndose en los programas electorales del próximo mes de mayo. Todos los portavoces se lanzaron así en tromba contra Ayuso y sus políticas. La izquierda por su “cerrazón” y no querer “escuchar a la calle”, o por haberse puesto "del lado de los superricos" y favorecer más a estos que a las familias. Vox no ataca con la misma vehemencia, pero sí acusa a la presidenta de no haber cumplido aún todas las promesas que les hicieron para mantener su apoyo.

En los próximos meses la cámara regional servirá de ensayo de la campaña electoral que se avecina, y los distintos grupos intentarán confrontar sus propuestas con las políticas del Gobierno autonómico. Muchas de sus iniciativas serán un compendio de las iniciativas registradas ya en la cámara, pero ante la nueva situación económica algunos de ellos ya destacaron algunas de sus ideas para encarar el futuro más inmediato tras la reunión que mantuvieron en Sol con la presidenta hace apenas unos días.

Mismas respuestas para una situación distinta

La portavoz de Más Madrid, Mónica García, criticaba precisamente que el Gobierno de Díaz Ayuso sigue con las mismas propuestas de siempre aun cuando la coyuntura ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Si la crisis energética, económica y climática "nos han cambiado las preguntas a todos", apuntaba, los populares "no nos pueden seguir dando las mismas respuestas". Ella, como su partido a nivel nacional, defiende el tope al precio del gas, impuestos extraordinarios a las empresas energéticas y, por concretar y aterrizar propuestas que sí pueden ponerse en marcha solo con el BOE autonómico, comedores gratuitos para todos los alumnos de centros escolares que reciben subvenciones públicas.

Juan Lobato, por su parte, incide, como lleva haciendo meses, en mantener un debate sobre el modelo fiscal de la Comunidad que pueda repercutir en un mayor beneficio de los madrileños, pero en el estreno de este nuevo curso en la cámara, el dirigente socialista se preocupó más de repetir que no quiere dar pábulo a los "numeritos" y a los insultos que se reparten en la Asamblea y que cree que se volverán a escuchar en el debate del estado de la región. Las propuestas y medidas novedosas para el nuevo curso político prefirió dejarlas para ese debate. Algo similar hizo la portavoz de Unidas Podemos en la región, Carolina Alonso, incidir en que prevé un ambiente bronco de la cámara, culpando a Ayuso de ser quien lo azuza. En lo que este partido y el de Vox coinciden es en echar en cara a Ayuso que incumple permanentemente las promesas realizadas en los últimos meses, especialmente, según Alonso, en el ámbito sanitario.

Rocío Monasterio, por su parte, se mostró partidaria de empezar a negociar ya los presupuestos, pero en su afán por intentar distinguirse de Ayuso ante la próxima cita electoral, esta ley será claramente una herramienta que Vox intentará utilizar. De momento, conscientes de que la negociación debe empezar ya para que la ley pueda aprobarse en diciembre, los de Monasterio aseguran que se sentarán a hablar con el responsable de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, pero ella dejó claro ayer que tampoco le encuentra sentido a pedir más cosas cuando las comprometidas por el Gobierno de Ayuso en la norma vigente siguen sin cumplirse.

Ayuso, presidenta de Tabarnia en Madrid

Mientras los portavoces se afanaban en marcar posición ante el próximo debate de la región, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en otro tono totalmente distendido, presentaba a mediodía su primer decreto como presidenta de Tabarnia en Madrid, cargo para el que fue investida por la Asociación Nacional de Tabarnia. Miquel Jiménez, periodista y presidente de esta plataforma anti independentista que utiliza la parodia y el sarcasmo para la confrontación política en Cataluña, la llamó "Isabel la castiza", entre otras cosas, y no fue menos ella misma, que se comparó con Isabel la Católica, dijo que la historia siempre se repite y apuntó que "una nueva Isabel", ella, unía ahora dos nuevos reinos: Tabarnia y Tabernia.

La presidenta centró ayer toda su agenda pública en este acto y justificó su presencia, más o menos, diciendo que "con tanto ruido y análisis sesudo" de la actualidad "se agradece un evento lúdico con una buena caña y una butifarra".

