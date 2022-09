Cómo adquirir el Abono Deporte Madrid: tipos, requisitos y precio

El Ayuntamiento de Madrid dispone de un Abono Deporte que permite a los residentes en la capital utilizar libremente la mayoría de instalaciones deportivas, asistir a actividades abiertas e inscribirse en las cerradas en "condiciones muy ventajosas".

Se trata de un bono que ofrece beneficios y descuentos en el acceso a los distintos servicios deportivos de la ciudad. El Abono Deporte Madrid cuenta con diferentes modalidades, según el tipo de uso que se le quiera dar: total, reducido, fin de semana, uso libre, sala multitrabajo y pista de atletismo, actividad dirigida y familiar.

Entre las novedades de este año, se cuenta la posibilidad de adquirir el bono de forma telemática a través de la página web de Deportes del Ayuntamiento.

Requisitos para adquirir el Abono Deporte

Para todas las categorías, la edad, deberá ser acreditada mediante la documentación oficial. Los menores de 18 años no pueden acceder a las salas de musculación ni a las saunas ni a la zona termal. Por su parte, los menores de 14 años no podrán acceder a las piscinas si no van acompañados.

¿Cómo adquirir el bono?

En línea: solo para los Centros Deportivos Municipales de gestión directa, a través de opción 'alta de socios' de la web de Deportes.

Presencialmente, en las taquillas de todos los Centros Deportivos Municipales, abonando la tarifa correspondiente, con carácter personal e intransferible.

¿Cuánto cuesta el Abono Deporte Madrid?

El coste del abono depende del tipo de acceso y de la edad de la persona, tal y como se muestra a continuación:

Cuota mensual Abono Deporte Madrid Total:

Adulto (de 27 a 64 años): 47,45 euros

Joven (de 15 a 26 años): 38,00 euros

Infantil (hasta 14 años): 28,50 euros

Mayor (65 años): 14,25 euros

Cuota mensual Abono Deporte Madrid reducido:

Adulto (de 27 a 64 años): 35,60 euros

Joven (de 15 a 26 años): 28,50 euros

Mayor (65 años): 10,70 euros

Cuota mensual Abono Deporte Madrid fin de semana:

Adulto (de 27 a 64 años): 23,75 euros

Joven (de 15 a 26 años): 19,00 euros

Infantil (hasta 14 años): 14,25 euros

Mayor (65 años): 7,15 euros

Cuota mensual Abono Deporte Madrid uso libre:

Adulto (de 27 a 64 años): 29,50 euros

Joven (de 15 a 27 años): 23,60 euros

Infantil (hasta 14 años): 17,70 euros

Mayor (65 años): 8,85 euros

Cuota mensual Abono Deporte Madrid sala multitrabajo y pista de atletismo:

Adulto (de 27 a 64 años): 24,00 euros

Joven (de 15 a 27 años): 19,20 euros

Cuota mensual Abono Deporte Madrid actividad dirigida:

Adulto (de 27 a 64 años): 35,00 euros

Joven (de 15 a 27 años): 28,00 euros

Cuota Mensual Abono Deporte Madrid Familiar:

81,40 euros

Cuota mensual zona termal para abonados Deporte Madrid total, uso libre y familiar:

7.40 euros

Bonificaciones de familia numerosa:

50 % en la categoría general

90 % en la categoría especial

Otras reducciones:

Reducción del 20 % para los titulares de la tarjeta "Club de Producto de Turismo Idiomático", dirigido a estudiantes del idioma español.

