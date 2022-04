Así es la familia de Luis Medina: su madre Naty Abascal y los herederos del ducado de Feria

Una modelo de la alta costura, un padre condenado por tráfico de drogas y por corrupción de menores, 5.000 metros cuadrados de su hermano en la Gran Vía y la herencia de la casa Medinaceli

Luis de Medina-Abascal pasaba desapercibido pese a pertenecer a una familia habitual del papel couché. Sin embargo, después de que Anticorrupción iniciara una querella contra él, su nombre ha saltado a los titulares. La vinculación del 'pelotazo de las mascarillas' con el hermano del duque de Feria ha puesto en jaque al Ayuntamiento de Madrid por las escandalosas comisiones recibidas por el empresario en el contrato de mascarillas y guantes al comienzo de la pandemia. En un momento en el que morían, de media, 130 personas al día, los sanitarios usaban bolsas de basura para protegerse y las autoridades se desvivían por conseguir material protector para la ciudadanía, Luis Medina decidía gastar el millón de dólares conseguidos en un yate al que decidió llamar Feria -como el ducado que ostenta su hermano-, y que registró a nombre de una sociedad gibraltareña cuya titularidad comparte con Rafael; además de bonos bancarios.

Los Medina-Abascal son una de las familias aristocráticas más importantes de España. Luis Medina es hijo de Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, XIX duque de Feria, marqués de Villalba y Grande de España, condenado por corrupción de menores y tráfico de drogas (estuvo en la cárcel dos años) en el que fue uno de los grandes escándalos sociales de los años 90 en España. Su madre, Natividad Abascal y Romero-Toro, conocida como Naty Abascal en público, fue una reconocida modelo de la alta costura y musa de grandes diseñadores. Su hermano, Rafael de Medina y Abascal, XX duque de Feria, es un empresario madrileño con importantes negocios en la capital. Por último, su abuela fue Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa, Grande de España, XVIII duquesa de Medinaceli, una de las casas nobiliarias más importantes de España. Esta es la familia de Luis de Medina y Abascal:

XIX Duque de Feria

El padre de Luis Medina, Rafael de Medina y Fernández de Córdoba, falleció el 4 de agosto de 2001, dejando atrás un pasado lleno de drogas, corrupción de menores, depresión y la gran vida de un aristócrata que nunca tuvo nada material de lo que preocuparse. Tercer hijo de la duquesa de Medinacelli -su abuela fue dama de la reina Victoria Eugenia-, Rafael de Medina protagonizó numerosas crónicas de sociedad gracias a la intensa vida social que mantuvo dada su posición en la nobleza española: bailar con la primera dama estadounidense, Jacqueline Kennedy o disfrutar de la compañía de la actriz -más tarde princesa de Mónaco- Grace Kelly o el líder de la revolución cubana Fidel Castro. Su ocupación principal estaba vinculada al patrimonio y negocios familiares.

En 1977 se casó con la modelo sevillana Naty Abascal en la ermita del Rocío. La boda protagonizó portadas y el matrimonio, desde entonces, participó activamente de los eventos sociales de la época. Para 1988 esa relación ya se había acabado y apenas un año más tarde, el europarlamentario popular, ex alcalde de Sevilla y ex ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, fue el juez encargado de rubricar el divorcio. Él contaría en sus memorias que una infidelidad de su mujer con el ex presidente del Real Madrid y empresario Ramón Mendoza le hizo tomar la decisión.

El duque vivió gran parte de su vida en el palacio familiar del siglo XV y XVI de Sevilla, llamado Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía pero conocido popularmente como Casa Pilatos, donde organizó grandes fiestas de la nobleza, aunque también sería el lugar en el que perdería la vida.

Sin embargo, después de pertenecer a la alta sociedad, el padre de Luis Medina pasó a ser la oveja negra de la aristocracia. Una operación antidroga en la que se vieron involucradas varias prostitutas hizo que se le juzgase por tráfico de drogas. Durante el proceso judicial, un reportaje publicado en la revista Interviú en la que aparecían fotografías de Rafael Medina y varias niñas desnudas, se terminó incorporando al proceso, lo que hizo que se le añadiese el delito de corrupción de menores. En 1993 fue condenado y entró en prisión, aunque consiguió salir de la cárcel en 1998 en libertad condicional. Después protagonizaría otros altercados, por conducir borracho o lesionar algunas prostitutas. Finalmente fallecería en 2001, en la Casa Pilatos, con 58 años, mientras su familia disfrutaba de unas vacaciones en Cádiz. La hipótesis sobre la causa de la muerte, nunca confirmada por la familia, fue el suicidio.

Naty Abascal

La modelo de alta costura Natividad Abascal Romero-Toro, conocida popularmente como Naty Abascal, tuvo un papel relevante en su carrera en la moda. Ha sido musa de grandes diseñadores como Elio Berhanyer, Valentino y Óscar de la Renta. Nieta del V marqués de Romero-toro, un marquesado lleno de riquezas y extensos campos de olivares, la modelo protagonizó con su boda las portadas de las revistas del papel couché y ha sido desde entonces una figura relevante de la alta sociedad. Sus trabajos en EE.UU. antes de casarse la llevaron a conseguir un nombre destacado en la industria e incluso ha trabajado como actriz para Woody Allen en una de sus películas, Bananas (1.971), en la que interpreta a una guerrillera latinoamericana.También participó en un publicitario pintada por Salvador Dalí, y llegó a posar desnuda para el número de julio de 1971 de la revista masculina estadounidense Playboy. Desde su juventud suele aparecer en las listas anuales de las mujeres más elegantes del mundo.

Rafael de Medina y Abascal

Hermano mayor del hombre señalado por la Fiscalía, Rafael de Medina y Abascal, es el primogénito y heredero número XX del ducado de Feria. El heredero es un empresario sevillano que reside en Madrid, donde gestiona sus negocios. Rafael también es duque de Villalba y ha estudiado en Nueva York, donde conoció a Laura Vecino Acha, miembro de la aristocracia vasca, con la que está casado en la actualidad. El empresario fue dueño, junto a otros amigos suyos, de la empresa de moda Scalpers, aunque finalmente cedió su parte de la empresa a Laura, su mujer, para aceptar un puesto en Inditex.

'WOW' es la última aventura empresarial en la que se ha embarcado Rafael junto a Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés. Esta tienda de productos de lujo se ubica en la Gran Vía de Madrid y tiene una extensión de 5.000 metros cuadrados. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudieron a la inauguración de este establecimiento.

Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa

La abuela por parte de padre de Luis Medina fue una importante miembro de la aristocracia española. Entre todos sus títulos nobiliarios el mas destacado es el de Grande de España, situada inmediatamente después de la de Príncipe -o Princesa- de Asturias y de la de Infante o Infanta de España, que va aparejado al ducado de Feria y que en la actualidad ostenta Rafael Medina, hermano mayor de Luis Medina. Este título es el máximo honor que se le puede conceder a la nobleza española, aunque también, Victoria, poseía el título de duquesa de Medinaceli, una de las casas nobiliarias más importantes de España, debido a que esta familia es descendiente directo del Rey Alfonso X. La duquesa fue apadrinada por Alfonso XIII en su bautizo y, como ella, los demás miembros de su familia han estado muy cerca de la corona española. El ducado de Medinaceli lo ostenta en la actualidad Victoria Hohenlohe-Langenburg, bisnieta de Victoria Eugenia, que nació en Marbella aunque reside en Alemania.

