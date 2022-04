Ola de frío polar en Madrid o “nortada”: cuándo llega, duración y las zonas que se verán afectadas

El mes de Abril se estrena con una bajada drástica de las temperaturas durante la primera semana del mes

Las temperaturas entre el 1 y el 4 de abril serán mucho más bajas que las del año pasado

La Comunidad de Madrid experimentará una bajada aproximada de 10 grados respecto al año pasado

Filomena a su paso por Madrid en 2021

En abril llega la primavera en todo su apogeo. Las temperaturas se suavizan respecto a los meses de invierno y las precipitaciones aumentan considerablemente. Sin embargo, este año, la primera semana del mes comienza con unas temperaturas inusualmente frías. El fenómeno nortada es, según la Real Academia Española (RAE) un: "viento norte fresco que sopla por algún tiempo seguido", aunque esta definición no se ajusta del todo a las condiciones meteorológicos que experimentará casi toda la península entre el 1 y el 4 de abril.

Esta bajada de las temperaturas tan drástica se debe a la llegada de masas de aire ártico que afectará a casi todo el territorio, especialmente a la zona norte de la península, dejando abundantes precipitaciones en toda la costa del Cantábrico. Las consecuencias de la nortada se empezarán a notar durante el último día del mes, aunque lo peor vendrá el fin de semana. Las previsiones meteorológicas marcan un riesgo de nevada en el tercio norte peninsular. La zona norte del Mediterráneo también se verá afectada por la nortada.

La 'nortada' en Madrid

Madrid se encuentra en el centro de la Península Ibérica protegida por la Sierra de Guadarrama. La mayoría de fenómenos atmosféricos no suelen penetrar hasta el territorio de la Comunidad debido a que las adversidades meteorológicas se van difuminando por el territorio a medida que avanzan. Sin embargo, la llegada de la ola de frío polar se va a notar durante todo el finde semana con un descenso de las temperaturas de hasta 10 grados.

❄️Abril llega con frío y nevadas.

La nieve aparecerá a partir de tan solo unos 400 metros en el extremo norte peninsular. Os mostramos los mapas de probabilidad de que caigan más de 1 l/m² y más de 5 l/m² en forma de nieve el viernes 1 y sábado 2 de abril.https://t.co/Dt8fo7AoWk pic.twitter.com/qNDXaIvurk — AEMET (@AEMET_Esp) 30 de marzo de 2022

Estas temperaturas son inusuales para los comienzos del mes de abril. Durante las mismas fechas del año pasado las temperaturas oscilaban entre los 20 grados de máxima y 10 de mínima, mientras que las temperaturas de este año rondarán los 10 grados de máxima y los 0 de mínima. Las precipitaciones no llegarán a Madrid según lo previsto, aunque no se descarta alguna precipitación moderada. La nieve se descarta por completo y no se repetirá un fenómeno como el de Filomena.

La duración de esta ola de frío ártico se espera que ocupe todo el fin de semana hasta el 4 de abril, aunque las temperaturas seguirán siendo anormalmente bajas hasta casi los comienzos de la Semana Santa el viernes 8 de abril.

