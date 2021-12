¿Quiénes son los carmenistas en los que se apoya Almeida en Madrid?

Se convirtieron en comodín del alcalde hace tres meses, cuando sacó adelante con sus votos la ordenanza de movilidad que incluye, entre otros, una actualización de Madrid central, y ahora lo han vuelto a hacer. Los presupuestos de Almeida y Villacís salen adelante gracias a sus votos, a pesar de que uno de los cuatro ediles carmenistas ha anunciado que renuncia a su cargo por no estar de acuerdo con el proyecto final.

Los cuatro carmenistas: Felipe Llamas, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Marta Higueras.

Son solo cuatro pero hacen ruido y se apuntan algunos tantos. Igual que ha hecho Vox durante estos dos años previos con sus cuatro ediles en el Ayuntamiento de Madrid como socio preferente de José Luis Martínez Almeida. Los concejales que conforman el actual grupo mixto, agrupados bajo el nombre de Recupera Madrid, se convirtieron en comodín del alcalde hace tres meses, cuando sacó adelante con sus votos la ordenanza de movilidad que incluye, entre otros, una actualización de Madrid Central, y ahora lo han vuelto a hacer. Los presupuestos de Almeida y Villacís salen adelante gracias a sus cuatro votos.

Los conocidos como "carmenistas", por ser ediles que formaron parte del núcleo duro y de gestión de Manuela Carmena, se resisten a que les califiquen como nuevos socios del alcalde popular. Van a la política práctica, advierten, y apoyarán o no al actual equipo de gobierno formado por PP y Ciudadanos solo si los textos finales que se pongan sobre la mesa se desprenden de cualquier vínculo con la derecha más radical y si entienden que, además, reflejan proyectos que pueden tener aspectos positivos para los madrileños. Tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, no se presentarán a las próximas elecciones municipales con su propia marca pero buscarán cobijo electoral en la plataforma que lance Yolanda Díaz si finalmente opta por presentar una propuesta en el ámbito local.

Marta Higueras (portavoz), Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas eran hasta ahora cuatro llaneros solitarios dentro del pleno municipal. Desde que Llamas anunció a última hora del día su renuncia al acta de concejal por su desacuerdo con el contenido y la falta de acuerdo con otros grupos, son solo tres.

Reciben críticas desde la izquierda y desde la derecha y Begoña Villacís, que dice sentirse a veces identificada con ellos por ser capaces de llegar a acuerdos con el diferente, les ha advertido hoy públicamente de que ser "pactista" les traerá aún más críticas por todos lados.

Se escindieron hace más de medio año de Más Madrid, formación que lidera Rita Maestre en la ciudad y bajo cuyas siglas se presentaron gran parte de los que formaron parte del equipo de Carmena en la pasada legislatura. Desde entonces, su relación con su ya ex grupo es cordial pero distante y a veces incluso de enemistad manifiesta. Ambos reivindican el legado de Carmena como propio y ninguna de las dos partes puede decir que la otra no participó de esa herencia, pero uno y otro tienen su forma de hacerlo. En el grupo mixto repiten siempre que pueden que ellos estuvieron en la gestión del gobierno anterior ocupando cargos relevantes como coordinadores o delegados de área, mientras que muchos de los que ahora siguen en Más Madrid se encargaron solo del partido y de mantener el activismo en las calles, en lugar de centrarse en su nueva labor como representantes públicos. Esta es su principal reivindicación frente al equipo de Rita Maestre, mientras en Más Madrid reiteran que lo del grupo mixto no es una formación política y que son "tránsfugas", con toda la connotación negativa de esta palabra.

Van por libre

El origen de cada uno de estos ediles es muy diverso y todos tienen asumido que despiertan recelos a ambos lados, aunque Llamas ha optado por hacerse a un lado y no recibir más. Luis Cueto terminó siendo coordinador de la Alcaldía por dos razones: es un alto funcionario del Estado, técnico de la Administración General adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos cuya buena cabeza es alabada entre los distintos grupos, y eso garantizaba a Manuela Carmena tener al frente de la gestión a alguien con pleno conocimiento del funcionamiento la Administración, pero es ya conocido que junto a esa preparación profesional fue clave la confianza que la entonces alcaldesa tenía en él por ser el marido de su sobrina. Dicen de él que no tiene dobleces y eso permite a cualquiera saber lo que piensa.

Calvo llegó a la política desde los círculos de Podemos, los que dieron origen al salto a las instituciones de la formación de Pablo Iglesias, y aunque se desvinculó de esta formación para incorporarse al Más Madrid de Iñigo Errejón de la mano de Carmena, sigue reivindicando los inicios de la formación morada y sus propuestas, pero lejos del activismo en las instituciones, pues entiende que deben ser planos distintos. En su etapa en el gobierno municipal dirigió la Delegación de Urbanismo, en la que se gestó, después de 25 años de desacuerdo entre los tres niveles de la Administración, el germen del nuevo proyecto de Madrid Nuevo Norte que hoy está en marcha y que generó muchos problemas internos al gobierno de Carmena a pesar de que finalmente saliera adelante.

Marta Higueras es la portavoz del grupo mixto y la voz en defensa de los derechos LGTBI en la época de Carmena y ahora en Recupera Madrid. Procura alejarse de la confrontación y bronca dialéctica, sin que eso le impida defender sus posiciones, y su buena relación con Begoña Villacís ha sido una de las claves para que la negociación se haya mantenido en los momentos más críticos, según distintas fuentes municipales. Trabajó con Carmena antes de que esta fuera alcaldesa y como parte del equipo de la socialista Idoia Mendia cuando era consejera de Justicia del lehendakari Patxi López.

Felipe Llamas también proviene del núcleo más cercano a Carmena, con quien ejerció de director de gabinete. Amigo personal de Juan Carlos Monedero, ha sido miembro del consejo internacional del Foro Social Mundial y trabajado en diversos proyectos relacionados con la cooperación, y ha mantenido hasta el final su perfil más izquierdista poniendo siempre sobre la mesa todas las pegas que encontraba a cualquier iniciativa del equipo de gobierno.

La crítica más dura por su apoyo a los presupuestos de Almeida la han encontrado hoy todos ellos en Mar Espinar, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, que les ha acusado de "lanzarse al vacío moral", de ser unos "supervivientes sin escrúpulos" y de haber superado la línea roja de la integridad.

