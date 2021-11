Estos son los tres proyectos que Ayuso ha presentado a Calviño: hub aeronáutico, transportes y gestión de residuos

La vicepresidenta primera del Gobierno solicitó hace un mes a todas las comunidades autónomas que presentaran en el plazo urgente de 15 días “de uno a tres proyectos” que cada una considerase “estratégicos o emblemáticos”

Isabel Díaz Ayuso y Javier Fernández-Lasquetty en rueda de prensa en la Puerta del Sol.

Tres entre más de un centenar. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, solicitó hace un mes, el 28 de septiembre, a todas las comunidades autónomas que presentaran en el plazo urgente de 15 días “de uno a tres proyectos” que cada una considerase “estratégicos o emblemáticos” para que fueran financiados por los fondos europeos. De uno a tres de entre los más de 100 o 200 que los ejecutivos autonómicos ya habían presentado en los meses previos.

Las prisas y la cifra no sentaron nada bien en muchas comunidades autónomas. Tampoco en Madrid, donde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había elevado al Gobierno central ya en el mes de febrero la “Estrategia para la Recuperación y Resiliencia de la Comunidad de Madrid”, que incluye 215 inversiones y una treintena de propuestas de reformas para captar los cerca 22.000 millones de euros de los fondos europeos. Pero a pesar del malestar, eligieron tres de todos ellos y los presentaron dentro del plazo.

Irritación en las comunidades

No ha sido esa la respuesta en todas las comunidades autónomas. En Andalucía, el presidente popular Juanma Moreno se resistió e hizo patente su enfado mediante una carta dirigida a Calviño y filtrada a los medios, en la que ponía de manifiesto lo mismo que el Gobierno de Ayuso: no entienden que el Ministerio les indicara, en otra misiva previa, que se habían analizado las propuestas de cada una de las comunidades autónomas sin más detalle que un acuse de recibo. Ni una valoración o análisis de cuáles podrían ser, desde su punto de vista, objeto de los los fondos asignados dentro del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU.

En Andalucía, de hecho, el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, calificó de “insulto” la carta y se quejó preguntándose por qué el Ministerio les daba a elegir tres proyectos y no cinco o 15 y por qué no era capaz de sentarse con ellos a analizar y priorizar los mismos. En consecuencia, el Ejecutivo andaluz declaró que no iban a contestar a esa carta.

El malestar ha sido similar en Madrid, que considera que “son muchos más de tres los proyectos necesarios para la región”. También que el plazo de 15 días era un sinsentido tras meses de supuesto análisis de las iniciativas. Pero el Gobierno de Ayuso optó por no dar argumentos a la Vicepresidencia primera para que se retrasara la llegada de esos fondos, así que presentó sus tres proyectos cuando se cumplía el límite de presentación de los mismos: el hub aeronáutico e intermodal de Madrid, la ampliación de la Línea 11 de Metro (Diagonal de Madrid) y un plan de modernización de la gestión de residuos.

¿Por qué estos tres y no otros? Los criterios son varios, pero desde la Comunidad los resumen así. Son iniciativas con capacidad transformadora por su impacto en la recuperación recuperación económica regional y nacional y en la creación de empleo de calidad. Así, se trata de "iniciativas dirigidas a impulsar la industrialización, la innovación, el conocimiento, la movilidad sostenible, la cohesión social y la transición ecológica", según la Consejería de Economía y Hacienda. Además, la apuesta por la colaboración público-privada garantizar, en su opinión, “el efecto multiplicador de las reformas e inversiones” y tienen impacto “en miles de pymes madrileñas”.

Este es el detalle de los 3 proyectos propuestos por la Comunidad de Madrid:

Hub aeronáutico de Madrid. Eco-Tech Hub La Muñoza (proyecto de colaboración público-privada) Esta iniciativa implica la creación de un centro aeronáutico que busca posicionar a la región a la altura de otros hubs europeos convirtiéndola en “referente en el desarrollo de nuevas tecnologías en Europa que aúna industria, tecnología y conocimiento” y ha sido desarrollada por Iberia. La Comunidad describe que tendrá un “alto impacto en todo el tejido empresarial” y que está “especialmente enfocado en las pymes”. El proyecto incluye la colaboración con entidades como Airbus, Aena y Enaire. El objetivo es reindustrializar los 1,7 millones de metros cuadrados del área de La Muñoza para impulsar el negocio de mantenimiento de motores de aviones de última generación con modelos más sostenibles, promover una escuela de formación aeronáutica (partiendo de la experiencia del Centro de Instrucción de Mantenimiento de Iberia) con el foco puesto en la formación profesional dual para jóvenes y en capacitaciones que permitan reciclar a personas desempleadas en profesiones relacionadas con la aviación.



Ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid: Movilidad sostenible y cohesión territorial Al finalizar el proyecto, cuya inversión total está estimada en 1.700 millones de euros, este eje diagonal que conectará el noreste y el suroeste incluirá una veintena de estaciones entre Valdebebas y Cuatro Vientos. Afecta a 23 municipios de la región y se estima que a 118 millones de viajeros. El intercambiador de Valdebebas ahora en desarrollo tiene un presupuesto de 33 millones de euros.

Modernización de la gestión de residuos El Plan Estratégico de la Comunidad contempla varias iniciativas destinadas a la gestión de residuos en diferentes ámbitos. El presentado a Calviño es el desarrollo de una nueva red de infraestructuras para la gestión integral de residuos domésticos, que estará integrada por 4 grandes complejos ambientales, de forma que esos desechos se transformen en recursos y se reduzcan los volcados en los vertederos. Se ha estimado un presupuesto de 520 millones de euros, y que el proyecto afecte a más de seis millones y medio de madrileños.

