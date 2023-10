Euromillones del 10 de octubre: comprobar resultados del sorteo de hoy

¿Cuáles son los números premiados hoy en el Euromillones?

Los números premiados en el sorteo de Euromillones de hoy viernes 10 de octubre han vuelto a repartir mucho dinero en toda Europa. Todos los martes y viernes puedes comprobar los resultados del Euromillón en El Periódico de España y así saber si, por fin, te puede cambiar la vida y no volver a preocuparte nunca más por el dinero que tengas en la cuenta del banco.

El Euromillones es una lotería europea en la que participan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza y deja los premios más grandes de los sorteos. Está organizada por los operadores de juego encargados en todos estos países y el primer sorteo se realizó el viernes 13 de febrero de 2004 en París, lugar en el que sigue teniendo lugar a fecha de hoy.

El dinero que se reparte en la lotería europea no tiene comparación ni con la Lotería Nacional o la Lotería de Navidad, en las que son ganancias más ‘repartidas’. El mayor premio individual del Euromillones se repartió el 19 de julio de 2022, en el que un ciudadano británico ganó 230 millones de euros. El premio anterior lo tenía una persona en Francia con 220 millones de euros. En España, el premio récord se sitúa en los 190 millones de euros.

Cómo se juega al Euromillones

La dinámica del juego del Euromillones es sencilla. Cada apostante tiene que elegir cinco números entre el 1 y el 50 y luego seleccionar dos estrellas de la suerte, que van desde el 1 hasta el 12. La forma de jugar es la misma siempre, incluso en los sorteos extraordinarios que hay a lo largo del año.

Los sorteos ‘Big Fryday’ mantienen el mismo procedimiento, con la particularidad de que hay un súper bote de 130 millones de euros. Hasta el momento el mayor bote entregado en este tipo de sorteos ha sido 210 millones de euros. Como norma no escrita hay dos ‘Big Fryday’ a lo largo del año, uno en el mes de febrero y otro en diciembre, aunque también podría haber un tercero en el mes de junio.

Número de los Euromillones hoy: comprobar resultados

El sorteo del Euromillones de hoy 10 de octubre ha vuelto a repartir dinero por toda Europa. Los números premiados han sido 18, 20, 22, 33, 43 y las estrellas 3, 9.

El código del Millón ha sido el TRB95565.

Todos los premios del sorteo del Euromillones

El bote mínimo en el Euromillones es de 17 millones de euros y el máximo que se puede llegar a repartir es 250. El dinero se va acumulando según el resultado del sorteo hasta un máximo de 250 millones, y en cuanto haya un ganador del primer premio, el bote vuelve a empezar de nuevo.

La probabilidad de que salgas premiado en el sorteo del Euromillones es poca, una entre 139.838.160, pero quien no lo intenta no gana seguro y alguien siempre se va a llevar un buen pellizco. Si no hay un ganador en la combinación que sale los martes y los viernes, el bote va aumentando hasta que finalmente una persona entre los países que participan se lleva el dinero.

Los premios se dividen en 13 categorías aunque el importe se va reduciendo considerablemente. Estos serían los premios del Euromillones según lo que hayas acertado en el sorteo:

1.ª Categoría: 5 números y 2 estrellas: importe del premio BOTE

2.ª Categoría: 5 números y 1 estrella: importe del premio 87.504,61 €

3.ª Categoría: 5 números: importe del premio 8.764,83 €

4.ª Categoría: 4 números y 2 estrellas: importe del premio 509,61 €

5.ª Categoría: 4 números y 1 estrella: importe del premio 69,71 €

6.ª Categoría: 3 números y 2 estrellas: importe del premio 28,14 €

7.ª Categoría: 4 números: importe del premio 26,26 €

8.ª Categoría: 2 números y 2 estrellas: importe del premio 8,23 €

9.ª Categoría: 3 números y 1 estrella: importe del premio 7,55 €

10.ª Categoría: 3 números: importe del premio 7,49 €

11.ª Categoría: 1 número y 2 estrellas: importe del premio 4,49 €

12.ª Categoría: 2 números y 1 estrella: importe del premio 4,31 €

13.ª Categoría: 2 números: importe del premio 3,63 €

El dinero que se reparte en los premios es el 50%del total recaudado entre todos los países participantes y la probabilidad de ganar un premio cualquier es una entre 13. Los operadores de lotería de España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza que gestionan el Euromillones dedica un 6% del dinero destinado a los premios que va al fondo de reserva.

Por último, hay que destacar que hay que pagar a Hacienda un 20% de la cifra que supere los 40.000 euros. Hasta esa cifra de ganancias en el premio se está exento de tributar y el premio es íntegro para la persona premiada.