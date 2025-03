Qué fue de… Rosa Valenty, la vedette catalana que triunfó en Madrid y se enfrentó a Moncho Borrajo

Dice la canción con la que Melody representará a España en el Festival de Eurovisión que la vida de una diva es un jardín lleno de espinas y rosas. La letra podría estar hablando perfectamente de Rosa Valenty, una artista que ha hecho prácticamente de todo en el mundo del espectáculo y que, además, siempre procuró ser fiel a sus principios. "Soy una mujer libre”, señaló a un periodista. "Una mujer que, pudiendo haber utilizado todas las armas habidas y por haber en todos los aspectos, siempre ha optado por la prudencia y el bienestar de sus hijos [...]. Estoy orgullosa de ser quien soy, de haber decidido siempre de forma coherente y no haber pisado nunca ninguna línea roja durante tantos años de profesión".

Catalana de nacimiento y madrileña de adopción, Valenty tenía 17 años cuando se casó con el padre de sus dos hijos. Con apenas 19, viendo que la cosa no funcionaba, se separó de aquel hombre de negocios de forma amistosa. Y un buen día empezó a rentabilizar su atractivo físico y su fotogenia. Resulta que una amiga la animó a presentarse en una agencia publicitaria en la que ella estaba y, a raíz de esto, Valenty acabó protagonizando una campaña de la firma de moda Burberry. Después de esto, esa misma colega le pidió que la acompañara a Madrid, donde debía hacer un casting. Y al poco tiempo ya estaba siendo contratada por Jaime de Azpilicueta para hacer de niña pequeña en su obra de teatro El visón volador.

A mediados de los setenta, Valenty salió ligera de ropa en una obra del dramaturgo Francisco Nieva titulada La carroza de plomo candente y estrenada apenas unos meses después de la muerte de Franco. También encabezó el reparto de otra, ¿Por qué corres, Ulises?, de Antonio Gala, donde enseñaba por primera vez el pecho. Y se hizo bastante popular en la época del cine del destape. "Hice poco cine… Y lo pasaba muy mal desnudándome en las escenas más picantes", confesaría. "Era jovencita, madre de dos hijos, y sin comerlo ni beberlo salía con los pechos al aire. Habíamos pasado una dictadura y esa apertura era generalizada en todos los campos de la vida. En las películas te quitaban el sujetatetas a la mínima de cambio".

Imagen de archivo de Rosa Valenty. / ARCHIVO

Por esa razón, y también aconsejada por su representante Damián Rabal, empezó a meter la cabeza en el mundo del teatro en cuanto tuvo oportunidad. "Di clases de dicción, interpretación, expresión corporal”, contó una vez. “He llevado muy paulatinamente lo que es la comedia, la tragicomedia y el musical hasta que llegó Por la calle de Alcalá. Esta fue mi primera incursión en el mundo del musical. Imagínate, de la mano de actores y actrices como la copa de un pino: Esperanza Roy, Paco Valladares y Rafael Castejón padre".

Comprometida con los derechos de las mujeres

Después de participar en este montaje, que se estrenó en septiembre de 1983 y permaneció 17 meses en la cartelera de Madrid, Valenty se dejó ver en una serie dedicada al mundo de la revista musical, La comedia musical española, que dirigió el realizador de TVE Fernando García de la Vega. Ya entonces se mostraba comprometida con los derechos de las mujeres y no tenía miedo a dar la cara por las minorías. "Leí manifiestos en Chueca cuando todavía no había ni bares", apuntaría al respecto. "Creo en la diversidad social, en que todo el mundo debe amarse en libertad y en que todos, sin excepción, merecemos ser iguales. Por eso siempre he estado implicada en todo aquello que necesitaba un altavoz”.

También en los albores de la democracia comenzó a aparecer con más o menos asiduidad en las páginas de las revistas del corazón, interesadas en su vida personal. En 1984, por ejemplo, se comentó su romance con José Luis Balbín, mítico presentador del espacio de tertulias La clave. "Es un hombre simpatiquísimo, inteligente, culto, amable… ¡maravilloso!", contaba entonces la actriz, quien, sin embargo, no tenía pensado casarse de nuevo "No creo que vuelva a repetir la experiencia. Llámalo escepticismo, egoísmo… incluso cobardía. Me asusta la convivencia, y me he acostumbrado a vivir sola, ya que mis hijos viven en una residencia, a excepción de los fines de semana que los pasan conmigo".

Varios años después, fue el pianista y compositor Felipe Campuzano quien habló en las páginas de una revista del romance que había mantenido tiempo atrás con la catalana. “Consiguió que me olvidara casi por completo de mi primera mujer, lo que era francamente difícil, debido a lo sumamente arraigada que estaba en mi pensamiento”, escribió él. “Al poco de conocernos, decidimos marcharnos a vivir juntos. Alquilamos un apartamento en el Centro Norte, porque mi estudio de Tirso de Molina estaba en obras, inhabitable. Las reformas duraron siete u ocho meses. Justo los que estuvimos allí. Vivíamos como un matrimonio bien avenido. Cada uno tenía sus propias responsabilidades. Nos conocimos en el año 1977 y, desde entonces, con Rosa, me volvió la ilusión por el trabajo y me dediqué por completo. Ella no solo era una cómplice, sino una pasión. Rosa me lo dio todo”.

El gaditano decía también que lo suyo habría durado más, "pero entonces se cruzó María José Cantudo". Curiosamente, la actriz jienense también llegó a salir con otro hombre importante en la vida de Valenty: el empresario Enrique Cornejo, con el que la catalana estuvo ennoviada en distintos momentos de su vida. "Enrique es un hombre muy vital, muy constante y muy emprendedor, y me da la seguridad que toda mujer necesita", decía nuestra protagonista en 1991, mientras triunfaba en Madrid interpretando Celos del aire, una obra del veterano autor José López Rubio producida precisamente por Cornejo.

Acusaciones y despido

Tras romper con él, Valenty se las ingenió para seguir en el candelero. Su buen amigo Pepe Rubio le echó una mano dándole trabajo en su compañía teatral y los responsables de series como Farmacia de guardia, La casa de los líos o Academia de baile Gloria la llamaron para aparecer en algún que otro episodio. Ya algo después, concretamente en 2005, empezó su 'vía crucis' después de que Moncho Borrajo le ofreciera un contrato para actuar en el espectáculo España cabaret y, de buenas a primeras, la despidiera alegando incompatibilidad de caracteres.

Borrajo lanzó duras acusaciones contra Valenty, que fue acusada de ser alcohólica y ladrona. Aunque demandó al humorista y dramaturgo, e incluso ganó un par de juicios contra él (uno por faltas y el otro por despido improcedente), decidió dar por zanjada su larga batalla judicial tras la sentencia absolutoria del susodicho por maltrato, vejaciones e insultos. Como es normal, aquella guerra destrozó a la catalana, que en esos años vio deteriorada su reputación, hasta el punto de verse llamando a muchas puertas de amigos productores de cine y teatro que no quisieron abrirlas.

"Una vez le escuché [a Moncho] decir, en referencia a nuestro enfrentamiento, que seguramente había estado mal asesorado, que quizás se había equivocado en algunas cosas. Yo lo único que sé es que pasé los peores tres años de mi vida y que fue María Teresa [Campos] la que consiguió devolverme la luz que se había apagado [...]. Me contrató para ‘Qué tiempo tan feliz’ y me recordó que era una artista que merecía el respeto del público. Todas estas maestras se me están marchando y es una tristeza muy grande”.

Después de lo sucedido, Valenty estrenó la versión musical de Sexo en Nueva York y participó en un montaje de la obra Usted tiene ojos de mujer fatal, escrita por Jardiel Poncel. “Firmé un contrato que era una ofensa: cien euros diarios por una colaboración especial. Lo hice porque no tenía otra cosa y para que no dijeran que no quería trabajar”, aseguró la actriz, que también triunfaría como animadora de la famosa sala de bingo Las Vegas, que le ayudó a recuperar la ilusión de pisar la calle y encontrarse con la gente.

En 2016, la artista de 73 años apareció en varios episodios de la serie Allí abajo (2016) y unos meses después volvió a ponerse las plumas y aderezos de 'vedette' para hacer el espectáculo Chico de revista, que se estrenó en el teatro La Latina y luego salió de gira por España. A raíz de la pandemia pensó en jubilarse de su puesto en el bingo para dedicarse a sus nietos, aunque pronto cambió de opinión y, de hecho, de vez en cuando se volvería a dejar ver repartiendo cartones en el famoso establecimiento del distrito de San Blas.

El pasado año se puso una vez más frente a las cámaras, en una comedia de Guillermo Gil y Benny Terán titulada Boboda, lo que da medida del amor que la actriz siente por su oficio. "No tengo ganas de jubilarme", señaló en una de sus últimas entrevistas. "La ilusión no me falta. Igual que les sucede a Concha Velasco, Nuria Espert, Carmen Maura o Lola Herrera. Para mi edad, estoy estupenda. Hay que seguir haciendo las cosas que te gustan. Por desgracia, en este país se contrata a actrices jóvenes para interpretar a personajes de mi edad. Prefieren caracterizarlas a echar mano de nosotras”.