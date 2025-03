Víctor Sandoval: "Para la gente el amor podrá ser maravilloso, pero yo lo vivo como una enfermedad"

Víctor Sandoval (Madrid, 1967) es de esos tipos que no dejan indiferente a nadie. Y también seguramente ocupe un lugar destacado en el ranking de colaboradores de televisión que generan tantos amores como odios. En los últimos años ha sacado a relucir su talento para el entertainment, su ramalazo histriónico y su incorrección política en programas como Sálvame, que echó el cierre en Telecinco en junio de 2023, y Ni que fuéramos, creado poco después por los productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo.

Ahora mismo compatibiliza su compromiso con los mandamases de La Osa Producciones con ese otro contrato que le ata a la productora del concurso Bake Off: famosos al horno, que está a punto de llegar a su fin. "No di ninguna clase antes de participar, pero el resto de mis compañeros sí lo hicieron", comenta Sandoval a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Esto es algo que me sorprendió, porque pienso que si los del programa te compran, lo hacen precisamente para ver tu evolución. No voy a decir que eso sea hacer trampas, porque no lo es, pero creo que al espectador igual no le gusta. Pienso que la gente quiere vernos desnudos, para contemplar cómo nos vamos vistiendo. Y yo lo que hice fue ir desnudo. Quizás por eso duré más. Los del programa sabían que yo no tenía profesor y que mi evolución quizá fue más destacada que la de otros, precisamente por eso".

¿Cómo se encuentra?

Como cualquier persona de 58 años. Tú igual te ves bien pero, de pronto, un día te duele un dedo y te preguntas: '¿por qué me dolerá el dedo? ¿Será que me he dado un golpe?'. Entonces vas al médico, este te dice que eso te pasa porque tienes artritis reumatoide, y tú piensas ‘¡Ay, Dios mío!’. En ese momento estoy, en el de asimilar las enfermedades propias de mi edad.

Me reí mucho con su actuación en Bake Off. ¿Ha aprendido algo de esta experiencia?

Ya has visto lo pequeña que es mi cocina. Lo último que miraba siempre en una casa era la cocina. Allí aprendí a poner un horno, conocí el instrumental de pastelería... Allí me salían mejor las cosas porque siempre tienes a la gente encima. Lo que aprendí sí me sale bien ahora, pero luego he intentado seguir algunas de esas recetas que encuentras en las revistas y me han salido cosas que ni se podían comer. A mí me gusta la repostería porque me gusta el dulce, pero creo que es difícil cocinar cuando eres alguien que vive solo. Siempre me sale demasiada cantidad de todo, y tampoco voy a pasarme una semana entera comiendo bizcocho.

¿Cree que concursar ahí le ayudó a mejorar su problema de baja autoestima?

No, eso es algo cronificado. O esto es al menos lo que me ha dicho el psicólogo.

¿Pero siempre tuvo falta de confianza en sí mismo?

No. Según el psicólogo al que voy, que es privado, porque con el de la seguridad social no tengo cita hasta septiembre, esto es algo que ya sentía cuando era pequeño y mi madre me decía: 'esto no te va a salir'. Ella siempre era muy negativa conmigo y me dijeron que eso se me quedó ahí… Pero no lo sé. Es como lo de que no le doy importancia al dinero. Supuestamente me pasa porque mi padre igual compraba un helado y lo dividía en tres partes.

Si no hubiera conocido a Alaska, hoy seguramente estaría casado y con hijos, pero luego por detrás haría mi propia vida, sin que nadie lo supiese Víctor Sandoval

Dice el psicólogo que cada vez que yo tengo dinero me comporto de forma muy espléndida precisamente por esa tacañería con la que mi padre actuaba con nosotros. Yo escucho lo que me dicen, pero tampoco lo creo del todo. Por esa regla de tres, tampoco habría hecho nunca Mamma Mia. Ahí yo no tenía complejo de nada. Todo empezó después, cuando la gente empezó a cuestionarme públicamente, diciéndome cosas como: ‘'Tú qué sabes?'. Digamos que es un poco como el traje nuevo del emperador. Resulta que lo estás haciendo de puta madre y, sin embargo, los demás te dicen que lo haces fatal y no sirves para nada. Creo que ese tipo de descalificaciones en público, cuando trabajas en un programa del que además no eres protagonista, son las que han hecho que mi autoestima caiga.

No daba esa impresión de persona insegura cuando salía cantando o colaborando en distintos programas de televisión.

Claro, es que yo no tenía ese problema al principio de mi carrera. Todo empezó con mi divorcio [del interiorista Nacho Polo]. Cuando pasó, sufrí un trastorno adaptativo. De repente, mi vida cambió. Fue como ese niño que de pronto está con sus padres y un día, después de que salgan por la puerta, ya no los vuelve a ver porque han tenido un accidente. Ese niño se queda esperando a sus padres y, por más que le expliques que ellos ya no van a volver, no lo entiende. Mi mente entonces era como la de un niño. No entendía qué estaba pasando y por qué decían que hacía una vida que yo no hacía. Resulta que, de repente, la vida que yo había vivido no existía. Esto provocó en mi cabeza tal colapso que exploté. No puedo ver nada mío de esa época, porque hacerlo me provoca muchísimo daño. Me rompe.

Después de todo lo vivido, ¿le ha dado miedo volver a enamorarse?

Es que no contemplo el amor. Solamente contemplo tener sexo con una persona. El amor es tremendo. Para la gente podrá ser maravilloso, pero yo lo vivo como una enfermedad porque, cuando me enamoro, me entrego totalmente a la otra persona y me olvido de mí. Evito enamorarme porque lo paso muy mal. De hecho, cuando veo que una persona me gusta mucho la evito o no quedo con ella, ni le hablo, porque me da miedo caer. Ahora prefiero ir a sitios de esos a los que va la gente para tener encuentros. Aunque desde 2016 hasta este año había estado sin sexo.

¿Ha sido usted muy ligón?

Toda mi vida, sí. No he tenido ningún problema jamás. Me llamaban calientapollas, porque si la otra persona no me daba morbo… Podía pasar que alguien me diera morbo hoy y luego ya, al día siguiente, se me quitara y ya no quisiera salir. Esto fue antes de casarme. Te hablo de cuando vivía con Nacho Canut. Conviví con él desde el 86 hasta el 94. Era feliz viviendo con amigos y no quería compromisos. Mi ideal siempre fue vivir con amigos.

Muchas veces ha comentado que Nacho Canut y Alaska son como hermanos para usted. ¿Cómo ha vivido la evolución de ambos?

No sé. Cuando ahora veo a Olvido pienso que es la misma persona a la que yo conocí cuando ella tenía diecinueve años. Cuando ellos lo pasan mal, también lo paso mal yo. Su evolución ha sido más o menos como la mía. Se rompió cuando me casé. Entonces dejé de tener el mismo nivel de comunicación con ellos, porque mi marido me acaparó.

Mario Vaquerizo comentó en el documental Alaska Revelada que el colectivo LGTBI se había vuelto contra su mujer. ¿Comparte su opinión?

Totalmente. Eso pasa porque hay gente que desconoce todo, que no ha vivido lo que fue la liberación gay. En el año 83, todavía iba la policía a los clubes gais, cuyos dueños apagaban las luces para que no se viese quiénes estábamos allí. Tiraban incluso botellas para que gritásemos. Encendían la luz y nos llevaban a la comisaría para desde allí llamar a nuestros padres, pues entonces éramos menores, y decirles: 'Hemos encontrado a su hijo en un club de ambiente homosexual'. Pero es que eso pasaba a las siete de la tarde. Entonces existía la Ley de Vagos y Maleantes, y corrías el riesgo de poder estar cometiendo un delito.

Nosotros vivíamos nuestra sexualidad con tanta normalidad que no podíamos entender que alguien no lo entendiera. Aquella era nuestra forma de vivir. Queríamos acabar con las etiquetas, no ponernos siete. Ahora eres bis, cis, tris,... Cada uno es de una manera y con nada ya ofendes al otro. Es como el tema de la bisexualidad. Un bisexual siempre es visto como un vicioso. ¿Qué le pasa a Chelo [García Cortés]? ‘

'Soy bisexual', dice. ¿Bisexual? Tuviste una relación con [José Manuel] Parada porque en esa época no te quedaba más remedio. Yo también tuve novia. Y si no hubiera conocido a Alaska, hoy seguramente estaría casado y con hijos, pero luego por detrás haría mi propia vida, sin que nadie lo supiese. ¿Por qué? Porque la sociedad te marca.

¿Resultaba fácil ser un presentador gay de pluma orgullosa a finales de los noventa?

Nadie me cuestionó nunca. Solo hubo en ABC un comentario de Gustavo Pérez Puig, que dijo algo de 'una negra que habla bien' [por Francine Galvez] y '0un mariquita' [por mí]. Y eso que entonces gobernaba el PP. Tengo que decir que en ningún momento Alberto Ruiz Gallardón me mutiló ni me dijo nada. Nunca me he sentido discriminado en Telemadrid por el hecho de ser homosexual. Todos estaban muy orgullosos. De lo contrario, no me habrían dejado ser imagen de cadena ni dar las campanadas durante tres o cuatro años. Durante varios años fui la persona más querida de Telemadrid, superando a Terelu [Campos].

Sin embargo, casi nadie ha reivindicado a Víctor Sandoval como referente LGTBI. ¿Por qué cree que sucede?

Porque soy lo que nadie quiere ser. Cuando la gente ve un mariquita, no quiere ver a ese mariquita del que todos se ríen, al que todos imitan. Cuando otro se ríe de tu forma de mover las manos, de tu esencia, eso duele. ¿Por qué? Porque en el colegio te llamaban mariquita para meterse contigo y ese es tu estigma. Recuerdo cuando me decían ‘Es que mira cómo andas’, y yo pensaba ‘¿Y cómo ando?’. ¡Es que yo no sabía cómo andaba! No podía verme. Y eso era un trauma. Rezaba por las noches para pedir que por favor al día siguiente no me llamaran marica en el colegio. ¿Quién va a querer que le pase eso? Nadie. Por eso no puedo ser un referente. No soy Jesús Vázquez, que tenía su novia, llevaba lo suyo de forma oculta y conseguía programas porque nadie sabía que era homosexual. Cuando los demás ya habíamos abierto la puerta, entonces entraron allí los cultos. Ahí tienes a Boris Izaguirre, que sí es ‘fino’. Yo no he enseñado mi sexo jamás. Él sí lo hacía en Crónicas Marcianas y, sin embargo, no pasaba nada. Al revés: ‘Qué culto es’, se decía. Sin embargo, todo lo que yo hago… En fin, ya sé que ese es mi karma.

También consideran referentes a ciertos famosos que se pasaron la vida negando su homosexualidad, han salido del armario a los 60 años y dicen que nunca estuvieron metidos en uno.

Claro, porque se trata de personas que ya eran admiradas antes. La gente ya les consideraba referentes antes y dice ‘¿Ves? No se sabía que era homosexual y al final lo era’ o ‘¿Ves? Uno puede vivir su vida sin que nadie sepa lo suyo’. En mi caso, sin embargo, sí se sabe. Lo que la gente no quiere es que se sepa. Y yo lo entiendo, porque eso luego da problemas. Uno al final quiere ser normativo, ser como ese chico que es gay pero al que no se le nota nada. Allá ellos. A mí, al final, me da igual ser o no ser referente de nadie.

De todas las celebridades que ha conocido, ¿alguna le sorprendió especialmente?

Isabel Gemio, con la que estuve en Bake Off, me ha encantado. En Barcelona tengo un amigo, Marc, que es íntimo de ella. Cuando le decía ‘Mira lo que dice fulanito de la Gemio’, él me respondía ‘No es verdad. Es una persona encantadora, pero le pasa como a ti, que es muy tímida. Es alguien que se protege y a quien no le gusta que hablen de sus cosas’. Al coincidir en el programa, los dos íbamos con un poco de miedo, pero me ha parecido una tía estupenda, buena profesional y, sobre todo, buena persona. Así que ya no puedo creerme todas esas cosas que dicen de ella.

También llegó a hacer una película con la misma Sharon Stone.

Sí, Blood and Sand. Trabajé en la misma película que ella, pero no llegamos a coincidir. No tuve trato con ella, pero sí pregunté a todo el mundo y me dijeron que era encantadora. [El director] Javier Elorrieta y Antonio Flores estaban encantados con ella.

¿Pensaba dedicarse en serio a la interpretación?

Empecé a estudiar en la escuela de Cristina Rota, pero me fui. Tengo problemas con la autoestima y, además, el sistema Stanislavski a mí no me sirve, resultaba muy agresivo para mí. Además, yo soy pegamoide. Soy de ‘háztelo tú’, autodidacta en todo. Es como cuando estás estudiando en el colegio y ves que te enseñan cosas que no son prácticas. Enséñame a cocinar y a coser, pero no empieces enseñándome a hacer casitas de papel, cuando esto es algo que no voy a hacer de mayor. Después de estar con Rota estuve con Zulema Katz y con Assumpta Serna. Empecé haciendo teatro clásico, con Juan Carlos Naya y Helena Fernán-Gómez. Pero mi problema era que se me notaba mucho la pluma. Y también la vis cómica que tenía. Recuerdo que, haciendo Hermano hombre, en un momento dado Juan Carlos Naya se moría en mis brazos. Yo empezaba a gritar ‘¡Francisco! ¡Francisco!’, y la gente se descojonaba de la risa. Juan Carlos me dijo que aprovechara esa vis cómica que tenía, pero a mí eso me martirizó. Pensaba: ‘¿Por qué tendré esa puta vis cómica, cuando yo lo que quiero es hacer llorar a la gente?’.

Entiendo que la tele llegó a su vida de manera circunstancial.

Sí, absolutamente. La tele llegó a mi vida de manera seria cuando grabo el disco Frío control. Lo saqué yo, porque ninguna discográfica me quería. Estando un día en el gimnasio, donde sonaban mis canciones, vino alguien y me dijo que me iba a presentar a Enrique Martín Garea. Acababa de crearse el Grupo Editorial Telecinco, que me ofreció firmar con ellos para que pudieran promocionar mis canciones. 'Para que firmes las canciones con nosotros, en vez de pagarte un dinero, te vamos a promocionar en todos nuestros programas'.

Primero me metieron en el programa de [José María] Íñigo ¿De qué parte estás?. Como le hice mucha gracia a Begoña Chamorro, ella me preguntó si me podían traer todos los días y dije que sí. Y allí me quedé tres años. De hecho, fue en ese programa donde conocí a mi marido, que trabajaba como azafato. Luego me llamaron de Telemadrid para ir al programa de Terelu.

Un día, de repente, me dejaron en la calle, y fue entonces cuando me llamó Enric Lloveras para decirme que estaban montando un programa de verano en Antena 3 y necesitaban un relaciones públicas. Empezaron a montar el programa y ahí fueron viniendo los redactores. Aparecieron Menchu González, Adrián Madrid… gente a la que conocí en ese año 98 en Sabor a ti y que todavía están en mi vida. Antonio Robles me dijo que iba a estar en plató con Ana Rosa [Quintana], pero a ella no le gustaba mi pluma y prefirió a Jorge [Javier Vázquez]. Me tenía que ir, pero Robles me dijo que yo podía ser un buen periodista. Me mandó con un micro y una cámara a cubrir una fiesta. En un día tuve que aprender a grabar recursos, montar vídeos… y gracias a eso me quedé en el programa. Y de ahí me llamaron de Telemadrid para hacer Mamma mia.

¿Ganaba mucho dinero en esos años?

No. En Sabor a ti ganaba 200 mil pesetas al mes. A los de Telemadrid les dije que quería ganar lo mismo, y así sucedió. Pero no tenía coche de producción ni nada. Cuando empezamos a tener mucho éxito, después de Macumba, empecé a cobrar un millón al mes. Estaba muy bien, pero también se trataba de un programa diario de cuatro horas de duración. Donde más dinero gané fue en Antena 3, donde me hicieron un contrato de cadena. Me llegaron a pagar seis millones de pesetas al mes.

Le daría para ahorrar entonces.

No ahorré. Me compré un chalé, la casa de calle Encarnación, la casa de Miami,... Yo tenía mucho dinero.

¿Y qué pasó con todo ese patrimonio?

Él [por Nacho] sabrá. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde están todos mis muebles? ¿Dónde está mi vida? La tiene Nacho Polo. Yo puse todo a su nombre. Para irnos a Estados Unidos, yo tenía visado, porque tenía un contrato, pero él, no. Lo único que podíamos hacer era pasar seis meses en España y seis meses allí, porque tú no puedes pasar más de seis meses en un país en el que no tributes. Entonces pensé ‘¿Cómo voy a estar separado de él?’. Cogimos un abogado allí, hicimos lo de la lotería de visas y le salió la green card. Al poco tiempo de llegar a Estados Unidos quitan definitivamente el programa de Telemundo en el que yo colaboraba, me quedo sin trabajo y él me contrata. Pensamos entonces en hacer un contrato donde constara que yo estaba promocionando su empresa, Studio Twentyseven, empresa que por cierto había creado yo con mi dinero. Para que eso fuera factible, era él quien tenía que tener dinero, puesto que yo no me podía contratar a mí mismo. Por eso fue que lo puse todo a su nombre. Luego he recurrido al Supremo y todo, pero no me han dado la razón. Me dijeron que todo lo hice de forma consciente y que soy responsable de mis actos. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento.

¿No tiene entonces para vivir sin trabajar?

No. Soy como cualquier español que tiene problemas con los bancos, con Hacienda,... Durante mucho tiempo estuve embargado. Lo que ves aquí es lo que tengo. Siempre alquilaba casas que estaban ya amuebladas porque ni muebles tenía. Ahora sí tengo muebles, aunque sean de IKEA. Me dejó sin nada. Volví solo con una maleta. Ni siquiera tuvo la decencia de enviarme algunos de mis recuerdos, de mis cosas.

Si me hubiera quedado en Estados Unidos, ya estaría muerto. Lo tengo muy claro. Me convertí en un problema para él, que allí ya no era el marido de Víctor Sandoval, sino que se creó una identidad. Que demuestren que es verdad todo lo que dice. ¿Qué proyectos tiene? ¿Por vender muebles por internet ganas tanto dinero y vives como él vive? Lo único que sé es que me dejó muerto en vida. Menos mal que he tenido amigos incondicionales que me han ayudado en todo cuanto he necesitado. De lo contrario, no habría podido sobrevivir.

Hablando de amigos, creo que fue íntimo de Pablo, hijo de Felipe González, cuando este último era presidente del Gobierno. ¿Estuvo muchas veces en La Moncloa?

Sí, y por cierto me pareció horrorosa. A Pablo lo quiero mucho. Ten en cuenta que David, su hermano, trabajaba en la sala Stella, donde solíamos ir. Conocí a Pablo el mismo día de su 18 cumpleaños, que fue celebrado allí. Nos hicimos íntimos. A él le gustaba mucho coser cuero y cosas de esas y mi hermana, que es jefa de sastrería, le enseñó cómo hacerlo. Hacía medallas, para luego poder venderlas.

Felipe no les daba dinero a sus hijos y además era muy estricto con ellos. De hecho, Pablo venía a mi casa para ver cosas que en la suya no le dejaban ver. La última vez que le vi fue poco antes de casarme, porque Trinidad Jiménez me dio su teléfono. Me contó que se había separado de Alba, quien por cierto fue bailarina de Fangoria, que tenía dos niños y que se estaba dedicando al mundo de la informática. Pero, tal y como ha ido luego mi vida, tampoco he tenido mucho tiempo de verle.

¿Y qué tipo de relación mantenía entonces Felipe con el mundo gay?

Solamente le vi una vez y me pareció muy cordial. Su madre, Carmen Romero, sí que era gay-friendly. Además, era con quien Pablo tenía más relación. Siempre estaba allí y me parecía más abierta. Aunque también tuviera sus miedos. De hecho, siempre que Pablo venía a casa, antes tenía que venir su escolta para mirar todo, ver quiénes éramos Nacho Canut y yo, etc.

Felipe González no les daba dinero a sus hijos y era muy estricto con ellos. De hecho, Pablo venía a mi casa para ver cosas que en la suya no le dejaban ver Víctor Sandoval

Había un escolta para los dos hijos. David trabajaba en Stella, donde cargaba cajas y demás. Si el escolta estaba con David, Pablo no podía salir. Ahí era cuando eran las dos de la mañana, y él me llamaba: 'Víctor, me aburro como una mona. Vente aquí un rato, anda'. Yo cogía un taxi y el conductor me llevaba a La Moncloa, vestido con mis plataformas, mis pantalones cortos chochineros y mi camiseta transparente. El taxi me dejaba en la plaza y allí venía a buscarme un guardia civil. Este me pedía el DNI, me pasaba al interior y te hacía el tour hasta llegar al destino. Pasé muchas noches allí. Pero no durmiendo. Si ibas, lo hacías para jugar con la consola y hablar de cosas de adolescentes.

Volvamos al presente. Dejó de aparecer en el programa Ni que fuéramos de la noche a la mañana. ¿Qué pasó ahí?

Dejé de ir porque entré en Bake Off. Hay cosas que no me parecen profesionales. Pienso que si estás participando en un programa, no debes regresar a tu otro programa hasta que el primero termine. Es verdad que yo terminé de grabar, pero si en ese momento aparezco en Ni que fuéramos, la gente haría sus cálculos y ya sabría en qué momento me habían expulsado. Boxfish, la productora, no te puede prohibir que vayas a tu trabajo, pero tú, por ética, no debes hacerlo. Yo expuse esto a mi productora, La Osa Producciones, y ellos lo entendieron e incluso lo aplaudieron.

Cuando se dijo que ya habían terminado las grabaciones, empezamos con la promoción y decidí ir a Ni que fuéramos para promocionarlo. Fui solo dos o tres días, porque empezaba luego en otros sitios, y esos tres días fueron tres chochos, porque además tenía la cabeza en otro sitio. Entonces me pusieron a Antonio Albert. Le dije a [David] Valldeperas que quería contestarle a ese chico, porque no me parecía correcto lo que había dicho de mí sin conocerme de nada. No sé qué pasó ahí, dicen que le falté al respeto, pero no sé en qué. Él me atacó con el tema de la salud mental, yo me acerqué a la pantalla y le dije 'Anda y límpiate la nariz, que tienes mocos' y luego se montó un pollo. Ahí decido que lo mejor es que me quede en mi casa y regrese cuando Bake Off termine.

Está bien que deje claro que Óscar Cornejo y Adrián Madrid no le han despedido.

¡A mí qué coño me van a despedir! Además, ya va a ver la gente que no me han despedido. Aunque no creo que pueda volver a ir a Ni que fuéramos, puesto que ya se ha publicado que deja de emitirse este 27 de marzo.

¿Y le daría apuro levantar el teléfono para pedir trabajo?

No tengo ningún problema. Aunque normalmente no suelo hacerlo, porque pienso que la gente ya sabe que tú estás en tu casa. Si no te llaman será porque no les interesas. No soy muy pedigüeño, porque tampoco me gusta poner en un compromiso a las personas. Si necesito currar, ya me buscaré la vida. Si hiciera falta me pondría de relaciones públicas, de puta o con un Only Fans. Hago cualquier cosa menos molestar. Y a veces, por no molestar, cometes también un error, porque algunos se ofenden por el hecho de que no les llames. Pero chico, ¡que no te llamo precisamente para no molestarte! No quiero ser una piedra en el zapato de nadie.