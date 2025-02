Rappel: "A mí de timador no me puede tildar nadie. Y además hago mogollón de consultas gratis"

Es el astrólogo más querido por medios, celebridades y público, y estos días promociona sus esperadas memorias, publicadas bajo el título El futuro ya es ayer. Hablamos por supuesto de Rappel (Madrid, 1945), que nació en plena posguerra, estuvo protegido por Cristóbal Balenciaga y creció entre la tienda de telas familiar y las furtivas consultas a algunos videntes que le ayudarían a desarrollar un don que le ha acompañado toda su vida.

"Yo me inicié a los nueve años con una gitana que se sentaba a vender caramelos en la esquina del colegio, y más tarde, ya adolescente, en las increíbles sesiones esotéricas que organizaba un vidente de Madrid. Pero algo había dentro de mí desde mucho antes, quizá desde siempre, que con el tiempo simplemente se fue desperezando y cogiendo fuerza, como cuando desbrozas un vestido a partir de una seda salvaje. El diseño es posterior, pero el tejido, la esencia, ya estaba ahí”, comenta en las páginas de su libro el futurólogo, que en esta entrevista repasa algunos pasajes de su azarosa vida.

P. Sostiene que a ser vidente no se aprende, que hay que nacer con un don especial.

Pienso que ese don de poder adivinar cosas de la gente, esa sensibilidad especial, la ha podido tener mucha gente. De hecho, he conocido a personas que la tienen y, sin embargo, no se dedican a esto. Ya de pequeño sentía y adivinaba cosas en mi casa. Igual se ponían a hablar de alguien y decían ‘La hija de fulanita se casa el mes que viene con un chico estupendo’. Y yo, que tendría ocho o nueve años, les decía ‘Uy, pues ese matrimonio va a ser un desastre, no va a durar ni un año’. Mi madre entonces decía ‘Tú a lo tuyo, que contigo no va la conversación’ pero, efectivamente, al cabo de un año esa pareja ya no seguía junta. Me pasaban cosas de este tipo.

P. ¿Le fastidia que algunos les tilden de timadores?

A mí de timador no me puede tildar nadie. Y además hago mogollón de consultas gratis. A veces estoy en un restaurante y una señora que está sentada a mi lado se acerca y dice ‘Madre mía, si tengo aquí a Rappel. ¿Usted no me leería un poquito la mano?’. ¡Cómo le voy a decir a esa señora ‘Claro, pero usted me tiene que dar un dinero!’. No lo puedo hacer. Le digo ‘Claro, traiga usted esa manita’. También he ido a fiestas y a cenas en las que me he hartado de echar las cartas. Es verdad que hay quien intenta lucrarse con eso de asustar a la gente. O que da con personas obsesionadas. Ayer, sin ir más lejos, me llamó una señora de Alicante que me dijo ‘Me he enterado de que la madre de mi yerno hace magia negra y resulta que, desde que mi hijo se ha casado, nos pasan un montón de cosas. ¿Qué podemos hacer?’. Le dije que se dejara de historias: ‘¿Qué te va a hacer la señora? La magia negra existe, pero para hacer rituales de ese tipo necesitas tener una fuerza especial y, además, contar con algo de esa persona.

P. Está bien saberlo.

Hay que tener cuidado con esto. Nunca le des a nadie pelo tuyo, porque se pueden hacer rituales de magia negra con él. También con recortes de uñas o con una prenda sudada. Algunas cosas muy fuertes que se usan para hacer magia negra son el periodo de una mujer y el semen de un hombre. Imagina que estás un día con una señora, o con un señor, y resulta que estáis en la cama, folláis, te corres y esa persona se limpia y guarda tu semen. ¡Pues cuidado con esto! Pero claro, también tiene que tratarse de una persona que lo sepa hacer, o que lo lleve a alguien que sepa cómo hacerlo.

P. Entiendo entonces que siempre ha intentado ser honesto con sus clientes.

Nadie podrá decir de mí que le he engañado. He estado en programas de televisión y radio en directo, a los que la gente ha llamado libremente, y ninguna de esas personas puede decir ‘Pues Rappel pidió un millón de pesetas a mi madre’ o ‘Le pidió unos pendientes de brillantes para hacerle un ritual y nunca se los devolvió’. No he engañado a nadie. Durante años estuve cobrando mil pesetas por consulta, y a lo mejor pasaba dos horas con esa señora. Otra cosa distinta es que alguien me haya hecho un regalo. He llegado a recibir joyas, un coche, una finca, un perrito de raza... Pero eso ha sido por aprecio, porque también he ayudado a muchas personas.

Hubo una época en la que mi casa parecía una casa de contratación de personas. Igual venía una señora y me decía ‘Rappel, tengo un hijo de 22 años que quiere trabajar pero no encuentra nada. Está preparado y podría trabajar aunque sea de chófer’. Yo entonces hablaba con gente a la que conocía y que igual en ese momento necesitaba uno, y le acababa mandando al hijo de la señora que me había comentado aquello.

P. En el libro comenta que Balenciaga fue el mecenas que salvó a sus abuelos del hambre.

Sí. Balenciaga era como el hermano de mi abuelo. Se conocían desde muy jovencitos, y mi abuelo empezó haciéndole sombreros a Balenciaga cuando este estaba en San Sebastián. Luego, mi abuelo y un socio montaron en Barcelona un negocio de sombreros y pieles que funcionaba muy bien, pero tras estallar la guerra se lo quitaron y los metieron en la cárcel Modelo de Madrid. Al salir de allí, mi abuelo no tenía un duro y estaba en la calle, así que llamó a Balenciaga, que estaba en París. Su socio y él se presentaron en esa ciudad, y el diseñador les dijo ‘Mira, yo os voy a hacer ricos. Os vais a Madrid, cogéis un bajo y montáis un taller de telas, que es algo que no hay allí. El primer camión os lo regalo yo, ya me lo pagaréis. Tenéis que moveros entre la gente a la que conocéis, las modistas que no tienen dónde comprar telas,...’. Y así lo hicieron, lo abrieron en el 58 de calle Lagasca.

P. Y la cosa empezó a funcionar rápidamente.

¡Y tanto que funcionó! Pero es que, además, mi abuelo tenía una clienta especial que era Niní Montían, Marquesa de Ampudia y brazo derecho de Franco. Un día se encontró con ella y le comentó que había montado un negocio de telas. Cuando entró a la tienda y las vio dijo ‘¡Qué telas! Mañana te traigo aquí a la ‘Franca’ [como llamaba cariñosamente a Carmen Polo] y a todo el Gobierno’. Y efectivamente, al cabo de dos días estaban ya allí Carmen Polo, las ministras, las marquesas… empezaron a venir todas. Eso supuso nuestro despegue.

P. ¿Fue en aquel local donde usted comenzó su aventura como vidente?

En el año 62, cuando tenía 17 años, me enteré de que se había quedado vacío un local del edificio en el que nací, en la calle Ayala. Hablé con la propietaria y le dije que queríamos poner allí una tienda de tejidos. Me hacía ilusión tener un negocio con escaparates a la calle. Nini Montían organizó la inauguración y Carmen Polo fue la madrina. Luego, cuando quedó libre el segundo piso, monté allí mi taller de modas, porque ya había trabajado con Balenciaga, tenía algo de práctica y eso de crear me encantaba. Aquello era Balenciaga 2, porque resulta que cuando cerró la casa Balenciaga de Gran Vía cogí a sus cinco mejores oficialas y me las llevé a trabajar conmigo. Pero volviendo a tu pregunta, de niño aprendí a echar las cartas con una gitana que se ponía en la esquina de mi colegio y a leer las manos con José María Martínez Pardo.

Mi madre me cuidó y me atendió, pero no me he sentido tan bien atendido por nadie como José María Rappel

P. ¿Y qué tipo de gente solicitaba entonces sus servicios como vidente?

La misma gente que venía a la tienda. Y ya cuando monté el taller arriba, tuve que poner un gabinete en la habitación de la entrada. Allí tenía una mesa camilla, fotos, unos cuadros con la interpretación de los doce horóscopos que me hicieron a mano,... Lo mismo venía una señora a hacerse un traje de boda, y lo hacía con dos o tres amigas. Y de pronto te decía ‘Oye, me han dicho que tú echas las cartas. ¿Se las podrías echar a esta mujer, que es mi amiga, y a esta otra, que es mi suegra?’. Y mientras una estaba en el taller, a la otra la pasaba dentro del gabinete para echarle las cartas.

Empezó a correrse la voz de que yo hacía aquello y que era una maravilla. Un día estaba en una recepción en la embajada de Colombia, a la que fui con Nini, que siempre me hacía de relaciones públicas, y una señora a la que no conocía se acercó a mí para decirme que tenía que ir a mi local para que le hiciera un traje. Ya aprovechó para preguntarme si le podía mirar un poco la palma de la mano, allí mismo. Se la cogí y le dije ‘Usted está casada con un señor muy simpático. Su marido siempre se está riendo, y veo que es el director de una emisora de radio o de un periódico’. Entonces empezó a llamar a su marido: ‘Fulgencio, ven aquí rápidamente’. Me hizo repetir delante de él lo que ya le había dicho, y entonces él me comentó que era Fulgencio Sánchez, el director de Radio España. Me preguntó si me importaba presentarme al día siguiente en su despacho, y a los pocos días ya estaba colaborando en un programa radiofónico. Así es como empecé yo en esto de los medios de comunicación.

P. Imagino que también le granjearía muchos clientes su puesto de director de relaciones públicas en la sala Florida Park.

Sí. Hice amistad con Mayte Cortés, que fue la persona que me propuso trabajar con ella en la sala. Su marido me explicó que tenía que estar allí a las nueve y media de la noche, que era cuando la gente venía a cenar, y que me marcharía sobre las cuatro, que era cuando cerraban. Acababa en el Florida Park sobre las cuatro y media de la mañana y a las ocho ya tenía que levantarme para estar en mi taller.

Rappel habla de su vida en su nuevo libro. / LUIS MALIBRÁN

P. Pasó diez años trabajando allí. ¿Le costó no caer en tentaciones?

Mira, alcohol por ejemplo no bebo nada. He probado el whisky, el coñac,... pero resulta que no me gusta. En cambio me encantan la sidra, el vino blanco y el vino tinto con gaseosa. En cuanto a las drogas, había gente que me decía ‘Ven, que te invito a una rayita de coca’. Yo les decía ‘No, no quiero probarla, no vaya a ser que me guste y me enganche’. No quería tener dependencia de eso porque, además, he tenido amigos que cayeron en las drogas y ya puedes imaginar cómo acabaron… Me daban pánico y nunca las probé, pero por miedo más que nada.

P. ¿Y aquel ritmo frenético de trabajo tuvo algo que ver en el fin de su matrimonio con Luisa?

Influyó algo, claro. Muchas noches, tras terminar la actuación del artista que ese día estuviera allí, Mayte y yo nos íbamos de fiesta a las discotecas de moda. Igual llegaba a mi casa a las cinco y media o seis, así que imagínate… Las drogas no me iban, pero el mundo del cachondeo, sí. Además, yo siempre me había fijado en chicos, porque aunque lo mío obviamente no es producto de una pedrada, entonces apareció la tentación. Conocías a gente que igual te decía ‘Oye, vente a mi casa mañana, que voy a dar una cena allí’. Y eso pasaba a veces los domingos, día en el que el Florida Park no abría. Le decía a mi mujer ‘Me voy, que un amigo mío da una fiesta en su casa’, me lo pasaba bomba y no volvía a mi casa hasta las tres de la mañana.

Empecé a salir mucho, y un día conocí a José María, un militar que vino a mi consulta para hablar de su futuro. Venía de una familia conservadora y tradicional; de hecho, su padre fue chófer de Franco toda la vida. Y nada, me contó que se había enrollado con una italiana y que quería saber si acabaría casándose y dejando la Guardia Real, donde trabajaba, para irse con ella a Roma. Le comenté que esa relación no tenía futuro y además le pregunté si le gustaban los hombres, porque en las cartas veía que tendría una relación con un señor. ‘Se trata de un hombre bastante mayor que tú y al que le gustan mucho las antigüedades’, le dije.

P. ¿Ese hombre era usted?

Claro. Me dijo que a él le gustaba mucho eso, que estaba aprendiendo restauración, y que pintaba. ‘Pues en ese mundo está tu futuro. De hecho, vas a asociarte con este señor y montaréis juntos un negocio’. Cuando vino a mi consulta, como me acababa de comprar un chalé adosado en Marbella y me contó aquello, le pregunté si me podría ayudar a decorarlo. Me dijo que sí, y ahí surge ya un tonteo. Y luego, cuando ya nos liamos, montamos en La Moraleja una tienda de antigüedades con la que por cierto ganamos mucho dinero.

P. ¿Cómo fue ese incómodo momento en que tuvo que contarle a su esposa lo que había?

Cuando José María y yo empezamos a vernos, solíamos irnos a un hotel para tener allí nuestra intimidad. Pero él se compró un día un coche deportivo, con su dinero, y empezó a venir a casa a recogerme. Nos íbamos de cachondeo, hasta las tres de la mañana o así. Un día, mientras estaba cenando con mi mujer e hijos, les dije que habían venido a buscarme y que me marchaba. Entonces ella dijo en voz alta ‘Pues nada, que papá se va a vivir la noche con el chulo al que le ha comprado el coche’. Le pregunté qué estaba diciendo y suelta ‘¿Acaso me vas a decir que ese señor que viene a buscarte no es tu novio y que tú no le has regalado el coche?’. Entonces le dije ‘Mira, me lo estás poniendo muy fácil. No te preocupes, que ya no vas a tener que ver cómo nadie viene a buscarme. Dejo de vivir en mi casa, ¡porque esta es mi casa!’.

Le expliqué que no le había comprado un coche a nadie, y que a mis hijos no les había faltado de nada hasta entonces. ‘Y tú además vives como una reina con lo que yo gano. Pero no te preocupes, que mañana mismo cogeré un apartamento y así podré entrar y salir de él a la hora que me dé la gana. Seguiré viniendo por aquí, pero ya no tendrás que andar mirando por la ventana si alguien viene a buscarme o no’. Y así pasó la historia.

P. ¿Siguieron teniendo relación después de aquello?

Sí. Ella me preguntó ‘¿Y ahora qué va a pasar’. ‘No va a pasar nada, a ti no te va a faltar de nada’. De hecho, me divorcié, me casé con José María y a ella no le ha faltado nada hasta hoy. Mi mujer sigue viviendo en ese piso, del que yo pago todo. Pasamos la Nochebuena juntos, celebramos el Año Nuevo juntos y entre nosotros no ha habido ningún escándalo.

P. ¿Y qué le da su marido, para que lleven juntos casi cuarenta años?

Mucho cariño. Es una persona que está pendiente de mí las 24 horas del día. Como no me gusta conducir, él es quien conduce a todas partes. Mi madre me cuidó y me atendió, pero no me he sentido tan bien atendido por nadie como José María. Te puedo decir por ejemplo que he estado dos veces ingresado en el hospital y mis hijos no han venido a verme. Es alguien que me cuida, me mima, me atiende y encima no pide nada para él.

P. Ha ganado mucho dinero y hoy disfruta de un nivel de vida más que confortable. ¿No piensa ‘colgar la túnica’?

No. Es como si tuviera remordimiento por pensar en colgar la túnica. Tampoco sé estar sentado en casa sin hacer nada. Aunque estar en casa me gusta mucho. De hecho, estar con mis perros en el jardín de la casa en la que vivo, a las afueras de Madrid, es mi hobby. A veces José María me dice ‘Oye, hoy tenemos una cena en Madrid’. Igual a mí no me apetece ir, pero lo acabo haciendo por él, sobre todo si ya ha quedado con la otra persona. En realidad todos los planes los hacemos juntos. Si se le antoja un coche nuevo, lo compramos. Y además lo hacemos con el dinero de ambos, porque él trabaja conmigo. Yo pago la consulta, pero él se encarga de los contratos, las relaciones,... Soy feliz viéndole feliz, y él también lo es cuando me ve feliz a mí.