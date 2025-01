Cómo conseguir un abrigo de lana Manteco estas rebajas: la clave para identificarlo en Zara, según una experta en moda

Ha pasado tan solo una semana desde que empezaron las rebajas de invierno. En las tiendas cada vez van quedando menos tallas, se va agrandando el desorden y las colas llegan a ser kilométricas. No es un secreto el grupo Inditex sea el elegido por la mayor parte de las españolas para comprar durante este periodo, poniendo el foco en tiendas como Stradivarius, Pull and Bear y, por supuesto Zara.

El deseo por conseguir un buen chollo nos inunda la mente, buscando trucos para encontrar tallas y hacernos con las mejores prendas de las páginas web de nuestras tiendas favoritas. Cuando hablamos de comprar ropa, no existe satisfacción mayor que la de hacerse con una prenda cuya calidad supera el precio, por eso, si eres una de esas personas que va detrás de los mejores tejidos, te sonará la denominación de lana Manteco.

Si alguna vez has comprado un abrigo y, en vez de la etiqueta clásica de Zara has encontrado una con la palabra Manteco, has de saber que tenías una joya en la mano. Manteco es una legendaria casa de tejidos italiana especializada en fabricar lanas de alta calidad. Es el proveedor oficial de este tipo de tejido para arcas de lujo como Gucci, Balenciaga, Céline, Dior o Loewe y, desde hace unos años, daba el salto al fast fashion.

Así, la casa de tejidos colabora con de Zara, Mango y H&M, haciendo que las consumidoras de estas marcas tengan la oportunidad de hacerse con una prenda de alta calidad mientras compran en sus tiendas habituales. Sin embargo, ya sea como estrategia o como medida previsora, si bien antes Zara permitía mediante su buscador encontrar estas medidas poniendo la palabra Manteco, ahora tal función ha desaparecido para que, de alguna forma, solo puedan identificar este exclusivo tejido las personas que estén habituadas a él.

El truco definitivo para encontrar un abrigo Manteco en la web de Zara

A la hora de comprar un abrigo en rebajas es crucial tener una cosa en mente: debes revisar la etiqueta. Así, si ves que en un abrigo -generalmente largo- la composición lleva más de un 70% de lana y tan solo un 20% o un 25% de poliamida, lo más seguro es que te encuentres ante una pieza de Manteco. Esto va acompañado de su precio, que suele exceder los 100 euros, pero ten en cuenta que esto es así porque la calidad tiñe la prenda: abrigan más, duran más y tiene un tacto muy superior a la de los abrigos convencionales.