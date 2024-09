Thomas Erikson: 'Las redes sociales son la mejor plataforma para un narcisista que se presenta como la víctima'

El emperador romano Marco Aurelio realzó la tendencia narcisista al decir que "todos nos amamos más a nosotros mismos que a otras personas, pero nos preocupamos más por sus opiniones que por las nuestras", y lo único que ha cambiado es que ahora tenemos las herramientas para expresarla. Las redes sociales son un escaparate ideal para mostrar lo estupendos que estamos, lo que valemos y el éxito que tenemos. Y es precisamente un trastorno de la personalidad característico de los narcisistas que buscan alcanzar la perfección, especialmente ante los ojos de los demás y en cambio, se enfadan cuando el éxito que esperan no se materializa.

"El comportamiento tiene un coste para los demás porque se permiten seguir sintiéndose fabulosos a base de atribuirse el mérito de los logros ajenos", sostiene a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Thomas Erikson, especialista en interpretación de patrones de comportamiento y análisis de personalidad. Teniendo presente que, según los estudios los psicópatas narcisistas suponen un 1% de la población, surge la pregunta de cómo de importante es detectar, esquivar y protegernos de las personas tóxicas.

El autor de la serie de éxito internacional Rodeado de Idiotas, con más de 10 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, nos ayuda en su último libro Rodeado de narcisistas (Planeta, 2024) a manejar a los narcisistas en nuestro día a día. Nos indica que principalmente destacan por su egocentrismo, les gusta sentirse espciales y únicos, tienen un don para juzgar a los demás, pero a ellos no se les puede criticar porque les afecta especialmente, consideran que tienen derecho al trozo de pastel más grande y responden de un modo agresivo si le llevan la contraria. ¿Piensas en alguien que se identifique con estas conductas? Si es así, coge lápiz y papel que vamos a aprender cómo lidiar con ellos porque "son peligrosos para la salud mental de los demás, son muy buenos manipulando entonces le dan la vuelta y te dicen que eres tú el problema y a menudo se presentan como la víctima", añade Erikson. "Las RRSS son la mejor plataforma para un narcisista, es una autopromoción y un autobombon sin límites".

Las 'red flags' de los narcisistas

Primero hay que identificar dónde están nuestros límites y si estamos conociendo a una persona y nos sentimos incómodos, hay algo que va mal. Son unos indicadores que despiertan esa alarma de peligro ante un patrón de conducta desaconsejado. "Es cierto que todos en algún momento podemos mentir o evitar responsabilidades, pero un narcisista lo hace todo el rato y eso es lo que hay que observar", añade el experto sueco. Hay que prestar atención a esos patrones y a esas evidencias de cómo pueden darle la vuelta a la tortilla a cualquier escenario haciéndote sentir culpable. Incluso, no llegarán a admitir que están comportándose de manera errónea aun sabiendo que están actuando mal.

¿Qué hago si alguien de mi familia es narcisista?

Imaginemos que es alguien de nuestro entorno, muy cercano, se indentifica con este patrón de conducta. ¿Tiene solución el narcisismo? ¿Seríamos capaces de desvincularnos y alejarnos de un familiar porque nos está haciendo daño? "Los narcisistas también tienen familia y es doloroso porque no hay soluciones fáciles o rápidas", sostiene el experto y coach en lenguaje corporal mientras recomienda alejarse porque no van a cambiar su forma de actuar y van a hacerte sentir mal hasta que se mueran, "no van a cambiar y la salud mental vale más que eso". Y si hablamos del ámbito laboral, "huye". Si nuestro jefe o nuestra jefa lo es, siempre podremos presentar nuestra carta de renuncia porque el narcisismo "no tiene cura", condena.

"¿Qué es lo que vas a curar si no puedes curarlo? Porque es como si le dices a un gato que deje de ser gato, que deje de perseguir a los ratones. Funciona así. ¿Por qué va a dejar de cazar ratones? Si es un gato. Sucede lo mismo con los narcisistas. Todos los psicópatas son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Los psicópatas van más allá, en la escala de trastorno. Eso es lo malo. No quieren cambiar porque es bueno para ellos", analiza.

¿Y si soy yo?

Si observas que puedes identificarte y llegas a conseguirlo, porque como decimos, un narcisista de libro va a pensar siempre lo fabuloso y lo popular que es. Pero, siempre se puede recurrir a pedir feedback, una opinión a un buen amigo fiable. "Si tú crees que hay un comportamiento que es erróneo y lo observas, genial. Se puede cambiar y mejorar ciertos comportamientos con ayuda y las terapias comportamentales realmente pueden ayudar", sostiene.

¿Existe la relación perfecta entre dos narcisistas?

Son conexiones conflictivas. Ante la pregunta de si pueden funcionar, es compleja la respuesta. Porque alguien de los dos tiene que ser el alfa, y ahí es donde comienza el conflicto. "Entre ellos se reconocen", por eso buscan otro tipo de personas de las que puedan aprovecharse y manipular". Y curiosamente Erikson se reafirma en que los narcisistas acuden a la búsqueda de las personas inteligentes. Puede parecer contradictorio, pero tiene su porqué. "Son más fáciles de manipular porque tienden a racionalizar demasiado todo y eso hace que no piensen demasiado las cosas".