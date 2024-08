Se está muriendo gente que no se ha muerto nunca

Seguro que no seré el único que va a recordar este agosto tórrido como el mes en el que nuestra querida España perdió a uno de los grandes nombres del periodismo de sociedad. Porque Carlos Ferrando, al que apodaron La Avispa por los aguijonazos que metía comentando el mundo del corazón, donde por cierto procuró no casarse con nadie, compaginó radio, televisión y prensa escrita en una época en la que ningún periodista de su género trabajaba en los tres medios a la vez. En las décadas de los ochenta y noventa fue además crítico de cine y jefe de prensa de montones de películas y actores españoles con los que, en algunos casos, compartió algo más que rodajes, confidencias y noches de juerga en las que beberse hasta el agua de los floreros era casi religión.

Quienes conocieron bien a Ferrando destacan su gran generosidad, una cualidad no demasiado común en aquellos que se dedican al periodismo, profesión de egos desmedidos y cierta envidia del éxito ajeno. Yo mismo tuve ocasión de catar su dadivosidad esta pasada primavera, cuando, a pesar de llevar ya una temporada semiretirado, aceptó concederme la que ha terminado siendo su última entrevista. Lo conseguí gracias a la mediación de la actriz Alejandra Grepi, quien además de una de sus amigas incondicionales es la persona que encontró su cuerpo moribundo en el piso que el periodista tenía alquilado en el distrito madrileño Usera.

Los tres nos encontramos la mañana de marras en la terraza de una cafetería, donde Ferrando y yo estuvimos intercambiando impresiones sobre las muchas estrellas, algunas de ellas estrelladas, a las que trató en la época en que era relaciones públicas de las discotecas Bocaccio y Archy. Por lo visto, lo mismo te encontrabas en ellas al entonces príncipe Felipe de Borbón bailando salsa con su ligue de turno como a Prince intentando ligar con Lola Flores —a quien él confundió con una chica de compañía— o a Bernardo, el hermano de Isabel Pantoja, pegando bocados (literalmente) a la pata de jamón 5 jotas de la que todos ellos disfrutaron la noche del estreno de Yo soy esa.

Noté rápidamente que el comunicador hablaba con ciertas dosis de nostalgia de esos años en los que todavía le encantaba la noche, tonteaba con todo aquel ser humano que despuntara en el panorama nacional del espectáculo y, en pocas palabras, era el verdadero rey del mambo. Lo que sí que no echaba de menos era dedicarse a la crónica social. Es más, reconocía abiertamente que le daban bastante pereza los famosos de ahora, que no tratan con la prensa no vaya a ser que digan o publiquen algo que no está pasado por el filtro.

Antes de despedirnos me confesó que sus vivencias le daban perfectamente para un segundo libro y que, de hecho, tenía toda su vida contada en una serie de diarios que estaba pensando en romper para que no acabaran "en malas manos" si un día le pasaba algo. "Vivo solo, e igual hace veinte o veinticinco años que no me he acostado con nadie", comentó también. "Tampoco tengo una peseta, y nunca me ha gustado tener dinero. Siempre he preferido gastarlo divinamente". Por ejemplo, viajando todos los fines de semana, durante una larga temporada en la que seguía al pie del cañón, a la capital de Cuba, donde encontró su paraíso particular y disfrutó de su último amor pasional.

Otro que también acaba de doblar la servilleta es Alain Delon, icono del cine francés, que era bastante más de derechas que el periodista pero, al igual que él, tuvo una vida ajetreada. Algunos obituarios sobre Delon, que se ganó la fama de duro a base de largometrajes de policías y ladrones, destacan lo atormentado que vivió siempre por la soledad y la sensación de abandono que experimentó en su infancia, pero también lo carismático e intuitivo que fue como actor. De hecho, pese a no tener formación alguna, el francés era capaz de pronunciar bastante mejor que la mayoría de los chavales que ahora están hasta en la sopa y han pasado por tropecientas escuelas de arte dramático diferentes.

En los últimos años, fueron bastante comentadas sus salidas de tono en entrevistas en las que quedaba retratado como un señor machista, xenófobo y homófobo. Esto último puede resultar llamativo, teniendo en cuenta que en su juventud le encantaba rodearse de maricas y que además debía sus trabajos más importantes en el cine a homosexuales ilustres como el director italiano Luchino Visconti, quien quedó prendado de su belleza casi extraterrestre. Es más, las lenguas de doble filo dicen que el italiano tenía cierta querencia por los zagales chaperos y que descubrió a Delon en el puerto de Marsella, no precisamente descargando bultos.

Sí es vox populi que el cineasta ejerció un papel protector sobre el protagonista de A pleno sol, al que moldeó e instruyó durante varios años. Tras ser abandonado por el susodicho, Visconti se erigió en mentor y amante de otro guaperas, Helmut Berger —sí, el mismo con el que Miguel Bosé retozaría un día a espaldas de la mamma—, al que sacaba casi 40 años. En su autobiografía, el actor austriaco recordó su odio por Delon, al que acusaba de intentar robarle a Visconti, y abordó sin tapujos su intento de suicidio por sobredosis tras la muerte del director, que le dejó viudo y huérfano al mismo tiempo.