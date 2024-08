Isabel Pantoja, blanqueo de capitales (humanos)

Paseando el otro día por la Plaza de los Naranjos, donde se ubica la sede del Ayuntamiento de Marbella, me vino a la cabeza el escándalo que se armó cuando, hace ya un par de décadas, la prensa descubrió el romance que rompería la corrupta armonía de Marbella: su entonces alcalde en funciones Julián Muñoz, casado desde hacía veintitantos años con Mayte Zaldívar, estaba liado con la tonadillera más polémica del país, Isabel Pantoja. Años después, el propio Julián describiría el momento en el que perdió la cabeza por ella como "un calentón de amor propio". Ahora bien, si las palabras de este preso excarcelado por razones de salud eran sinceras o tan solo respondían al despecho que sintió tras haber sido abandonado por Isabel después de entrar en prisión, es algo que solo él sabe. Que no pretendo yo invalidar las emociones de nadie (Dios me libre).

Lo que sí me fascina es el morro —o más bien el cinismo— que se han gastado algunos compañeros de profesión a la hora de blanquear la imagen de aquel trío de ciudadanos aficionados a derrochar el dinero ajeno cuando se les acaba el propio. Volví a comprobarlo cuando, durante un debate sobre la vida y milagros de la Pantoja, escuché decir que la cantante se había visto arrastrada al delito por amor al exalcalde —porque todo el mundo sabe que los calentones están tipificados como delito en nuestro Código Penal—. O sin ir más lejos esta pasada primavera, cuando Mayte Zaldívar dio una entrevista a un programa de Telecinco para contar, previo pago de su importe por supuesto, lo compungida que está por el delicado momento que atraviesa Julián Muñoz, enfermo por un cáncer galopante.

Reconozco que me sorprende oírla hablando de él con esa indulgencia, cuando tiempo atrás se paseaba por los platós contando que el abulense le había roto la vida y acusándolo de llevar a casa bolsas de basura repletas de billetes de procedencia desconocida, lo que por cierto coincidió con el comienzo de la instrucción de la Operación Malaya. La versión renovada de Mayte, que acabó pisando el trullo por lavar dicho dinero sucio, solo quiere recordar "lo bueno". Y es lógico, oye, teniendo en cuenta que durante la mayor parte de su adultez vivió como un pachá gracias a su estatus de primera dama. A lo que no está dispuesta es a soltar prenda del lugar donde acabaron los millones amasados por los cabecillas del caso Malaya. Claro que tampoco es que tuvieran intención de ponerla contra las cuerdas sus interlocutores, algunos de ellos doctores cum laude en entrevistas-masaje a famosos con vidas poco ejemplares. De hecho, la mayoría de los tertulianos parecía hablar de Cachuli como si se tratase de Winston Churchill y prefirió poner el foco en lo mala que fue la Pantoja por liarse con un señor casado —infelizmente, pero casado a fin de cuentas—. Total, ¿qué importancia podría tener que el protagonista del escarceo lo sea también de la mayor trama de corrupción urbanística conocida en un ayuntamiento español?

Ni siquiera fue sincera Mayte cuando un colaborador del programa le preguntó por los rumores de que Julián y ella, que en teoría sigue manteniendo una relación con el hostelero Fernando Marcos, se habían vuelto a casar ante notario después de 17 años divorciados. Y claro, la posterior confirmación de la noticia de la reboda ha disparado las especulaciones sobre las verdaderas intenciones del clan. ¿Será que donde hubo fuego, cenizas quedan? ¿Será que la-primera-dama-reconvertida-en-cocinera se ha apuntado a la moda del poliamor? ¿O será quizás que a los dos les venía bien volver a darse el ‘sí, quiero’ porque saben que la condición de viuda permitirá legalmente a Mayte asumir una serie de decisiones económicas que, a lo peor, es mejor que no tomen sus hijas? Vaya usted a saber.

La que también está en el candelero mediático —cuándo no ha sido Pascua en diciembre— es la Pantoja, cuyo paso por la cárcel, lejos de mermar su popularidad, parece haber acrecentado la devoción —casi religiosa— de sus fans. Desde hace unos meses, la eterna viuda de Paquirri y de España vive enfrascada en una gira que celebra por todo lo alto sus cincuenta años como artista. Yo mismo tuve oportunidad de verla actuar en el mes de abril en el Wizink Center, que aquella noche estaba lleno a rebosar y pudo dar fe de que la última folclórica todavía sabe hacer magia sobre el escenario. Pero si hay algo que a nuestra protagonista le gusta más que pasarse dos horas y media moviendo la bata de cola —y que tumbarse a la bartola en la república independiente de su casa—, eso es el piticlín.

Y por eso mismo lleva ya un tiempo negociando el desarrollo de una producción audiovisual, no está claro si será serie o documental, que le permita contar su vida. Aunque la cosa tendrá varias capas de barniz y algunas líneas rojas, porque fuentes bien informadas aseguran que ella se resiste a cascar lo que vivió junto a Julián, la también cantante María del Monte o la locutora Encarna Sánchez, quien se enamoró del personaje que la tonadillera representaba a nivel popular y llegó a convertirla en única destinataria de sus ataques de generosidad. Según algunas personas que trataron a ambas, como Mila Ximénez, el único atractivo que la Pantoja tenía para la Sánchez era su calidad de viuda inaccesible. “Cuando ya no lo fue tanto, perdió todo el interés por ella”, soltaría en su libro de memorias. En definitiva, que mejor no tener demasiadas expectativas con ese proyecto sobre la trayectoria vital de Isabel, o mejor dicho, sobre la vida que a ella le hubiera gustado vivir.