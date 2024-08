El aparentemente idílico matrimonio de David y Victoria Beckham, ¿todo fachada?

David y Victoria Beckham llevan la tira de tiempo siendo la envidia de muchos. Son guapos, están en posesión de un imperio empresarial con ganancias multimillonarias y forman uno de los matrimonios más icónicos del panorama internacional. Porque, como dijo una vez Anna Wintour, "cuando tienes dos personas igualmente carismáticas, se duplica el volumen y aumenta mucho el efecto". Cuando en 2023 se emitió la serie documental de Netflix en la que el futbolista hace un repaso de su biografía en orden cronológico, los espectadores tuvieron acceso a una visión más íntima de su vida privada. Sin embargo, hay ciertos aspectos de su relación que ha procurado mantener a salvo de miradas ajenas. O al menos así había sido hasta ahora, porque el periodista de investigación Tom Bower puso a trabajar su afilada pluma para escribir un ensayo, The House of Beckham: Money, Sex and Power, que saca a la luz algunos trapos sucios de un matrimonio que el pasado mes de julio celebró sus bodas de plata.

"Mi esposa me sacó de un álbum de cromos de fútbol. Y yo la elegí de la tele", confesó una vez David, que conoció a Victoria durante un partido de fútbol benéfico disputado en 1997, cuando él empezaba a despuntar jugando en el Manchester United y ella reventaba las listas de ventas con su grupo Spice Girls. A partir de ese día, se sucedieron las llamadas telefónicas y los encuentros entre ellos. A veces, aquel futbolista de origen humilde era capaz de viajar a mucha distancia solo para pasar un rato junto a su chica, nacida en el seno de una familia muy acomodada y bautizada por su manager Simon Fuller como Posh Spice (la Spice pija) por motivos evidentes. Tanto es así que su padre la llevaba al colegio en un Rolls Royce, cosa que a ella le avergonzaba bastante y, a veces, servía para que algunos de sus compañeros le hiciesen bullying.

Pese a la distancia, la ocupada agenda de ambos y la presión mediática, la relación cuajó. Y en 1999, cuando el primero de sus cuatro hijos en común (Brooklyn) tenía solo unos meses de vida, celebraron su boda en el castillo de Luttrellstown, a veinte minutos de Dublín –boda cuya exclusiva vendieron a la revista británica Ok! por el módico precio de un millón de libras–.

La imagen del éxito

A partir de entonces, los Beckham se convirtieron en la imagen del éxito. “Lo que hoy está a la orden del día, la idea de que una persona pueda ser una marca (la marca personal), ellos, como pioneros, lo llevaron al paroxismo”, escribiría al respecto la periodista Raquel Piñeiro. "La Brand Beckham, la marca Beckham, se fue forjando ante nuestros ojos convirtiendo a David, mediante arreglos como unos dientes nuevos –no muy ingleses–, en un icono de la moda, de la masculinidad y de una idea entonces revolucionaria: la metrosexualidad [...] La Beckham Brand se constituyó como un negocio rentabilísimo en torno al cual giraban asistentes, agentes de prensa y lluvias de libras. Para principios de siglo, David representaba marcas como las gafas Police, Adidas, Pepsi o Vodafone. Su status cultural era tal que daba títulos a películas –Quiero ser como Beckham– y hasta el discurso de Hugh Grant en Love Actually para levantar la moral del Reino Unido tenía como punto álgido la referencia a la pierna derecha de Beckham… y también la izquierda”.

Tampoco se quedó de brazos cruzados Victoria, quien en 2001, tras la disolución de las Spice Girls, se animó a lanzar su primer álbum en solitario. El disco fue un sonado fracaso comercial y recibió críticas demoledoras, pero ninguna reseña negativa le provocó tanto dolor a la pobre como los comentarios que tuvo que tragarse después de que en 2003 su marido fichara por el Real Madrid para las siguientes cuatro temporadas. El contrato obligó al matrimonio a abandonar Londres, y al poco tiempo se publicó que el astro británico le había sido infiel a su mujer con mujeres como Rebecca Loos, una veinteañera española contratada como su asistente con objeto de facilitarle su día a día en Madrid. En una entrevista exclusiva para Sky News, la propia joven aseguró haber mantenido un idilio de cuatro meses con David, e incluso llegó a comentar que sabía algo sobre una parte íntima del cuerpo de su amante que se supone que “solo las mujeres que han estado en la cama con él" conocerían.

Sobre la reputación de mujeriego del británico, Bower comenta en su libro que David "siempre parecía estar evaluando a cada mujer" con la que se encontraba en la oficina londinense de su agente, y que, además de con Loos, mantuvo un escarceo con la modelo malaya Sarah Marbeck, la trabajadora sexual Irma Nici y la propietaria de un salón de belleza Dannielle Heath. El protagonista ha negado enfáticamente todas las acusaciones, pero es evidente que algunas de ellas deterioraron su relación de pareja.

En este sentido, su biógrafo afirma que, mientras David y Victoria ofrecían una "actuación bravucona" en público, entre bastidores Posh Spice "abofeteaba con fuerza a Beckham en la cara", como supuestamente vio un periodista a través de la ventana de un chalet. Un chascarrillo con visos de verosimilitud, pues la propia Victoria, reconvertida en diseñadora de moda en 2008, escribió en Learning to Fly, su libro autobiográfico, que cuando oyó rumores de que su chico le era infiel mientras ella estaba embarazada de Brooklyn, "se abalanzó sobre él".

Más crisis matrimoniales

Pero se dice que su mayor crisis matrimonial se produjo en 2016, cuando se vieron pasando un largo tiempo separados, con él en Miami y ella en Londres. Al parecer, la tensión fue palpable durante un evento de la semana de la moda de Londres en la tienda de Victoria, que se habría arrepentido de solicitar la presencia de su esposo. Con dilación, la diseñadora se sentó mirando a sus invitados, quienes luego cotillearían que los dos se habían enzarzado en una pelea donde no faltaron los exabruptos groseros.

Fotografía de archivo de David Beckham y Victoria Adams durante un"acercamiento a la prensa para acallar rumores". / ARCHIVO

Aquel mismo día, David fue visto en el aeropuerto de Heathrow, embarcando hacia Nueva York en un vuelo nocturno. Y en el libro se sostiene que la situación no mejoró en los dos años siguientes: "Reflejando la acritud entre los Beckham, los publicistas de los dos empezaron a competir más que a colaborar, cada uno trabajando para promocionar a su propio cliente, y ambos alimentaban con historias negativas sobre la otra parte a sus periodistas sensacionalistas favoritos".

En 2018, el propio David dijo en una entrevista con un programa de televisión australiano que el llevar tantos años casado le resultaba "un trabajo duro", algo que sentó como un tiro a su mujer –quien en palabras de su publicista se quedó "abrumada por la rabia y la recriminación" al escucharlo–. Se rumorea incluso que la pareja apenas ha pasado tiempo bajo el mismo techo en los últimos tiempos. Sea esto cierto o no, la sombra del divorcio no parece planear sobre los británicos, que no estarían dispuestas a permitir que unos cuernos o una ristra de broncas den al traste con la boyante sociedad que ambos forman.

"El estatus y la supervivencia de David se habrían esfumado sin la determinación de Victoria de mantener la ilusión de una familia feliz", opina Bower. "Ella protegió firmemente la marca. A cambio, él siguió financiando su negocio de vanidad. Es improbable que su pequeña empresa de moda llegue a ser realmente rentable, pero sus seguidores aprueban plenamente su férrea ambición, a pesar de la monótona repetición en las entrevistas promocionales".

Devotos de la virgen del puño cerrado

Los Beckham son conscientes de que, por separado, sus marcas no son tan potentes. Y eso que ellos tienen la economía más que resuelta desde hace muchos años. No en vano, el Sunday Times calcula su patrimonio neto en cerca de 600 millones de dólares. Curiosamente, o eso se cuenta en The House of Beckham: Money, ambos son devotos de la virgen del puño cerrado. Tanto es así que la negativa de David a dar propina a una camarera fue lo que llevó a Loos a sacar a la luz su supuesto romance. Aunque en el mencionado libro también se narran otras situaciones similares, como aquella vez que Victoria y él se enfadaron porque uno de sus empleados les reclamó 10 euros por un servicio de taxi, o esa otra ocasión en la que David quiso servir una botella de vino de 3,80 dólares en una recaudación de fondos de Unicef, de la que él se hizo embajador de buena voluntad.

David y Victoria Beckham en la nueva campaña de ropa interior de Armani. / KORMA

Sobre su labor filantrópica conviene saber que el exinternacional británico, que en 2003 fue nombrado por Isabel II oficial de la Orden del Imperio Británico, pasó una temporada obsesionado por ser nombrado caballero, de la misma forma que su mujer se moría por ser conocida como Lady Beckham. Cuando su carrera futbolística tocaba a su fin en 2013, empezó a hacer obras de caridad para hacerse notar ante la junta que concede los honores. De hecho, a principios de 2014 visitó a los niños filipinos afectados por el tifón Haiyan. Pero la condecoración no llegó aquel año y él, enrabietado, escribió a su agente un email donde decía que los miembros del comité encargado de seleccionar a los caballeros eran unos ‘cunts’, que en español podría traducirse como hijos de puta.

En las páginas de The House of Beckham: Money se apunta que tanto la revelación de que había evadido el pago de sus impuestos como su extravagante estilo de vida, o el hecho de que se comprara por 40 millones de euros una mansión de siete dormitorios en el exclusivo barrio londinense de Holland Park, también supusieron un obstáculo para que recibiera el título de sir. Suerte que su interés por el título fue decayendo con el paso del tiempo.