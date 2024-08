Día mundial de la relajación: "el tacto y la respiración son dos anclas que nos ayudan a bajar el ritmo acelerado del cuerpo"

'Mantén la calma, sereno, siempre al mando de ti mismo. A continuación, descubre lo fácil que es llevarse bien', dijo una vez Paramahansa Yogananda, yogui y gurú hinduista, precursor del yoga en Occidente. ¿Y cuánta razón hay detrás de esta filosofía de vida? Llevarse bien con uno mismo y estar en calma será el camino a llevarnos bien con los demás. Y para llegar a ese estado de máxima tranquilidad es imprescindible sentirse relajado.

Este 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación, sin duda el mejor momento para evadirnos del ritmo frenético del día a día y del estrés que nos supone la carga de trabajo, las excesivas preocupaciones o los horarios apretados. Por medio de la relajación se puede alcanzar un punto máximo de tranquilidad, bienestar y calma. Porque el ritmo de vida acelerado, la saturación de estímulos visuales y auditivos y la falta de espacios verdes son elementos que contribuyen a crear un entorno hostil para el descanso, aumentando los trastornos del sueño.

Pero, para no llegar a este desorden, debemos tener presente cómo podemos relajarnos ante una situación que nos genere estrés y ansiedad, ya que no son más que respuestas de nuestro cuerpo para sobrevivir. "Nuestro sistema nervioso está en alerta y todas las funciones de descanso y regeneración se paralizan", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Verónica Arroyo Rodríguez, instructora de yoga, meditación y yoga sensible al trauma.

A pesar de que pueda ser "muy útil" para reaccionar ante un estímulo que pueda suponer una amenaza, como por ejemplo, frenar de golpe si un transeúnte que cruce en el paso de cebra o esquivar rápidamente a una avispa que nos va a picar, el problema nace cuando constantemente se está en estado de alerta y no se permite al cuerpo descansar. "Acaba derivando en diversas enfermedades", añade la fundadora del centro Dhara Yoga en Humanes de Madrid.

Herramientas y trucos para relajarnos ante una situación de estrés

A veces pensamos que el estrés solo ocurre en momentos muy drásticos, pero "por desgracia hoy en día cada vez más gente acude al centro de yoga por problemas emocionales y físicos en su día a día desencadenados por el estrés". Si crees que estás totalmente relajado observa cómo están tus dientes, ¿están apretados? Quizás podrías quitar tensión de los hombros, incluso de las cejas. Todas estas reacciones del cuerpo de las que muchas veces no somos conscientes nos indican cuánta falta hacen las técnicas de yoga y relajación en nuestra vida.

"Las situaciones de estrés generan en nuestro cuerpo una respuesta de supervivencia". Por tanto, Arroyo, sostiene que la forma más fácil de relajarnos es utilizar el cuerpo y nuestros sentidos con técnicas que manden a nuestro sistema nervioso el mensaje de 'todo está bien, ya no hay peligro'.

"A muchas personas les sirve tomar unas inhalaciones profundas de olores como el limón o la lavanda para comenzar a relajarse", confiesa. También ayuda inhalar profundo y exhalar en un gran suspiro liberador.

Verónica Arroyo Rodríguez, instructora de yoga, meditación y yoga sensible al trauma. / Cedida

En sus clases de yoga, las dos técnicas favoritas para relajar a los alumnos cuando tienen demasiado estrés son:

Sacudir los brazos con energía para liberar el cuerpo. Durante 20 o 30 segundos sacude tus brazos, tus muñecas y tus manos con toda la energía que puedas en movimientos muy vigorosos imaginando que lanzas fuera de ti toda la tensión, preocupación, miedo o estrés que estás teniendo en ese momento. Una práctica más suave y también muy útil consiste en auto-abrazarnos, colocando una mano en el hombro contrario, y la otra en el costado contario. Inhalas profundo por la nariz y exhalas todo el aire muy lento soplando por tu boca como si soplaras por una pajita, a la vez que redondeas tu cuerpo curvando la espalda.

"El tacto y la respiración son dos anclas que nos ayudan a bajar el ritmo acelerado del cuerpo", señala. Incluso estas técnicas pueden tener un mayor beneficio y efectividad si se practican también en momentos de calma, en los que el cuerpo se siente relajado y en un lugar seguro. Así, poco a poco se genera memoria muscular y se entrenan las conexiones neuronales, "que harán mucho más efectivas las técnicas en momentos de estrés o ansiedad".