'Metta-Bhavana': la meditación del amor incondicional que practica Xuan Lan, la gurú del yoga en España

Conocerse a uno mismo es una experiencia profunda que no todos trabajamos y que deberíamos hacerlo durante todo nuestro recorrido de vida. No es una clase de una hora, sino un largo trayecto que nos impulsa a sacar diversas versiones, a ser posible la mejor de ellas los 365 días del año, todos los años de nuestra existencia. "Ten paciencia y disfruta del viaje", es la filosofía de la reconocida instructora de yoga Xuan Lan. Así lo exterioriza en su último libro La buena hija vietnamita. Cómo encontré mi propósito de vida (Ed. Grijalbo). Un viaje a la espiritualidad, al autoconocimiento y a su vulnerabilidad para dar con la clave del bienestar.

Autoconfianza y autoconocimiento

Pero, ¿cómo podemos ganar esa confianza que nos acompañe durante el camino? ¿Cómo podemos conseguir conocerte a través de la meditación? A través del Metta-Bhavana, explica la autora a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una meditación no sólo de autoconocimiento, también de llamamiento a un "amor benevolente, del amor incondicional". Una práctica que busca desarrollar el amor propio y "uno no se lleva bien con quien puede producirse un conflicto". Se trata de una práctica budista que nos enseña a cultivar activamente el amor incondicional -o bondad amorosa-, hacia todos los seres vivos, comenzando por nosotros mismos.

La meditación 'Metta-Bhavana' en 5 pasos

A veces se confunde meditación con relajación, pero son dos disciplinas totalmente diferentes con procesos y finalidades diversas. Meditar implica observar sin juzgar y no se trata de dejar la mente en blanco. Al cerrar los ojos podemos empezar a ver a priori imágenes incómodas o puede ocurrir que nos asalten pensamientos intrusivos. "Se trata de aprender a soltar estos pensamientos y no entrar en un bucle habitual", defiende la fundadora del proyecto de yoga XLYstudio.

La primera parte de esta meditación desconocida, pero muy eficiente para aquellos que la practican, es hacer hacer una parada en nosotros mismos y en "las mujeres, que son las cuidadoras y se suelen autocriticar de no poder hacerlo todo", añade. Después, la segunda etapa es "la más dulce, porque es dar amor a una persona que quieres y que aprecias".

La tercera es el recorrido más fácil porque es hacia una persona neutral, mayoritariamente indiferente en nuestro círculo social, y que al apenas conocer no se genera un vínculo emocional y no hay afecto. No obstante, para la referente mundial en la práctica del yoga "es fácil mandar amor a un desconocido que desde lejos te cae relativamente bien".

Una clase de yoga impartida por Xuan Lan. / Ferran Nadeu

Si seguimos con la ecuación la cuarta etapa es la más difícil y es la más beneficiosa. Hablamos de mandar amor a una persona que te crea un conflicto o una incomodidad. Y aunque pueda parecer contradictorio, ahí está la clave para conservar nuestra paz interna. "Y esto se trabaja a través de un concepto muy importante que se llama la humanidad compartida", desarrolla. La empatía juega un rol importante en este proceso porque imaginemos que la persona con la que tenemos diferencias también tiene problemas, familia, tristeza u otras dificultades. Y esa no es nuestra guerra. "Entonces cuando nos podemos todos a la misma altura de seres humanos con la humanidad compartida, te das cuenta de que no es la persona que te cae mal. Ella también tiene sus problemas". Para ello, Xuan Lan recomienda amor genuino, amabilidad y bondad con el objetivo de "poner un poco de tu parte al problema que has podido tener con esa persona".

Y la última etapa, la más difícil, pero la más bonita si lo miramos con los ojos de la maestra del yoga. La finalidad es mandar amor al universo, a todos los seres vivos, animales, vegetales y fomentar el cuidado de nuestro entorno.

Llega la pregunta del millón. ¿Cómo se consigue? Con la práctica. "La única manera de ser una persona más bondadosa y más amable es practicar". De hecho, en yoga la meditación es como entrenar un maratón. Empiezas poco a poco, aumentando la frecuencia de entrenamiento. Porque "si no vas a salir a correr varias veces a la semana, a la maratón no llegarás". Lo mismo pasa con Metta-Bhavana.