Cristina Pedroche: "Estoy orgullosa del trabajo hecho, pero no tengo la fortaleza para enfrentarme a todas las críticas que puedan venir"

La vallecana Cristina Pedroche es una de las personalidades más conocidas y seductoras de la televisión que cada Nochevieja nos mantiene en vilo para darnos la bienvenida al nuevo año de una manera muy arrolladora. No tiene fin hasta tal punto de que se ha lanzado a publicar su primer libro. Gracias al miedo (Ed. Planeta, 2024) es un retrato de la parte más oscura y frágil tanto de la maternidad como del postparto tras el nacimiento de su hija Laia. "Estoy contenta porque creo que he sido valiente para publicar este libro", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en la presentación de su otro bebé ya que, a ella le ha servido para sanar y con el que espera conectar con otras madres. "No es un libro de autoayuda, ni pretendo dar lecciones a nadie de lo que tiene hacer, hay cosas que a mí me funcionaron y quizá a otras madres les sea útil también", añade.

Origen del libro y el calor de las críticas

Pedroche vive una maternidad muy bonita y muy complicada a la vez. Porque el miedo está siendo su mayor enemigo y es el principal culpable para llegar a revelar sus secretos, intimidades e inseguridades en una sociedad en la que mira todo con lupa. "Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho y sé que lo que viene es duro y complicado porque no tengo la fortaleza ahora mismo para enfrentarme a todas esas críticas que puedan venir, pero creo que a la larga me va a compensar y por eso lo he hecho".

Todo empezó en una visita a su ginecóloga quien se preocupó de verdad por cómo se encontraba. Y ahí, al percatarse de que no era una pregunta típica, si no de verdad fue cuando se vino abajo y se puso a llorar. La obstetra automáticamente le contestó que no pasaba nada. Era normal sentirse así. "Ya solo con decirme no pasa nada ya me vino también bastante bien". La obsesión de la copresentadora del programa Zapeando era hacer por estar bien cuando realmente no lo estaba. Porque es fruto de la naturaleza sentirse plena y contenta al estar creando vida, pero no. La presentadora de televisión se sentía impotente de no sentirse como se espera en esa etapa en la que la maternidad te cambia la vida. "Tengo una familia increíble, pero estoy llorando y no entiendo el porqué", se sincera.

Dabiz Muñoz: de cocinero a padre

Pedroche en su búsqueda de ayuda y tras haber ido a terapia para combatir ese miedo que tenía no sólo como madre, sino también como personaje público, se percató de que quizá le podría ayudar la psicóloga de su pareja Dabiz Muñoz y así profundizar en temas más personales que hasta ahora no había conseguido llegar. "Entonces le dije a David, me gustaría hablar con tu psicóloga porque ya sabe los miedos que tenemos y ya conoce mi vida, si no te importa, me gustaría tener una sesión con ella". Y con el objetivo de combatir el miedo y encontrar un origen a sus llantos constantes, el cocinero español y padre de Laia aceptó. "Sabía que era mi persona, sabía que iba a ser mi compañero de viaje para siempre. Y la maternidad es el viaje más arrollador que yo he vivido nunca", confiesa con los ojos llorosos y una sonrisa de oreja a oreja. Miedos que la psicóloga del cocinero ha entendido a la perfección y ha normalizado en la consulta. "Yo además de todos esos miedos de madre anónima también tengo los de la famosa. Cualquier persona se acerca, quiere tocar a mi bebé y me dice: ¡Ay, una foto para mandársela a mi madre!, y no me quiero enfrentar a ese tipo de situaciones en las que no me siento cómoda diciendo que no a la gente aunque sé que lo hacen con todo el cariño del mundo, ni siquiera que la miren".

"El problema de la maternidad es que me vienen todos mis miedos de tirón"

¿Cuál es el mayor miedo que ha superado Cristina Pedroche? Cuando te enfrenta a un miedo parece grandísimo a priori, pero después de superarlo piensas que ya no es para tanto. "Cuando me quedé embarazada, dije, en algún momento esta señora va a tener que salir por algún lado y pues tenía miedo al parto". Sin embargo, Pedroche gracias a haber tenido miedo en el fondo se ha percatado de su valentía y de su interés por buscar la fórmula. "Estudio, me formo, practico y ensayo hasta que dejo de tenerlo". En sus palabras de agradecimiento al miedo ha aprendido a no quedarse en su zona de confort y a quererse mejor.

"El problema de la maternidad es que me vienen todos mis miedos del tirón y no soy capaz de resolver uno cuando ya tengo tres o cuatro más en la lista de espera. Y mi hija no puede esperar. Si me está dando miedo alimentarla y lucharla, no puedo estudiar todo a la vez. Pues poco a poco lo he ido superando. ¿Que estoy recuperada? No. ¿Que ya no tengo miedo? No. ¿Que no voy a tener un problema? No. Y me da miedo para siempre, pero creo que esto me está ayudando a sentir que puedo", destaca. "Me preparé tan bien que era muy difícil que saliera mal. El parto es cosa de dos, de mi hija y el mío. Estaba perfectamente colocada y el parto fue un baile entre las dos que repetiría no todos los días, pero sí al mes".