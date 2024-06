David JP Phillips, divulgador: "Los niños tienen un manual para construir un 'Lego', pero no para gestionar las emociones"

Imagínate despertarte feliz y con ganas de empezar la jornada. Esa sensación de 'me muero de ganas' es un chute natural de dopamina. La hormona de la determinación y del placer que, si no se controla, puede provocar un vacío, adicción, frustración, irritabilidad y depresión. Por ejemplo, tienes antojo de un helado, de una palmera de chocolate o de una hamburguesa con extra de bacon y no te puedes aguantar. Te subes al coche y conduces al destino donde puedas comprar o pedir tu capricho y cuando llegas, está cerrado. Automáticamente, experimentas ese vacío de no poder llenarlo con ese placer que es generado por este neurotransmisor que nos da la felicidad, pero que muy a nuestro pesar, también nos la quita.

De hecho, su liberación nos puede convertir en adictos, ya que nos empuja a una búsqueda continua del placer. "Como ingrediente del cóctel celestial, la dopamina genera motivación, ímpetu, deseo y placer, además de tener un papel importante en la creación de recuerdos a largo plazo", explica David JP Phillips, experto en liderazgo y comunicación en su nuevo libro Las 6 hormonas que van a revolucionar tu vida (Planeta, 2024) donde identifica cuáles son las que más influyen en nuestro estado de ánimo y facilita las claves para que aprendamos a controlarlas convirtiéndonos en nuestra mejor versión.

'Las seis hormonas que van a revolucionar tu vida', el nuevo libro de David JP Phillips. / RaulPhoto

¿Y lo bien que sienta un abrazo? Especialmente en esos momentos en los que estás triste. Un abrazo cariñoso a un ser querido segrega la oxitocina que, para el autor, es la "sustancia cerebral" más importante de las relacionadas con la psicología, ya que es la que contribuye a una sensación de presencia, de completitud y, en los contextos adecuados, de confianza, compasión, conexión y generosidad. Incluso, reduce nuestro nivel de estrés porque los niveles de esta hormona aumentan cuando ayudamos a los demás. Y por mucho que, a veces, no sepamos cómo una buena fórmula es la creatividad. Y para ello, recurriremos a la serotonina. Este neurotransmisor está relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo. En este sentido, tanto las críticas como los halagos pueden afectar a los niveles de serotonina en función de cómo esté nuestra autoestima.

Seguridad en uno mismo y autoestima

No. No es lo mismo. La seguridad en uno mismo se define como el grado de confianza en que será uno capaz de llevar a cabo ciertas actividades. Por ejemplo, si hace mucho tiempo que juegas al ajedrez, has ganado muchas partidas y has alcanzado un alto nivel de habilidad, seguramente te sentirás muy seguro de tu capacidad para ganar a tu adversario. En cambio, la autoestima refleja cómo te sientes contigo y con qué intensidad. Una persona con buena autoestima será genuinamente capaz de decir que se quiere, que se siente seguro y que es feliz siéndolo. Y responderá a una derrota diciendo algo del estilo: "Lo he dado todo, es lo que he podido hacer". Por el contrario, alguien con una autoestima baja dirá algo del tipo: "¿Cómo he podido ser tan tonto? No merezco jugar al ajedrez a este nivel".

Para la persona con amor propio no le afectará demasiado las valoraciones del resto, ya que no considera que su valía resida en su apariencia. En cambio, alguien inestable puede pasarse toda su vida intentando atraer la atención de los demás y cuando lo logra, se siente de maravilla. Con la serotonina por las nubes.

Por ejemplo, según valora el autor, los mejores jugadores de fútbol en el mundo son los que son creativos, son los que, digamos, que "piensan fuera de los marcos establecidos. No es una cuestión de perfeccionismo, sino de salir de ellos mismos. Es cuando te permites relajarte. No es perfeccionismo, tú te relajas y entonces puedes acercarte a tu mejor versión", explica el divulgador a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Estás más contento, tienes influencia positiva en otras personas, eres una mejor versión de ti mismo, pero "no es quirúrgicamente perfecto". Para llegar a un bienestar completo también hay que cuidar el sueño, la dieta, el ejercicio y la meditación. "Así se podría considerar que si eso está estable, sería un líder perfecto", confiesa.

Líderes vs. víctimas

"Las personas que van de víctimas mantienen una fachada y no transmiten autenticidad". En cambio, nos encanta seguir a personas que son capaces de autoliderarse y de gestionar sus emociones, especialmente en situaciones de estrés en las que se capitanea tanto el cortisol, la adrenalina como la noradrenalina que consiguen salvarte al reaccionar ante situaciones de lucha, huida o parálisis. Por ejemplo, te encuentras con un león que está delante de ti e intentarás escapar lo más rápido posible de lo que harías habitualmente. "Este mecanismo ha mantenido viva a nuestra especie durante cientos de miles de años". Salimos corriendo hasta que agotamos nuestra energía que, incluso, al día siguiente debido a ese esfuerzo excesivo aparecen las agujetas y con ello las endorfinas: una de las varias sustancias que elabora el cuerpo como analgésico para el dolor y dar sensación de bienestar y tranquilidad.

Gestión de emociones: una asignatura pendiente

Actualmente tenemos un problema social que nos afecta a todos y es que no trabajamos la inteligencia emocional. "No nos miramos a nosotros mismos y no enseñamos a los niños a manejar sus emociones", sostiene a este diario en una conversación en la que revela que cuando su hijo Tristán tenía 10 años escuchó por primera vez la palabra dopamina y su funcionamiento. "Los niños tienen un manual, por ejemplo, para construir un Lego, o para ver cómo funciona su patinete eléctrico o su ordenador, pero no tiene ningún manual para gestionar las emociones", critica con sarcasmo.

Después, al cumplir 14, le pedía ayuda a su padre mientras le decía que tenía una aplicación en su móvil que le estaba consumiendo mucha dopamina. "Entonces le ayudé a quitar esa aplicación, porque de hecho le estaba secuestrando ahí dopamina. Así que, puede ser el tema más importante que podemos enseñar a los niños", confiesa. "Yo estuve deprimido durante tantos años que si alguien me hubiese dado este libro, cuando era más joven, no habría perdido tantos años de mi vida". Y ese es su principal objetivo con este libro. Ayudar a otras personas a evitar posibles errores.

El divulgador David JP Philips presenta su último libro las 6 hormonas que van a revolucionar tu vida. / RaulPhoto

Y, por último, pero no menos importante para completar el cóctel celestial es una dosis de testosterona que amplifique tu estado de ánimo. "Si tu herramienta para mejorar tu estatus es tu sentido del humor, la testosterona te hará ser más divertido", es decir, la testosterona es una sustancia extremadamente potente que sirve para amplificar comportamientos que ya tienes. Además, el coach sueco puntualiza en su libro que tanto hombres como mujeres poseemos la hormona sexual testosterona y lo mismo sucede con el estrógeno. Cada uno en mayor o en menor medida, pero "no hay que olvidar, ni tampoco permitir que un subidón inesperado de testosterona afecte a decisiones vitales importantes y significativas", recomienda.